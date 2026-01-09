"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund": Das Top-Spiel zum Jahresauftakt

So lange ist es noch nicht her, das letzte Mal. Ende Oktober, zweite Runde im DFB-Pokal, nach aufreibenden 120 Minuten gewannen die Gäste aus Dortmund mit 4:2 im Elfmeterschießen. Knapp genug war es also, und so darf man auch jetzt von einer Top-Begegnung auf Augenhöhe ausgehen: Zum Start ins neue Fußballjahr empfängt Eintracht Frankfurt (aktuell Tabellenplatz sieben) im Deutsche Bank Park Borussia Dortmund (Platz zwei). SAT.1 überträgt die Partie, die den 16. Spieltag der aktuellen Bundesligasaison eröffnet, live im Free-TV.

ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund Sport • 09.01.2026 • 19:50 Uhr

Borussia Dortmund mit der Favoritenrolle, aber ... Auf dem Papier sind die Dortmunder zweifellos die Favoriten. In der Tabelle stehen sie als erste Bayern-Jäger so gut da wie lange nicht, in der bisherigen Bundesligasaison ging erst ein Spiel verloren (gegen Leverkusen). Für die Frankfurter lief's dagegen zuletzt weniger rund. Am letzten Spieltag vor der Winterpause kam die Eintracht nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Hamburg hinaus, vielen Fans steckt sicher auch noch das brutale 0:6 gegen Leipzig am Nikolaustag in den Knochen. Trotzdem fehlen für die Frankfurter derzeit nur vier Punkte bis zu einem Champions-League-Platz, und das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Dortmund haben sie gewonnen, mit 2:0 im Januar 2025.

Wie es diesmal läuft, kommentiert Jonas Friedrich. Daneben sind für das "ran"-Team außerdem Moderator Matthias Opdenhövel, Reporterin Andrea Kaiser sowie die Experten Markus Babbel und Lars Stindl im Einsatz. Nach der Vorberichterstattung am 19.50 Uhr wird das Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen.

ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund – Fr. 09.01. – SAT.1: 19.50 Uhr

