Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss

Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss

09.03.2026, 08.31 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Am Wochenende wurde das Haus von Popstar Rihanna in Beverly Hills Ziel eines Angriffs. Eine Frau feuerte mehrere Schüsse ab, von denen eine Kugel durch die Wand drang. Rihanna blieb unverletzt. Die Polizei verhaftete die Verdächtige, die aus einem weißen Tesla geschossen hatte.
Rihanna
Die Sängerin kam mit dem Schrecken davon: Das Haus von Rihanna wurde von einer Unbekannten beschossen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Mike Coppola

Alles andere als einen ruhigen Sonntagnachmittag erlebte Popstar Rihanna am Wochenende. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, fielen gegen 13.20 Uhr Schüsse auf das Haus des Popstars. Laut einem Polizeibericht wurden mindestens zehn Kugeln abgefeuert, eine davon drang durch die Wand des Hauses in der Promi-Nachbarschaft Beverly Hills in Los Angeles, Kalifornien. Die Person floh daraufhin mit ihrem Fahrzeug, von dem aus sie auch geschossen hatte.

Die Sängerin befand sich demnach zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause. Ob ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky, und die gemeinsamen Kinder RZA, Riot und Rocki ebenfalls anwesend waren, ist nicht bekannt.

Nicht der erste Vorfall

Die Schüsse wurden aus einem weißen Tesla abgesetzt. Die Polizei konnte den Wagen mitsamt einer Waffe und der tatverdächtigen Fahrerin ausfindig machen. Die Frau wurde verhaftet. Ihre Identität ist nicht öffentlich bekannt gemacht worden.

Es ist nicht der erste Vorfall, der sich an einem der Anwesen der Popsängerin ereignet. 2018 brach ein Mann in ihr Haus in Hollywood Hills ein und verbrachte dort zwölf Stunden, ehe er von einem Assistenten Rihannas entdeckt wurde. Der Mann, der verdächtig wurde, ein Stalker der Sängerin zu sein, verweigerte im folgenden Prozess die Aussage. Er wurde zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

