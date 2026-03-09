Home News Film-News

40 Jahre nach Teil eins: Wann kommt der nächste "Highlander"-Film in die Kinos?

Unsterbliche Krieger

40 Jahre nach Teil eins: Wann kommt der nächste "Highlander"-Film in die Kinos?

09.03.2026, 08.48 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Highlander – Es kann nur einen geben: Das legendäre Franchise lebt weiter. Henry Cavill schlüpft in die Rolle des unsterblichen Kriegers Connor MacLeod, während Chad Stahelski für actionreiche Inszenierung sorgt. Mit dabei sind auch Dave Bautista und Russell Crowe.
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
"Highlander - Es kann nur einen geben" erschien vor 40 Jahren in den Kinos. Hauptdarsteller Christopher Lambert wurde mit der Rolle des unsterblichen schottischen Kriegers Connor MacLeod zum Hollywood-Star. Nun entsteht eine Reboot des Films.   Fotoquelle: kabel eins / 20th Century Fox Film Corporation
Henry Cavill
Im neuen "Highlander"-Film hat Henry Cavill die Hauptrolle übernommen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Shane Anthony Sinclair
Chad Stahelski
"John Wick"-Regisseur Chad Stahelski führt beim "Highlander"-Reboot Regie.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Matt Winkelmeyer
Dave Bautista
Dave Bautista spielt die Nemesis von Connor MacLeod, den finsteren Kurgan.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Russell Crowe
Russell Crowe spielt im neuen "Highlander" Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, den Mentor von Connor MacLeod. Damit schlüpft auch er in große Schuhe ...  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Leon Bennett
Highlander
Ramirez wurde im Original von Sean Connery (links, neben Christopher Lambert) gespielt.  Fotoquelle: 20th Century Fox Film Corporation
Highlander
Einen so finsteren Blick muss Dave Bautista erstmal hinkriegen: In "Highlander - Es kann nur einen geben" wurde der Oberschurke Kurgan von Clancy Brown gespielt.   Fotoquelle: Studiocanal

Vor 40 Jahren erschien mit "Highlander – Es kann nur einen geben" der Auftakt einer erfolgreichen Fantasy-Reihe. Es geht um schottische Krieger, die ewig leben. Unsterblich scheint auch das Franchise zu sein, ein neuer Film wird gerade gedreht. Wer spielt mit, wer führt Regie? Wann ist Kinostart?

Von wegen, es kann nur einen geben. Ganze drei Fortsetzungen folgten dem ersten "Highlander"-Film, der in den USA vor 40 Jahren, am 7. März 1986, in die Kinos kam. Dazu gab es in den 1990-Jahren eine erfolgreiche Serie und 2007 ein nicht ganz so erfolgreiches Reboot, "Highlander – Die Quelle der Unsterblichkeit". Genau, unsterblich. Tot ist das Franchise noch lange nicht. Die Manie heutiger Film- und Fernsehproduzenten, Kino- und TV-Stoffe lieber zu finden, statt zu erfinden, wobei sie bemerkenswerterweise oft in den 1980er-Jahre fündig werden, hat auch die "Highlander"-Reihe erfasst. Das nächste "Es kann nur einen geben"-Spektakel wird gerade gedreht, was ist über das Projekt bekannt?

Vorweg zunächst das Naheliegende: Christopher Lambert, der in den früheren "Highlander"-Filmen den Titelhelden spielte, ist nun nicht dabei. In der Neuauflage der Reihe ist Henry Cavill in die Rolle des unsterblichen schottischen Kriegers Connor MacLeod geschlüpft. Damit spielt der Brite nach Superman oder dem Hexer Geralt von Riva aus der Fantasy-Serie "The Witcher" einmal mehr einen übermenschlich großen Helden. Dank "Witcher" brauchte er sich auch in einer anderen Hinsicht nicht groß umzustellen. Erneut musste er sich bei Schwertkampf-Szenen bewähren, denn das Schwert ist auch für den Highlander bekanntlich die wichtigste Waffe zum Überleben. Und nach dem Leben des Unsterblichen trachtet wieder so manche dunkle Gestalt.

Derzeit beliebt:
>>Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
>>Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
>>Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss
>>Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden

Wovon handelt das "Highlander"-Reboot?

