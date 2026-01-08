Home News Star-News

Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?

Medien berichten

Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?

08.01.2026, 13.29 Uhr
von Natasa Unkel
Gemunkelt wurde schon seit einiger Zeit, jetzt soll es feststehen. Callum Turner soll James Bond spielen und in die Fußstapfen von Daniel Craig treten. Die Quelle? Angeblich er selbst.
Callum Turner im Close-Up.
Callum Turner könnte der nächste James Bond werden – das scheint der Star zumindest selbst zu erzählen.  Fotoquelle: picture alliance / Andy Kropa/Invision/AP

Seit 2021, als Daniel Craig den Agenten 007 zum letzten Mal gespielt und sich damit von der Rolle verabschiedet hat, köchelt die Gerüchteküche immer wieder neue Namen von Schauspielern hoch, die als potentieller neuer Bond gehandelt werden. Henry CavillAaron Taylor-Johnson oder auch Theo James – sie alle waren irgendwann mal im Gespräch für die Rolle. Seit Ende Dezember wurde Callum Turner ganz hoch gehandelt und der soll die Rolle nun auch tatsächlich auch bekommen haben.

James Bond: Keine Zeit die Klappe zu halten?

Dabei verraten mehrere Turner nahestehende Quellen der Daily Mail, dass der 35-Jährige selbst überall herumerzählt, dass sich Regisseur Denis Villeneuve (Dune) für ihn entschieden haben soll. „Er hat die Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgeplappert“, sollen sie dem Blatt zu Folge gesagt haben. „Callum ist der neue Bond, das wurde bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.“ Ist der neue 007 also auch eine Null-Null-Plaudertasche?

Geht es nach der Daily Mail, dann ist auch bei Turners Verlobter, Popstar Dua Lipa, die Freude riesengroß. „Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt schon die ganze Zeit, dass sie gerne das Bond-Theme aufnehmen würde.“

Was heißt das jetzt?

Nichts ist entschieden, alles ist noch offen. Die Daily Mail ist als Boulevard-Medium für eben diese Art von Journalismus bekannt und in der Vergangenheit schon mit viel haarsträubenderen Geschichten aufgefallen. Im Fall „Neuer James Bond“ kann festgehalten werden: Das Studio Amazon MGM hat bisher offiziell weder den aus dem „Harry Potter“-Franchise bekannten Callum Turner als neuen Bond-Darsteller bestätigt, noch hat es Infos zu einer Zusammenarbeit mit Dua Lipa herausgegeben.



Sollten die Gerüchte um Turner wahr sein, dann wird es sehr wahrscheinlich in sehr naher Zukunft eine Pressemitteilung geben, die das bestätigt. Erfahrungsgemäß straft Hollywood nämlich zu viel Plapperei ab – vor allem, wenn sie nicht mit dem Ok des Studios erfolgt. Was machen wir jetzt mit dieser Info? Weiter spekulieren und uns auf offizielle Infos freuen.

