Home News TV-News

Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?

Die Oscars

Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?

10.03.2026, 09.34 Uhr
von Gregor-José Moser
Im Dolby Theatre in Los Angeles werden am 15. März (Ortszeit) die Oscars verliehen. Bei der 98. Preisverleihung gibt es einen klaren Favoriten, der bereits jetzt Geschichte schreibt.
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
Jessie Buckley gewann für ihre Rolle in "Hamnet" ihren ersten Golden Globe. Damit wird sie auch zur Favoritin für die Oscars.  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Kevin Sullivan
Michael B. Jordan hält 2 Actor Awards.
Michael B. Jordon hat mit seiner Doppelrolle in "Blood & Sinners" bei den Actor Awards abgeräumt. Somit gehört auch der zu den Favoriten um den Oscar.  Fotoquelle: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Schon vor der eigentlichen Verleihung sorgen die diesjährigen Oscars für Schlagzeilen. „Blood & Sinners“ stellt mit 16 Nominierungen einen neuen Rekord auf. Damit überbot der Genre-Mix aus unter anderem Horror, Historiendrama und Musical die bisherigen Spitzenreiter „Alles über Eva“ (1950), „Titanic“ (1997) und „La La Land“ (2016) mit jeweils 14 Nominierungen.

Damit wackelt auch ein anderer bedeutender Rekord gewaltig: Die meisten Oscars gewinnen konnten „Ben Hur“ (1959), „Titanic“ (1997) und „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003), die jeweils elf Auszeichnungen erhielten. Wird es „Blood & Sinners“ gelingen, diese filmischen Meilensteine vom Thron zu stoßen?

Oscars 2026: Diese Filme sind am häufigsten nominiert

Insgesamt vergibt die Academy Preise in 24 Kategorien. Als zweiter Topfavorit neben Ryan Cooglers „Blood & Sinners“ gilt „One Battle After Another“ von Paul Thomas Anderson mit 13 Nominierungen. Hier eine Liste mit allen Filmen, die mindestens zwei Nominierungen erhalten haben:

Derzeit beliebt:
>>"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
>>Thomas Seitel privat: So tickt der Ehemann von Helene Fischer
>>Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
>>Das sind die Oscar-Nominerungen 2026: Deutschland geht leer aus

- „Blood & Sinners“: 16 Nominierungen
- „One Battle After Another“: 13 Nominierungen
- „Frankenstein“: 9 Nominierungen
- „Marty Supreme“: 9 Nominierungen
- „Sentimental Value“: 9 Nominierungen
- „Hamnet“: 8 Nominierungen
- „Bugonia“: 4 Nominierungen
- „F1“: 4 Nominierungen
- „The Secret Agent“: 4 Nominierungen
- „Train Dreams“: 4 Nominierungen
- „Avatar: Fire and Ash“: 2 Nominierungen
- „Blue Moon“: 2 Nominierungen
- „Ein einfacher Unfall“: 2 Nominierungen
- „KPop Demon Hunters“: 2 Nominierungen
- „Sirāt“: 2 Nominierungen

Wer wird bester Film? Die Nominierten:

- „Blood & Sinners“
-„Marty Supreme“
- „One Battle After Another“
- „Hamnet“
- „Frankenstein“
- „Bugonia“
- „Sentimental Value“
- „F1“
- „Train Dreams“
- „The Secret Agent“

Bester Hauptdarsteller:

Timothée Chalamet in „Marty Supreme“
Leonardo DiCaprio in „One Battle After Another“
Michael B. Jordan in „Blood & Sinners“
Ethan Hawke in „Blue Moon“
- Wagner Moura in „The Secret Agent“

Beste Hauptdarstellerin:

- Jessie Buckley in „Hamnet“
Emma Stone in „Bugonia“
- Renate Reinsve in „Sentimental Value“
Kate Hudson in „Song Sung Blue“
Rose Byrne in „If I Had Legs I'd Kick You“

Bester internationaler Film – ohne Deutschland

- „Sentimental Value“ (Norwegen)
- „Ein einfacher Unfall“ (Frankreich)
- „The Secret Agent“ (Brasilien)
- „Sirāt“ (Spanien)
- „Die Stimme von Hind Rajab“ (Tunesien)

Bester animierter Film:

- „Zoomania 2“
- „KPop Demon Hunters“
- „Elio“
- „Arco“
- „Amélie et la Métaphysique des tubes“

Deutschland bei den Oscars 2026

Das deutsche Drama „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski verpasste zwar eine Nominierung als „Bester internationaler Film“ – andere Filmschaffende aus Deutschland haben jedoch noch Preischancen. In der Kategorie „Beste Filmmusik“ ist Max Richter für seine Kompositionen für „Hamnet“ im Rennen. Richter wuchs in Großbritannien auf und hat einen britischen Pass, wurde jedoch im niedersächsischen Hameln geboren.

