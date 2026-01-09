Home News TV-News

"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund": Das Top-Spiel zum Jahresauftakt

"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"

Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr

09.01.2026, 06.45 Uhr
von Jonas Decker
Zum Start ins Fußballjahr 2026 trifft Eintracht Frankfurt auf Borussia Dortmund. Die spannende Partie wird am 9. Januar live im Free-TV auf SAT.1 übertragen. Wer wird sich durchsetzen?
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Oscar Højlund traf vor knapp einem Jahr zum 2:0-Endstand: Das letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Dortmund gewann die Eintracht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alex Grimm
Matthias Opdenhövel
Matthias Opdenhövel moderiert bei SAT.1 den Free-TV-Start ins Bundesliga-Jahr 2026.  Fotoquelle: SAT.1/Claudius Pflug

So lange ist es noch nicht her, das letzte Mal. Ende Oktober, zweite Runde im DFB-Pokal, nach aufreibenden 120 Minuten gewannen die Gäste aus Dortmund mit 4:2 im Elfmeterschießen. Knapp genug war es also, und so darf man auch jetzt von einer Top-Begegnung auf Augenhöhe ausgehen: Zum Start ins neue Fußballjahr empfängt Eintracht Frankfurt (aktuell Tabellenplatz sieben) im Deutsche Bank Park Borussia Dortmund (Platz zwei). SAT.1 überträgt die Partie, die den 16. Spieltag der aktuellen Bundesligasaison eröffnet, live im Free-TV.

SAT.1
ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
Sport • 09.01.2026 • 19:50 Uhr

Borussia Dortmund mit der Favoritenrolle, aber ...

Auf dem Papier sind die Dortmunder zweifellos die Favoriten. In der Tabelle stehen sie als erste Bayern-Jäger so gut da wie lange nicht, in der bisherigen Bundesligasaison ging erst ein Spiel verloren (gegen Leverkusen). Für die Frankfurter lief's dagegen zuletzt weniger rund. Am letzten Spieltag vor der Winterpause kam die Eintracht nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Hamburg hinaus, vielen Fans steckt sicher auch noch das brutale 0:6 gegen Leipzig am Nikolaustag in den Knochen. Trotzdem fehlen für die Frankfurter derzeit nur vier Punkte bis zu einem Champions-League-Platz, und das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Dortmund haben sie gewonnen, mit 2:0 im Januar 2025.

Wie es diesmal läuft, kommentiert Jonas Friedrich. Daneben sind für das "ran"-Team außerdem Moderator Matthias Opdenhövel, Reporterin Andrea Kaiser sowie die Experten Markus Babbel und Lars Stindl im Einsatz. Nach der Vorberichterstattung am 19.50 Uhr wird das Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen.

Derzeit beliebt:
>>"Zwei Leben": Kritik zum ARTE-Film mit Juliane Köhler
>>"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden": Die neue Reihe auf Kabel Eins
>>Zehn Minuten passierte nichts: Deshalb unterbrach das ZDF die "Sportler des Jahres"-Gala
>>Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans

ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund – Fr. 09.01. – SAT.1: 19.50 Uhr



Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Bewaffnete Täter drangen nachts in die Villa der Geissens in Saint-Tropez ein, bedrohten und verletzten das Ehepaar. Nun, rund ein halbes Jahr später, gibt es endlich eine erste positive Nachricht.
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Wenn zwei gegensetzliche Menschen an einem Strang ziehen
"Trauzeugen"
"Trauzeugen"
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Medien berichten
Callum Turner im Close-Up.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5