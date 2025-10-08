Home News TV-News

„Die Nichte des Polizisten": ARD-Thriller zum rätselhaften NSU-Mord

"Die Nichte des Polizisten"

ARD zeigt Thriller zum rätselhaften NSU-Mord von Heilbronn

08.10.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Der Fernsehfilm "Die Nichte des Polizisten" beleuchtet den Mordfall Michèle Kiesewetter und zeigt die Herausforderungen junger Polizisten in einem System voller Extremismus.
"Die Nichte des Polizisten"
Magdalena Laubisch und Max von der Groeben spielen zwei Nachwchskräfte bei der Polizei.   Fotoquelle: SWR/Leonin Studios
"Die Nichte des Polizisten"
In "Die Nichte des Polizisten" spielt Magdalena Laubisch eine Polizeianwärterin, die für ihren Beruf brennt.   Fotoquelle: SWR/Leonin Studios
"Die Nichte des Polizisten"
"Ich glaube, dass wir mit dem Film versuchen, das Bewusstsein zu animieren, kritisch in die eigenen Reihen und Strukturen zu gucken", erklärt Magdalena Laubisch im Interview: "Wir sollten im alltäglichen Miteinander mehr Sensibilität für rechte Themen haben."  Fotoquelle: SWR/Leonin Studios
"Die Nichte des Polizisten"
Magdalena Laubisch hat an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München und am CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique in Paris studiert. In Frankreich beruflich Fuß zu fassen, ist ein großer Traum der 26-Jährigen.   Fotoquelle: SWR/Leonin Studios
"Die Nichte des Polizisten"
Werner Barth (Thorsten Merten) ist als Polizist ein großes Vorbild für seine Nichte.   Fotoquelle: SWR/Leonin Studios

Es war der wohl rätselhafteste Mord des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU): Am 25. April 2007 wurde die damals 22-jährige Polizeivollzugsbeamtin Michèle Kiesewetter auf der Theresienwiese in Heilbronn mit einem gezielten Kopfschuss getötet, ihr 24-jähriger Kollege Martin A. wurde lebensgefährlich verletzt. Lange war unklar, wer hinter dem brutalen Mord steckt. Vermeidbare Pannen verzögerten die ohnehin schon jahrelangen Ermittlungen.

ARD
Die Nichte des Polizisten
Thriller • 08.10.2025 • 20:15 Uhr

"Die Nichte des Polizisten": Angelehnt an den nicht vollständig aufgeklärten Mordfall

Seit November 2011 wird der Mord dem NSU zugerechnet. Ausschlaggebend waren die Selbstmorde der beiden NSU-Angehörigen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, neben deren Leichen die von Kiesewetter und Martin A. entwendeten Dienstwaffen gefunden wurden. Angelehnt an den bis heute nicht vollständig aufgeklärten Mordfall entstand der packende Polizei-Thriller "Die Nichte des Polizisten" (Regie: Dustin Loose, Buch: Nicole Armbruster, Rolf Basedow), den das Erste nun als Erstausstrahlung zeigt.

"Diese Geschichte ist fiktional, aber nicht nur", heißt es in einer Einblendung zu Beginn: "auch das Mögliche, Verlorene und Vergessene wird erzählt." Es folgt eine Vorblende auf das Ende des Films: Die junge Polizistin Rebecca Hanselmann (Magdalena Laubisch) sitzt gemeinsam mit einem Kollegen im Streifenwagen. Sie machen gerade Mittagspause auf einem verlassenen Parkplatz, irgendwo in Heilbronn, als sich zwei maskierte Männer dem Wagen nähern. Die Männer ziehen ihre Waffen und schießen von beiden Seiten gezielt durch die Fenster ins Wageninnere.

Derzeit beliebt:
>>"Aktenzeichen XY" im Oktober: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem
>>Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
>>Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
>>Louis Klamroth stellt neues ARD-Projekt vor: Das ist "Deep State"

Rechtsradikale Einstellungen und Machtmissbrauch innerhalb der Polizei

Danach springt der Film ein paar Monate zurück: Rebecca hat nun selbst eine Waffe in der Hand und übt unter Aufsicht das Schießen: "Präzise, ruhig – Ihr Vorgesetzter hat nicht übertrieben", lobt Eulert (Johannes Zirner) von der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.



Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Im Podcast "M wie Marlene" offenbart Amira Aly ihre bewegende Kindheitsgeschichte ohne leiblichen Vater und spricht über ihre Babypläne mit Christian Düren.
Emotionale Einblicke
Amira Aly

Nach einem erneuten harten Filmschnitt sitzt Rebecca mit einigen Kameraden von der Spezialeinheit im Mannschaftsbus. Sie befinden sich auf dem Weg zu einer Demonstration. Es ist Rebeccas erster Einsatz dieser Art, und er geht gewaltig schief: Ein Demonstrant schlägt der Polizistin den Helm vom Kopf. Ihr Kollege Christoph Laurin (Max von der Groeben) hilft ihr dabei, den Helm wieder zu befestigen. In der gesamten Szene nimmt das Publikum, dank der intelligenten Kameraführung, mal Rebeccas Position ein, mal scheint es, als wäre man als Zuschauer selbst Teil des Getümmels.

Extremsituationen wie diese sind keine Seltenheit in dem fesselnden 90-Minüter. Der Film erzählt von dem Ehrgeiz, mit dem Rebecca und ihre Kameraden an die Ausbildung herangehen. Er zeigt aber auch Machtmissbrauch und rechtsradikale Einstellungen innerhalb der Polizei. Privat besucht Rebecca ihren Onkel Werner Barth (Thorsten Merten) in Thüringen. Auch er ist Polizist und in gewisser Weise ihr Vorbild. Werner steht im Konflikt mit lokalen Rechtsextremisten, und auch Rebecca gerät beim Versuch, ihre drogenabhängige Schwester Anni (Sina Genschel) aus der Clique zu befreien, zwischen die Fronten.

Diesen Aufwand betrieb Magdalena Laubisch für ihre erste Hauptrolle

"Die Nichte des Polizisten" ist die erste Hauptrolle von Magdalena Laubisch: Die 26-Jährige überzeugt durch ihr intensives Spiel. Gleiches gilt für die Darsteller der anderen Polizisten, zuvorderst Max von der Groeben und Aaron Hilmer. Im Vorfeld der Dreharbeiten erhielt Laubisch ein Coaching mit einer Personal-Trainerin: "Sie hat auch unser ganzes Projekt begleitet, also auch alle Stunt- und Gruppenszenen mit Komparserie, zum Beispiel bei der Demonstration am Anfang des Films", erinnert sie sich im Interview: "Mit ihr hatte ich auch ein Waffentraining. Dieser "alltägliche" Umgang mit Waffen war mir sehr lange fremd. Man muss sich wohl damit fühlen, so eine Waffe dauerhaft in der Tasche zu haben und damit umzugehen."

ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier beim Bergsteigen verzichtet das ZDF darauf, sie als TV-Expertin zu ersetzen. ZDF-Sportchef Yorck Polus würdigt Dahlmeiers Beitrag zum Biathlonsport und erklärt, wie der Sender plant.
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier

Im Anschluss an den Fernsehfilm zeigt das Erste die Dokumentation "Warum starb Michèle Kiesewetter?" von Theo Heyen um 21.45 Uhr. "Die Nichte des Polizisten" ist bereits ab Mittwoch, 1. Oktober, in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Nichte des Polizisten – Mi. 08.10. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
Eckart von Hirschhausen erklärt: So gefährlich sind Schmerzmittel
"Hirschhausen und der Schmerz"
Hirschhausen und der Schmerz
"Märzengrund": Warum ein Mann die Zivilisation für die Berge verließ
Aussteigerleben
"Märzengrund"
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger
Kürzung bei ARD
Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025
Svenja Jung: Daher kennst du die "naked"-Darstellerin
Start bei "Unter uns"
Svenja Jung
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein
"Die Rosenheim-Cops"
Die Rosenheim-Cops
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!
Neue Sendung
Florian Silbereisen
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
Politische Reportagen
Linda Zervakis
Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"
Auf Kuschelkurs
Promi Big Brother
"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Premieren-Show aus
Talkshow-Debüt
Volker Wissing und Robert Habeck
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container
Überraschungs-Nachzügler
Jimi Blue Ochsenknecht
Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)