In der Sparte „Beste visuelle Effekte“ sind die Spezialeffekte-Künstler Michael Ralla und Guido Wolter für ihre Arbeit an „Blood & Sinners“ nominiert. Wolter ist in Dessau geboren, studierte später an der Bauhaus Universität in Weimar. Er lebt in Australien und hat sowohl die australische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ralla studierte an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er stammt aus Achern im Schwarzwald, lebt seit 2010 aber in Kalifornien.

Darüber hinaus handelt es sich beispielsweise beim norwegischen Film „Sentimental Value“ sowie „The Secret Agent“ aus Brasilien um deutsche Koproduktionen.

Wer räumt bei den Oscars 2026 ab?

Die Oscar-Verleihung ist der Höhe- und zugleich Schlusspunkt einer längeren Awardsaison. Dementsprechend können vorherige Preisverleihungen einen Hinweis darauf geben, welche Filme, Schauspielerinnen oder Regisseure besonders gute Karten haben. So wird zum Beispiel Jessie Buckley („Hamnet“) in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ als Favoritin gehandelt. Für ihre Rolle als Frau von William Shakespeare gewann sie ihren ersten Golden Globe.

Auch sonst hat die Irin in dieser Filmpreissaison fast alles gewonnen, zuletzt wurde sie beste Schauspielerin bei den Actor Awards der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA. Die Actor Awards gelten als verlässlichster Indikator für die Oscars. Der Grund: Mit über 170.000 Mitgliedern ist SAG-AFTRA die größte Hollywood-Gewerkschaft.

„Blood & Sinners“ Oscar-Topfavorit – noch vor „One Battle After Another“

Der Preis als bester Hauptdarsteller ging an Michael B. Jordan, der in „Blood & Sinners“ gleich eine Doppelrolle (Zwillingsbrüder) spielt. Darüber hinaus zeichnete die Schauspielergewerkschaft auch das gesamte Filmteam mit dem Hauptpreis aus. Damit gilt „Blood & Sinners“ als aussichtsreichster Oscar-Anwärter, wenn es um den Hauptpreis „Bester Film“ geht. Michael B. Jordan ist zudem größter Favorit in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“.

Spannend wird, wie viele Auszeichnungen der Film darüber hinaus noch einheimsen kann. In der Geschichte der Oscars hatten die meisten Nominierungen nicht immer auch die meisten Trophäen zur Folge. Zudem konnte auch „One Battle After Another“ in der aktuellen Awardsaison viele Erfolge feiern. Bei den vorherigen Galas hatte vor allem er abgeräumt, zuletzt bei der Preisverleihung der Filmproduzenten.

Die 98. Oscar-Verleihung findet in der Nacht auf Montag (16. Januar) statt. Live übertragen wird sie bei ProSieben, Joyn und Disney+.

Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Die Oscar-Verleihung in Los Angeles sorgt seit fast 100 Jahren für emotionale und skandalöse Momente. Von der Namensgebung über die jüngsten Gewinner bis hin zu gestohlenen Statuen – die Academy Awards haben viele kuriose Geschichten geschrieben.
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Disney+ Oscars

Das könnte dich auch interessieren

"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
Erfolgsshow
Wer stiehlt mir die Show?
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte
Hollywood
Will Smith gab Chris Rock eine Ohrfeige.
Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
Schlagerstar überrascht
Beatrice Egli
Uncovered: Die harte Realität unter Trump
"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
"Bridget Jones"-Reihe: Wird es einen fünften Teil geben?
Nächster Teil
Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück
"Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)": Die Doku-Reihe auf ARTE
Triaden weltweit
Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)
Chuck Norris: So geht es dem Action-Star
Unaufhaltsam
Chuck Norris
"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht" - ZDF-Dokumentation über Donald Trump und sein politisches Amt sowie seine persönlichen Interessen
Macht, Geld, Einfluss
Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht
"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren
Macht der Angst
Terra X Harald Lesch
Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen
"The Running Man"
Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
Neuerungen bei DSDS
DSDS
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.