Denn auch in "Highlander", so schlicht heißt noch das Reboot, bevor der deutsche Verleih ihm vermutlich wieder einen ulkigen Zusatz-Titel beigeben wird, kommt es zu einem Zusammentreffen unsterblicher Krieger aus den schottischen Highlands. Auf der einen Seite Connor MacLeod, des anfangs noch nicht weiß, dass er ein ewig Lebender ist, es bald aber erfährt. Auf der anderen Seite weitere unsterbliche Highlander, die einander einen Kopf kürzer machen wollen. Allen voran der mächtigste und grausamste unter ihnen – neben Connor, natürlich: Kurgan, der im Original schön verteufelt von Clancy Brown gespielt wurde, nun aber das Aussehen von Dave Bautista hat. Man hätte darauf wetten können.

Oder darauf, dass das Reboot noch Action-geballter ausfallen wird als der 1980er-Jahre-"Highlander". Dafür sorgen soll Genre-Experte Chad Stahelski, der als Stuntman begann, bevor er mit "John Wick" auf Regie umsattelte. "Highlander" ist der erste Film, den der US-Amerikaner außerhalb der "Wick"-Reihe dreht. Als Überraschung wiederum kann das Mitwirken von Russell Crowe verbucht werden, nicht weil man dem Charakterdarsteller keine Action oder Fantasy zutraut, sondern weil er mit Juan Sánchez-Villalobos Ramírez den Charakter Sean Connerys im Original spielt. Der hatte die Reihe mit seiner Rolle immerhin ähnlich stark geprägt wie Lambert. Gespannt darf man auch auf Jeremy Irons sein als Anführer der Highlander-Wächter, ferner auf Djimon Hounsou als Sunda Kastagir, ein Unsterblicher aus Afrika, sowie Karen Gillan in der Rolle von Connor MacLeods erster Ehefrau.

Die Dreharbeiten zu "Highlander" sollten schon 2025 beginnen, mussten jedoch wegen eines Unfalls von Hauptdarsteller Cavill währender Vorbereitung unterbrochen werden. Berichten zufolge hatte er sich bei einem Kampftraining verletzt. Die erste Klappe fiel daher erst im Januar dieses Jahres. Drehorte sind Schottland und London. Der Film wird trotz Amazon-Beteiligung auch in den Kinos ausgewertet. Wann er dort startet, steht noch nicht fest. Unklar auch der Starttermin auf dem Streaming-Dienst Prime Video.

Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Christopher Lambert wurde durch "Highlander" weltberühmt. Doch seine Karriere umfasst weit mehr als den unsterblichen Krieger Connor MacLeod. Was treibt den Kosmopoliten heute an?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel
Identitätsdrama
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak
Regisseur von „Das Lehrerzimmer“
İlker Çatak hält eine Trophäe hoch.
Adele Neuhauser über ihre Rolle in "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks"
"Musste mich mit meiner Hässlichkeit aushalten"
Adele Neuhauser im Interview
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Exklusiv: Das sind die Streaming-Favoriten von Iris Berben!
Ihre Watchlist
Iris Berben trägt ein rotes Kleid.
Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond
Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort
Prequel-Abenteuer
Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping (2026)
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
"On the Line": Kritik zum Thriller mit Mel Gibson im ZDF
Thriller
On the Line
"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
Politik-Doku
Guido Westerwelle
"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara
Starbesetztes Drama
Die Aussprache
"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
Naturdokumentation
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Bodyguard": Der Klassiker mit Kevin Costner und Whitney Houston auf RTL Zwei
Romantik-Thriller
Bodyguard
Stanley Kubricks Meisterwerk: "Full Metal Jacket" im Free-TV
Ungeschminktes Vietnam-Drama
Full Metal Jacket
Darum ist die Nachfolge von Mechthild Großmann im Münster-"Tatort" nicht dauerhaft geklärt
Neue Staatsanwältin
Tatort: Münster
Im Video regnet es Blut: Reality-Star Bela Klentze schrieb "unbequemen" Friedens-Song
Musik und Frieden
Stairway to Violet
Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
Meisterwerke der Coens
Fargo
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück
"Polizeiruf 110: Your Body My Choice": Alle Infos zum ARD-Krimi
Ethischer Konflikt
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
Dramatisches Staffelende
Frühling: Leben oder nicht!
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung
Wahlabend in Bayern
Kommunalwahl in Bayern