"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren

Macht der Angst

10.03.2026, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
In seiner neuen "Terra X"-Dokumentation beleuchtet Harald Lesch die Ursprünge der Angst und zeigt, wie sie uns beeinflusst. Gemeinsam mit Experten wie Dr. Liya Yu und Maike Weißpflug sucht er nach Wegen, um der Angstspirale zu entkommen und die gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern.
Terra X Harald Lesch
Harald Lesch beleuchtet in seiner neuen Doku die Mechanismen der Angst.  Fotoquelle: ZDF / Saskia Pavek
Terra X Harald Lesch
Vorsorge gegen Katastrophen? Professor Lesch blickt auch auf Wege, sich gegen das allgegenwärtige Gefühl der Angst zu wappnen.  Fotoquelle: ZDF / Saskia Pavek
Terra X Harald Lesch
Aufklärer Harald Lesch zeigt die politischen Funktionen der Angst auf: Wem nützt sie, wer profitiert?  Fotoquelle: ZDF / Saskia Pavek
Terra X Harald Lesch
Wie bleiben wir angesichts der Angst handlungsfähig? Dieser Frage widmete sich die Philosophin Hannah Arendt, über deren Theorien Harald Lesch mit Expertin Maike Weißpflug spricht.   Fotoquelle: ZDF / Saskia Pavek

Angst kann uns beherrschen, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen. Harald Lesch ergründet in seiner neuen "Terra X"-Folge, woher sie kommt, wie sie uns verändert, wer von ihr profitiert und wie wir sie in den Griff bekommen.

ZDF
Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst
Wissenschaftssendung • 10.03.2026 • 22:50 Uhr

Sie kommt plötzlich oder schleichend, sie setzt sich fest, lähmt und beherrscht uns: Angst ist ein Gefühl, das unser Leben einschränken und bestimmen kann. Was einst als Instinkt angesichts zahlreicher Gefahren für unser Überleben sorgte, ist in der modernen Zivilisation für viele Menschen zum Dauerzustand geworden. Inmitten einer von Kriegen, Krisen und Klimawandel geprägten Zeit erscheint "die Welt in Angst", wie nun auch Harald Lesch in seiner neuen "Terra X"-Dokumentation diagnostiziert. Was passiert mit uns, wenn wir ängstlich sind? Wie verändert uns dieser Zustand und wem nützt er? Der Professor sucht nach Antworten auf diese Fragen – und nach Wegen, die Angst zu kontrollieren.

Vor Jahrtausenden sollte sie uns vor Bedrohungen warnen, seien es wilde Tiere oder gefährliche Schluchten. Als evolutionärer Reflex, so die Erklärung der Ursprünge der Angst, sicherte sie entscheidend das Weiterkommen unserer Spezies. Heute dagegen blicken wir oft ängstlich auf eine unklare Zukunft, voll von potenziell bedrohlichen, aber kaum greifbaren Situationen. Harald Lesch zeigt anhand der Forschung auf, weshalb diese Unwägbarkeiten uns oft mehr belasten als eine klar benennbare Gefahr. Mit Blick auf unser Gehirn erklärt etwa Neurowissenschaftlerin Dr. Liya Yu, warum uns Unsicherheit am meisten zu schaffen macht, welche Menschen besonders anfällig für Angst sind – und was politische Meinungsbilder und Entscheidungen in der Politik damit zu tun haben.

Ist es möglich, der Angstspirale zu entkommen? 

Der Zusammenhang zwischen Angst und Politik ist im Angesicht der Weltlage wohl der aufschlussreichste Teil der ZDF-Doku. So untersucht das hoch spannende Forschungsfeld der Neuropolitik, wie Genetik und Biologie auf die gegenwärtig oft diagnostizierte gesellschaftliche Spaltung wirken. Derzeit wohl ebenso viel zitiert wird die politische Instrumentalisierung der Angst, der sich Aufklärer Lesch in seinem Film ebenso ausführlich widmet: Wissenschaftliche Studien zeigen demnach auf, wie sich verschiedene Akteure die allgegenwärtige Angst zunutze machen, indem sie zuspitzen, vereinfachen und spalten. Wie werden Ängste auf diese Weise geschürt – und wer profitiert davon?

Als politisch engagierter Humanist zeigt Harald Lesch selbstredend auch mögliche Wege aus dem Dilemma auf. Zum entscheidenden Problem, wie man der (gesellschaftlichen) Angstspirale entkommt, liefert die "Terra X"-Doku unterschiedliche Lösungsansätze: Kann man sich im Privaten praktisch vor Katastrophen wappnen? Wie hilft uns der Zivilschutz? Wie schaffen wir es – Stichwort: Ambiguitätstoleranz in einer Demokratie -, Widersprüche und Unsicherheit auszuhalten und zu akzeptieren? Zusammen mit Expertin Maike Weißpflug beleuchtet Lesch auch die in der Nachkriegszeit geprägte Philosophie Hannah Arendts, der zufolge man mit gemeinschaftlichem Handeln und offenem Diskurs im Angesicht der Angst handlungsfähig bleiben kann.

Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst – Di. 10.03. – ZDF: 22.50 Uhr

Warum Harald Lesch ein politischer Wissenschaftler ist
Professor Harald Lesch sieht Aktivismus als positiven Aspekt der Wissenschaft. In einem Interview äußerte er, dass Wissenschaftler politisch sein sollten, um die Welt zu verbessern. Lesch betont, dass Energie keine politische Farbe hat und fordert eine unabhängige Stimme der Wissenschaft.
Wissenschaftsaktivismus

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
