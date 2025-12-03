Home News TV-News

„Schattenmord – Unter Feinden“: Wie politisch darf Krimi sein?

"Schattenmord – Unter Feinden"

Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?

03.12.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Ein jüdischer Oberstaatsanwalt wird ermordet, und eine arabischstämmige Kommissarin ermittelt in einem von Antisemitismus und Rassismus durchzogenen Fall: "Schattenmord – Unter Feinden" zeigt die Abgründe der Gesellschaft.
Schattenmord - Unter Feinden
Hauptkommissarin Nadirah (Sabrina Amali) ermittelt im Mord an ihrem Mentor Frank Leuw. Mithilfe von dessen engem Freund, dem Rabbiner Samuel (Garry Fischmann), kommt sie auf die richtige Spur.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Hardy Spitz
Schattenmord - Unter Feinden
Oberstaatsanwältin Scheffer (Helene Grass, links), die Nachfolgerin des Ermordeten Frank Leuw, besucht mit Polizeichef Wenzel (Max Urlacher, zweiter von links) Leuws Beerdigung. Die Witwe Ruth (Sharon Brauner, Mitte), der Rabbiner Samuel (Garry Fischmann), ein enger Freund der Leuws, und seine Frau Hannah (Morgane Ferru) sind ebenfalls anwesend.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Hardy Spitz
Schattenmord - Unter Feinden
Der junge Rabbiner Samuel (Garry Fischmann) wurde von dem ermordeten Oberstaatsanwalt gefördert. Als Jugendlicher war Samuel in falschen Kreisen gelandet und Frank Leuw konnte ihn dank einer Jugendstrafe daraus retten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Britta Krehl
Schattenmord - Unter Feinden
Der Rabbiner Samuel (Garry Fischmann) hat in den Unterlagen seines ermordeten Freundes dessen Notizbuch gefunden, das ihn auf eine interessante Spur bringt. Als Kommissarin Nadirah (Sabrina Amali) bei den Ermittlungen nicht weiterkommt, informiert er sie über seinen Fund.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Britta Krehl
Schattenmord - Unter Feinden
Der Rabbiner Samuel (Garry Fischmann, links) ist in den Unterlagen seines ermordeten Freundes, Oberstaatsanwalt Leuw, auf die Initialen "J.M.". gestoßen. Handelt es sich um Jannik Metzger (Philipp Jacob)? Er gehörte zur rechten Szene und wurde von Leuw hinter Gitter gebracht. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/UFA Fiction/Jörg Widmer
Schattenmord - Unter Feinden
Nadirah (Sabrina Amali, links) und ihr Kollege Erik (Nikolaus Sternfeld, Mitte) wurden von ihrem Chef Wenzel (Max Urlacher) mit den Ermittlungen im Mord an Oberstaatsanwalt Frank Leuw betraut.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Hardy Spitz
Schattenmord - Unter Feinden
Die IT-Spezialistin Olivia (Lena Entezami, Mitte) ist den Ermittlern Erik (Nikolaus Sternfeld) und Nadirah (Sabrina Amali) eine große Hilfe. Sie kann sogar die von Leuws Computer gelöschten Dateien wiederherstellen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Hardy Spitz
Schattenmord - Unter Feinden
Kida Khodr Ramadan hat in "Schattenmord" einen kurzen Auftritt als Drogenboss Ali Sakka. Nadirah und ihr Team können ihm zu Beginn des Films das Handwerk legen und haben ihn später in Verdacht, den Mord an Oberstaatsanwalt Leuw in Auftrag gegeben zu haben.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Jörg Widmer
Schattenmord - Unter Feinden
Da war die Welt noch in Ordnung: Beim Neujahrsfest kamen der Rabbiner Samuel (Garry Fischmann, Mitte) und seine Frau Hannah (Morgane Ferru, rechts) mit ihrem Freund, dem Oberstaatsanwalt Frank Leuw (Dani Levy) zusammen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/UFA Fiction/Britta Krehl

"Wir haben immer hinter Defne gestanden. Wir haben sie geliebt. Aber es ist einfacher, Menschen in Schubladen zu stecken und sie vorzuverurteilen", erklärt Aylin Tufan (Beo Yalcin), Schwester der vor einigen Jahren ermordeten Journalistin Defne Tufan, der jungen Hauptkommissarin Nadirah Abaza (Sabrina Amali, "Die Notärztin").

ARD
"Schattenmord – Unter Feinden"
Krimidrama • 03.12.2025 • 20:15 Uhr

Defne habe damals über ein Neonazi-Netzwerk recherchiert und sei von Rechtsradikalen bedroht worden. Das habe die Polizei jedoch ignoriert und die Tat stattdessen der Familie als Ehrenmord in die Schuhe geschoben. – Es ist nur eine von vielen eindringlichen, schockierenden Szenen von Brisanz, mit denen das ARD-Krimidrama "Schattenmord – Unter Feinden" am Mittwochabend aufwartet.

ARD-Film rückt Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ins Zentrum

Im Zentrum des knapp 90-minütigen Films steht der Mord an Oberstaatsanwalt Frank Leuw (Dani Levy). Er war der Mentor von Nadirah Abaza, die nun von ihrem Chef (Max Urlacher) mit den Ermittlungen betraut wird. Eine Araberin, die im Mord an einem Juden ermittelt? Das möchte die neue Oberstaatsanwältin (Helene Grass) sofort unterbinden – es gehe schließlich um die "Außenwirkung".

