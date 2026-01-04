Home News Star-News

Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber

Lilli Gruber im ZDF

04.01.2026, 11.18 Uhr
Als Lilli Gruber begeistert Ronja Forcher seit fast 18 Jahren die Fans der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Wie sie die Rolle ergatterte, erzählt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.
Seit 2008 ist Ronja Forcher als Lilli Gruber in "Der Bergdoktor" zu sehen.  Fotoquelle: ZDF / Sabine Finger
Hans Sigl war schon beim Casting von Forcher überzeugt: Er hatte damals "Tränen in den Augen", wie er sich in einer ZDF-Backstage-Reportage erinnert.  Fotoquelle: ZDF / Hans Seidenabel

Seit 2008 spielt Ronja Forcher im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" Lilli Gruber, die Tochter des Bergdoktors Martin Gruber (Hans Sigl). Mit gerade einmal elf Jahren ergatterte sie die Rolle. In "Backstage – der Bergdoktor" in der ZDF-Mediathek erinnern sich die mittlerweile 29-Jährige und ihre Schauspielkollegen an Forchers Anfänge.

In der ersten "Bergdoktor"-Folge hat Lilli gerade ihre Mutter bei einem Autounfall verloren. Gemeinsam mit Martin Gruber, den sie zu diesem Zeitpunkt noch für ihren Onkel hält, trauert sie, versteckt auf einem Baum am "Gruberhof". Mit eben jener Szene überzeugte Forcher beim Casting. "Bei der Ronja war es so, dass ich einfach Tränen in den Augen hatte, weil es mich so berührt hat", erinnert sich Hans Sigl. "Der Regisseur hatte auch Tränen in den Augen. Dann ist die Ronja rausgegangen und wir haben gesagt: 'Ja, ich glaube, wir haben sie'."

Forcher selbst ist ein anderer Moment von diesem besonderen Tag im Kopf geblieben: Sigl habe ihr "zufälligerweise die Tür geöffnet". Tatsächlich kannte der "Bergdoktor" die junge Forcher schon vor diesem besonderen Tag: "Ich habe sie ja als Baby kennengelernt, weil ihre Eltern in Innsbruck Schauspielkollegen waren, wo ich auch angefangen habe. Und wir haben ihr erstes Silvester miteinander verbracht", verrät der 56-Jährige.

Ronja Forcher wuchs im TV auf: "Will ich das wirklich?"

Aus dem jungen Mädchen ist inzwischen eine erwachsene Frau geworden. "Die Ronja so aufwachsen zu sehen und so ein bisschen als angenommene Tochter mitzubegleiten, war schön. Und jetzt sind wir einfach Berufskollegen und Freunde", erzählt Heiko Ruprecht, der den Bruder des Bergdoktors spielt, beim Blick hinter die Kulissen. Das sei einzigartig, findet auch Sigl.

Doch vor den Kameras erwachsen zu werden "war natürlich nicht immer einfach für mich", gesteht Forcher. "Da waren oft Momente dabei, wo ich mir gedacht habe: Will ich das wirklich?", erzählt die 29-Jährige. Doch mittlerweile gehören die Dreharbeiten und die Zeit mit ihrer "Bergdoktor"-Familie für die Schauspielerin zu ihrem Leben dazu.

Auch in der 19. Staffel ist Forcher wieder mit von der Partie. In der Auftaktfolge, die am Donnerstag, 8. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, trauert Lilli Gruber um ihren verstorbenen Großvater Rolf Pflüger (Wolfram Berger). Zu allem Überfluss gehört dessen Landhandel jetzt auch noch seiner Tochter Caro (Barbara Lanz), die gar nicht daran denkt, das Geschäft an Lilli zu übergeben. Dabei hatte es der Großvater versprochen. Wie es mit den Grubers weitergeht, sehen Fans wöchentlich in insgesamt acht neuen Folgen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Der Bergdoktor

