"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF

Seit 1992 werden die Paralympics am selben Ort und an den gleichen Sportstätten wie die Olympischen Spiele abgehalten. Am 22. Februar endeten die Spiele der nicht gehandicappten Athletinnen und Athleten. Nun laufen bis Sonntag, 15. März, insgesamt 79 Wettbewerbe in den Disziplinen Para-Ski Alpin (30), Para-Skilanglauf (20), Para-Biathlon (18), Para-Snowboard (8), Rollstuhlcurling (2) und Para-Eishockey. Deutschland gehört zu den erfolgreichsten Nationen bei Winter-Paralympics und liegt mit 141 Goldmedaillen im ewigen Medaillenspiegel weit vorne. Erwartet werden in Norditalien 2026 insgesamt 665 Athleten aus 45 Ländern. Darunter etwa 50 deutsche Sportler. Zum Auftakt zeigt das ZDF "sportstudio live – Paralympics Die Eröffnungsfeier" – was allerdings eine kleine Mogelpackung ist.

Die tatsächliche Eröffnung findet bereits am Vorabend (Freitag, 6. März, 20 Uhr) statt. Diese zeigt das ZDF jedoch nur im Stream. Im linearen Fernsehen kommentieren am Vormittag danach Hermann Valkyser und sein Sidekick Georg Kreiter eine Zusammenfassung der Feierlichkeiten aus Verona. Moderiert wird die Sendung von Florian Zschiedrich, als Expertin ordnet Para-Radsport-Ass Denise Schindler das Gesehene ein. Im Anschluss ab 9.15 Uhr startet das ZDF bis 19.00 Uhr in einen langen von Katrin Müller-Hohenstein moderierten Live-Sporttag. Da gibt es zu sehen: Eishockey, Leichtathletik beim ISTAF Indoor, Alpiner Ski-Weltcup, Rodel- und Snowboard-Weltcup, Biathlon, den Weltcup der Nordischen Kombinierer und Skispringen. Zwischendurch sendet das ZDF gegen 12.25 Uhr (35 Minuten) und 17.10 Uhr (20 Minuten) Zusammenfassungen der bisherigen Wettbewerbe bei den Paralympics.

Was läuft bei ARD, ZDF und Eurosport? Das ZDF berichtet auch von den folgenden Wettkampftagen: am Sonntag, 8. März, 12.30 Uhr und 15.05 Uhr, in Zusammenfassungen, und am Montag, 9. März, von 12.00 bis 14.00 Uhr, sowie Dienstag, 10. März, 12.00 bis 14.00 Uhr. Die zweite Hälfte der Paralympics übernimmt dann Das Erste. Dort laufen aber bereits ab 4. März, also dem Mittwoch vor der offiziellen Eröffnung, Wettbewerbe im Rollstuhlcurling. Die Wettkampftage Samstag, 7. März, bis Dienstag, 10. März, finden sich wie oben beschrieben beim ZDF. Ab Mittwoch, 11. März, übernimmt das Erste bis zur Schlussfeiner am Sonntag, 15. März, 20.30 Uhr. Auch hier laufen im linearen Fernsehen vorwiegend Zusammenfassungen. So an den ersten beiden ARD-Sendetagen ab 9 Uhr. Wer eine ausführlichere Berichterstattung sucht, sollte auf Live-Streams in der Mediathek oder sportschau.de zurückgreifen.

Das Hause Warner Brothers mit seinen Sendern Eurosport oder dem Streamer HBO ist anders als bei den Olympischen Spielen nicht mit umfangreichen Live-Berichterstattung vertreten. Da die Paralympics rechtemäßig unabhängig von den Olympischen Spielen vergeben werden, besitzen die US-Sender keine Liverechte, weder linear noch digital. Allerdings läuft jeden Morgen eine halbstündige Highlightsendung der Wettbewerbe des Vortags bei Eurosport 1 im Free TV.

Welche Chancen gibt es aus Deutschland? Die größten deutschen Medaillenhoffnungen bei den Winter-Paralympics 2026 liegen klar im Para-Ski alpin, Para-Ski nordisch/Para-Biathlon und bei einigen erfahrenen Einzelsportlerinnen, dazu kommen Außenseiterchancen im Para-Eishockey. Unter anderem rechnen sich etwas aus: Anna-Lena Forster (Para-Ski alpin, Monoskifahrerin), die mit vier Paralympics-Goldmedaillen die prominenteste Medaillenbank im Team ist und erneut als größte deutsche Hoffnung auf Edelmetall in den technischen Disziplinen gilt.

Auch Andrea Rothfuss (Para-Ski alpin, stehende Klasse) ist eine äußerst erfolgreichste deutsche Winter-Paralympionikin und zählt in mehreren Disziplinen zu den Podiumskandidatinnen. Anja Wicker (Para Biathlon/Para Langlauf, sitzend) hat bei der letzten WM sieben Medaillen geholt und wird im Para Ski nordisch als Medaillenhoffnung über mehrere Strecken und Formate gesehen. Dazu bringt Andrea Eskau (Para Ski nordisch) enorme Paralympics-Routine mit und kann bei günstigen Bedingungen in Ausdauerwettbewerben in den Medaillenkampf eingreifen.

