„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist

20.02.2026, 08.56 Uhr
von Charlotte Leutloff
Viele Gesichter prägten die Kultserie — doch längst nicht alle blieben. Einige starteten neue TV-Karrieren, andere verschwanden überraschend.
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000. Was ist aus ihnen geworden?

Über Jahre hinweg gehörten sie zu den prägenden Gesichtern der beliebten ZDF-Krimiserie „Rosenheim Cops“ und trugen maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. Doch im Laufe der Zeit verließen viele Darsteller das Format — freiwillig oder unfreiwillig. Während einige neue Herausforderungen suchten, wurden andere neu besetzt. Ganz verschwunden sind die meisten jedoch nicht: Viele stehen bis heute regelmäßig vor der Kamera.

Von „SOKO“ bis „Hubert ohne Staller“: Karrierewege der Ex-Cops

Diese Serien sind in den Filmografien der ehemaligen „Rosenheim Cops“-Stars vielmals zu finden. Angefangen mit Gründungsmitglied Markus Böker. Er spielte den Kommissar „Ulrich Satori“ und wurde bereits 2005 wieder ersetzt. Er spielte aber zahlreiche Rollen seitdem, wie in „Polizeiruf 110“ und „Fack ju Göhte 2“. Er hatte zahlreiche Gastauftritte bei „SOKO München“ und „Inga Lindström“. Ähnlich sieht es bei Tom Mikulla aus, der bis 2013 mit Lücken den „Christian Lind“ spielte.

Nach seinem Ausstieg war er Teil von „Rote Rosen“, „In aller Freundschaft“ und der „SOKO Wismar“. Bei „Hubert ohne Staller“ ist Michael A. Grimm gelandet, der lange den sympathischen „Tobias Hartl“ gespielt hat. In ähnlichen Serien spielten auch Andreas Giebel, Petra Einhoff und Patrick Kaluba.

„Dahoam is Dahoam“ als neue Heimat vieler Ex-Darsteller

Die Familiensendung des BR ist seit 2007 erfolgreich. Viele der Schauspielstars hatten entweder Gastrollen oder sogar Hauptrollen. Dazu gehört auch Gerd Lohmeyer, der bei den „Rosenheim-Cops“ den „Werner Balthasar“ spielte. Senta Auth spielte lange Zeit die nette Wirtin, stieg aber 2020 aus. Bei „Dahoam is Dahoam“ war sie aber ebenfalls von 2007 bis 2022 dabei. Die Serie konnte auch Horst Kummeth eine bessere Karriere bieten. Er war zwei Jahre lang der „Leo Bernrieder“ und wechselte bereits 2007 zu „DiD“. Er spielte dort bis 2024 eine große Rolle. Er ist seitdem aber vor allem Regisseur und Autor.



Erfolgreiche TV-Karrieren nach den „Rosenheim-Cops“

Manche Darsteller waren vielleicht nur kurz Teil der „Rosenheim-Cops“, sind aber dafür heute noch im Fernsehen zu finden. Florian Fitz spielte vier Jahre lang den „Dirk Bergmann“. Er ist seit 2017 bei „Betty’s Diagnose“ dabei. Wolfgang Fierek wurde jahrelang als Gast bei den Cops bezeichnet, obwohl er mit seiner langen Rolle als Fabrikdirektor deutlich zu den Hauptrollen gehörte. Nach seinem Ausstieg war er unter anderem beim „Tatort“ und ist seit 2016 Teil der Serie „Marie fängt Feuer“. Er ist ebenfalls als Sänger aktiv und hat zahlreiche Singles und Alben veröffentlicht.

Auch Diana Staehly hat nach ihrer Rolle der „Patrizia Ortmann“ eine steile Karriere hingelegt. Sie ist 2016 freiwillig ausgestiegen, um mehr Zeit für andere Projekte zu haben. Sie war lange Hauptkommissarin bei der „SOKO Köln“ und auch bei den „Bergrettern“ dabei.

Warum manche „Rosenheim Cops“-Darsteller ganz aufhörten

Auch die erste Kommissarin „Verena Danner“, gespielt von Katharina Abt ist nicht mehr dabei. Sie war von 2016 bis 2020 Teil der Cops. Abt hat eine Weiterbildung zur Sängerin Musicaldarstellerin gemacht und ist mittlerweile Dozentin an der Schule für Schauspiel in Hamburg. Die Karriere als Schauspieler hat auch Mark-Alexander Solf beendet. Er führte lange ein Doppelleben als Arzt und als Schauspieler. Bei den „Rosenheim-Cops“ war er bis 2015 zwei Jahre lang der „Sebastian König“. Mittlerweile hat er sich aber dafür entschieden, nur noch in der Medizin zu arbeiten.

Abschied von beliebten „Rosenheim-Cops“-Darstellern

Wahre „Rosenheim-Cops“-Fans wissen von wem die Rede ist. Darsteller Joseph Hannesschläger. Er spielte jahrelang den „Korbinian Hofer“ und musste dann 2019 aufgrund seiner Krebserkrankung aussteigen. Im Jahr darauf ist er leider verstorben. Ein tragische Schicksal hat auch Matthias Messner erlitten. Er galt für einige Tage als vermisst und wurde nach einer langen Suchaktion tot in einem Wiener Wald aufgefunden. Er wurde nur 42 Jahre alt.

