"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen

"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen

08.01.2026, 11.28 Uhr
von Ingo Gatzer
Anja Kruse, bekannt aus "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik", äußert sich kritisch über die Entwicklungen im deutschen Fernsehen. Sie bemängelt den Jugendwahn und die Besetzung von Schauspielrollen mit Influencern.
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Anja Kruse war lange beim "Traumschiff" dabei. Jetzt kritisiert sie das deutsche Fernsehen scharf.  Fotoquelle: picture alliance / Roman Zach-Kiesling

Wenn es um das deutsche TV geht, hat Anja Kruse nicht nur einiges zu sagen, sondern auch viel erlebt. So hat die Schauspielerin in zahlreichen bekannten Produktionen – wie „Das Traumschiff“, „Die Schwarzwaldklinik“ oder „Forsthaus Falkenau“ – mitgewirkt. Wie sich das deutsche Fernsehen in den letzten Jahren entwickelt hat, gefällt der 69-Jährigen jedoch nicht. Das verdeutlicht sie in einem Interview mit dem Magazin „Stern“.

Anja Kruse erkennt einen Jugendwahn im deutschen TV

Wollen die deutschen Fernsehzuschauer vor allem junge Menschen auf der Mattscheibe sehen? Dieser Auffassung scheinen jedenfalls die Verantwortlichen zu sein, wenn man Anja Kruse glaubt: „Bei vielen deutschen Sendern regiert der Jugendwahn.“ Aber wie werden dann die Rollen von älteren Menschen besetzt? Die deutsche Schauspielerin liefert dafür ein drastisches Beispiel: „Großmütter werden von 40-Jährigen gespielt, die dann entsprechend geschminkt werden.“ Während der Corona-Pandemie hieß es in diesem Zusammenhang, ältere Darsteller zählten zur Risikogruppe und könnten angeblich nicht versichert werden. Anja Kruse hat dazu eine klare Meinung: „So ein Schwachsinn.“

Influencer statt gelernte Schauspieler bei deutschen TV-Produktionen

Das ist aber nicht Anja Kruses einziger Kritikpunkt am deutschen Fernsehen. Eine andere Entwicklung findet sie sogar „noch schlimmer“, nämlich „die ganzen Influencer, die den ausgebildeten Schauspielern die Rollen wegnehmen“. Kruse selbst hat ihr Handwerk an der renommierten Folkwang-Schule in Essen für Schauspiel und Gesang gelernt. Von den schauspielerischen Leistungen der Influencer ist sie hingegen wenig angetan: „Sie mögen viele Follower haben, aber mit Qualität vor der Kamera hat das nichts zu tun.“

Hat Anja Kruse recht?

Ältere Mimen haben es im Fernsehen nicht einfach. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Anja Kruse könnte hier seit geraumer Zeit entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. So datieren ihre letzten größeren TV-Auftritte im deutschen Fernsehen aus den Jahren 2018 und 2021 – in den Serien „Um Himmels Willen“ bzw. „Die Rosenheim Cops“. Seltene Engagements bedeuten aber weniger Geld. Wohl auch deswegen engagiert sich Anja Kruse seit 2020 als Schirmherrin der „IVQS Stiftung – gegen Altersarmut bei Schauspielern“. Der Trend von Auftritten schauspielerisch oft eher mäßig begabter Influencer zeigt sich – etwa mit Auftritten von Caro Daur oder Cathy Hummels – ausgerechnet in der Serie „Das Traumschiff“, in der Kruse mehrfach zu sehen war. Dass allerdings auch Influencer erfolgreich und überzeugend als Schauspieler agieren könnten, bewies Julia Willecke. Die als Influencerin unter dem Namen Julia Beautx bekannte Künstlerin wirkt bereits seit 2018 in der ZDF-Serie „Frühling“ mit. 2022 erhielt sie in der vielfach gelobten Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ sogar eine Hauptrolle.



Was macht Anja Kruse aktuell?

Anja Kruse war in den letzten Jahren vor allem auf der Bühne aktiv. So gehört sie derzeit zum Ensemble der Komödie „Schlaflos in Hamm“ am Theater an der Kö in Düsseldorf. Ihre Vorliebe für die „Bretter, die die Welt bedeuten“, erklärt die Schauspielerin folgendermaßen: „Am Theater entwickelt man sich weiter und lernt immer etwas Neues.“ Aber auch abseits des Theaters könnten Fans Anja Kruse bald wiedersehen. So befindet sich das von Jean-Louis Daniel inszenierte Drama „Neon Angel“, in dem sie mitspielt, aktuell in der Postproduktion. Mit „Fragile Men“ und „Sophie’s War“ stehen zudem zwei weitere Filme mit der deutschen Schauspielerin an. Diese befinden sich jedoch beide erst in der Vorproduktion.

Das Traumschiff