Derzeit beliebt:
>>„Stammheim – Zeit des Terrors“: So lebte die RAF im Hochsicherheitsknast
>>Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
>>Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
>>„Die Nichte des Polizisten": ARD-Thriller zum rätselhaften NSU-Mord

Ist es riskant oder mutig von der ARD, zu politisch aufgeladenen Zeiten wie diesen einen durchaus kritischen Film (Drehbuch und Regie: Raquel Stern und Damir Lukačević) zu Themen wie Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus auszustrahlen? Vermutlich ist es beides.



Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof
3sat zeigt das Dokudrama "Stammheim – Zeit des Terrors", das neue Perspektiven auf die erste Generation der RAF und den Prozess von 1975 bietet. Gedreht im Original-Zellentrakt, enthüllt der Film die Dynamik der Clique um Andreas Baader und Ulrike Meinhof und analysiert die Rolle der Justiz.
"Stammheim – Zeit des Terrors"
Stammheim - Zeit des Terrors

Heikle Spur Richtung Polizei: Könnte der Täter aus den eigenen Reihen stammen?

Nadirah und ihr Kollege Erik Stoibel (Nikolaus Sternfeld) verdächtigen den Drogenboss Ali Sakka (Kida Khodr Ramadan), den sie vor wenigen Wochen hinter Gitter bringen konnten, woraufhin er Leuw gedroht haben soll. Laut seinem engen Freund, dem Rabbiner Samuel Rivkin (Garry Fischmann), habe sich Leuw vor seinem Tod verfolgt gefühlt. Sakka allerdings beteuert seine Unschuld.

Auf Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera kann man zwei Einbrecher erkennen, die Leuw fesseln und ausrauben. Aufgrund des ermittelten Todeszeitpunkts können sie aber nicht die Mörder sein. Eine dritte Person auf dem Video ist kaum zu sehen, sie muss von der Kamera gewusst haben – stammt der Täter oder die Täterin aus Leuws Umfeld? Oder aus Polizeikreisen?

Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Joko Winterscheidt (46) gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Doch wer ist der Mann hinter dem Entertainer? Ein Blick auf seine Karriere und sein Privatleben.
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt

Das wahre Ausmaß rechtsextremer Verdachtsfälle könnte größer sein

In Verdacht gerät die Ermittlerin Katharina Hauser (Anja Schneider), die regelmäßig durch rechtsextreme Tendenzen auffällt. Die Filmemacher greifen hier ein reales Thema auf: Im Mai 2025 schrieb das Magazin "Stern" nach einer Nachfrage bei den Innenministerien der Bundesländer von fast 200 Disziplinarverfahren gegen deutsche Polizeibeamte "wegen Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung und/oder Verschwörungsideologie". Die Zahl soll allerdings um einiges höher liegen, da drei Länder keinen eindeutigen aktuellen Zahlen lieferten, wie es hieß.

Ein weiterer Verdacht in Richtung Polizei kommt hinzu, als dort nicht nur Waffen verschwinden, sondern auch Dateien auf dem in Polizeigewahrsam befindlichen Computer Leuws. Einige können wiederhergestellt werden. Sie führen unter anderem zum anfangs erwähnten Fall der ermordeten Journalistin Defne Tufan sowie einer rechtsextremen Stiftung, die einen sofortigen Zuzugstop von Zuwanderern fordert.

Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus
Franz Silbereisen, der Bruder des Schlagerstars Florian Silbereisen, hat mit seinen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Seine kritischen Kommentare über das Showgeschäft führten zu internen Familienproblemen.
Eklat in der Familie
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.

Dieser Film geht weit über ein Ermittlungsdrama hinaus

Auf die richtige Spur kommt Nadirah schließlich durch die tatkräftige Unterstützung von Frank Leuws Vertrautem Samuel. Aber ist es die richtige Spur? So ganz sicher mag man sich auch nach dem wendungsreichen Finale nicht sein, das einem das Gefühl gibt, dass da noch mehr ist. Und man würde durchaus gerne auch noch mehr von diesem ungewöhnlichen Ermittlerduo sehen, über das es noch viel Interessantes zu erfahren gäbe.

Durch sie und ihr privates und berufliches Umfeld bekommt man einen winzigen Eindruck davon, was es bedeutet, in der heutigen Zeit in Deutschland jüdisch oder muslimisch zu sein. Nadirahs Mann Kamil (Hassan Akkouch) macht sich ebenso Sorgen um seine Frau wie Samuels Ehefrau Hannah (toll: Morgane Ferru) um ihn und sich selbst: "Ich weiß nicht mehr, ob's Sinn macht, hier zu bleiben. Das fühlt sich alles so aussichtslos an ..." – ein weiterer dieser beklemmenden Momente des Films.

"Schattenmord – Unter Feinden" – Mi. 03.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
Melika Foroutan & Edin Hasanovic ermitteln in ihrem zweiten Fall
"Tatort: Licht"
Tatort: Licht
Die Geschichte hinter der Rede: Marcel Reifs Familie und die Shoah
Kampf gegen Antisemitismus
Marcel Reif
Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale