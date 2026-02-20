Silvia Wollny spricht in TV-Show über Tochter Calantha: "Da wird nie mehr ein Verhältnis sein"

Silvia Wollny (61) ist als Oberhaupt der Großfamilie Wollny bekannt geworden. Die 61-Jährige hat elf eigene Kinder – und mittlerweile stolze 19 Enkelkinder. Doch zu einer ihrer Töchter ist die Beziehung bereits seit einiger Zeit extrem zerrüttet. Darüber hat Silvia nun während ihrer Teilnahme an der Reality-Show "Promis unter Palmen" gesprochen.

Dort wird sie von Mitkandidat Maurice Dziwak zunächst auf ihren Schlaganfall angesprochen, den sie vor etwa zwei Jahren während eines Urlaubs erlitten hatte. Der Auslöser sei "viel Stress" gewesen, erklärt Silvia und ergänzt: "Jetzt, wo das mit der Kleinen war." Maurice hakt nach und Silvia erklärt, dass sie das Kind ihrer Tochter Calantha seit der Geburt bei sich aufziehen würde. "Es sind viele Dinge passiert", deutet Silvia im Einzelinterview an, während sie sich die Tränen von den Wangen wischt.

Der langjährige öffentliche Konflikt mit ihrer Tochter geht der Großfamilien-Mama sichtlich nahe. Denn während ihre Enkelin bei ihr aufwächst, ist der Kontakt zu Calantha seit Jahren abgebrochen.

Silvia Wollny glaubt nicht an Versöhnung mit Tochter Calantha Als Grund für die Adoption des Kindes erklärt Silvia über ihre Tochter: "Sie wollte es nicht haben!" Eine Aussage, die Calantha Wollny in der Vergangenheit bereits mehrfach entschieden zurückgewiesen hatte. So schrieb sie einst bei Instagram: "Ich war bereit, Mutter zu sein. Nur ließ man mich nicht Mutter sein."

Maurice Dziwak, der selbst Vater zweier Kinder ist, reagiert auf Silvias Geschichte sichtlich betroffen: "Ich persönlich will mir gar nicht ausmalen, was das mit einer Mama macht, so ein Verhältnis zu ihrer Tochter zu haben", erklärt er.

Silvia stellt klar: "Familie ist mein ein und alles – außer diese eine Person, die aus der Reihe tanzt." An eine Versöhnung mit Tochter Calantha glaubt sie mittlerweile nicht mehr: "Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen. Nie mehr", gesteht sie auf Maurices Nachfrage. Dieser betont: "Ich hoffe für beide Seiten (...), dass sich das eines Tages klärt."

teleschau – der mediendienst GmbH

