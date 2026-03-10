Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"

Es war ein Fauxpas, den der Kandidat und sein Joker nicht so schnell vergessen werden. Luke Rothfuchs saß am Montag in der Quiz-Sendung "Wer wird Millionär?" Moderator Günther Jauch gegenüber, wusste jedoch bei der 8.000-Euro-Marke nicht weiter. Der Telefon-Joker sollte es richten, doch leider hatte auch der angerufene Arzt einen Aussetzer. Und das ausgerechnet bei einer Medizin-Frage. Für seinen Blackout hat der eine einfache Erklärung.

Das sollte man doch eigentlich wissen als Fachmann: "Die WHO empfiehlt, Säuglinge zu Beginn ausschließlich zu stillen – und zwar konkret in den ersten sechs ...", lautete die vermeintlich einfache Frage – einfach zumindest für einen Mediziner. Die Antwortmöglichkeiten: a) Tagen, b) Wochen, c) Monate oder d) Jahren.

Kandidat Rothfuchs stand auf dem Schlauch, aber er war zuversichtlich: Sein Telefon-Joker, der bekannte Arzt Dr. Christoph Specht, sei "perfekt" für die Frage. Jauch brachte seine Zuversicht auf den Punkt: "Ein Experte für alles" sei Specht also, den der WWM-Sender als "RTL-Doc" tituliert. Gesagt, vertan. Specht wusste die Antwort auch nicht. "Ich schätze mal, es sind Wochen", sagte er – und lag falsch. Die richtige Antwort wäre C gewesen: Monate.

Telefon-Joker war "stark irritiert" Seinen Patzer erklärt der RTL-Medizinkorrespondent damit, dass er "stark irritiert" gewesen sei. "Ich dachte, wenn da schon eine Frage kommt und wenn der Kandidat sie nicht beantworten kann, dann muss das schon eine ziemlich trickreiche Frage gewesen sein", sagte er zu RTL. "Und so denkt man um 25 Ecken herum, wie sie dich aufs Kreuz legen wollen."

Erschwerend sei hinzugekommen, so Specht, dass er als Telefon-Joker die Frage nicht auch zu sehen bekam. Es sei ein "Riesenunterschied, ob man die Frage lesen kann oder nur hört".

Am Ende war es gut, dass Rothfuchs nicht auf ihn hörte. Der 24-Jährige griff zu einem weiteren Joker, indem er eine Frau aus dem Publikum fragte. Sie wusste es besser und verhinderte, dass der Kandidat auf 500 Euro abstürzte. Nach den überstandenen Turbulenzen schaffte es der Student aus Köln bis zur 16.000-Euro-Marke. Diese Summe gewann er schließlich.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

