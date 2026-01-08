Home News TV-News

"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?

So ging es weiter

"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?

08.01.2026, 13.21 Uhr
von Natasa Unkel
Er war der Teilnehmer mit den meisten Zuschriften: Spargelbauer Friedrich Dieckmann suchte bei „Bauer sucht Frau“ nach seiner Traumfrau. Nachdem er zwei Frauen auf seinen Hof eingeladen hatte, stand schnell fest, dass sein Herz für Laura schlug. Wie es für die beiden läuft.
Friedrich Dieckmann und Laura
Romantische Geste auf dem Spargelhof: Bauer Friedrich Dieckmann geht vor seiner Auserwählten auf die Knie und macht ihr am Ende der Hofwoche einen romantischen Antrag.  Fotoquelle: RTL

Schnell war klar, dass der 29-Jährige mit seinen Gefühlen nicht alleine war. Im Gespräch mit Inka Bause erklärten Friedrich und Laura, dass sie noch zusammen sind. Und so hat das Traumpaar der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ Weihnachten gemeinsam verbracht – und sich nach den Feiertagen einen ersten gemeinsamen Urlaub gegönnt.

Friedrich und Laura erleben Planungs-Chaos

Grüße an ihre Follower gingen, wie es sich für Reality-TV-Stars gehört, via Instagram raus. Und da ließ Friedrich auch durchblicken, dass der Urlaub ganz anders geplant war: „Wir wollten in den Süden fliegen, in die Sonne, in die Wärme, an den Strand. Aber irgendwie sollte es alles nicht so sein“, erzählt er in seinen Stories. Zunächst sei Lauras Reisepass abgelaufen gewesen, dann habe sie zwar kurzfristig einen vorläufigen erhalten, aber das Reise-Planungs-Chaos war da noch nicht vorbei.

Denn in der Zwischenzeit hatten sich die Preise für die potentielle Reise der beiden geändert. „Dann ist der Urlaub auf einmal deutlich teurer geworden als wir dachten. Und dann kamen noch ein, zwei andere Dinge dazwischen und dann haben wir ganz spontan gesagt: 'Was soll's, dann geht's halt nicht an den Strand, sondern in den Schnee.'“, erzählt der schöne Bauer weiter.

Derzeit beliebt:
>>„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
>>„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
>>Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
>>Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden

Minus 12 Grad statt 30 Grad bei Friedrich und Laura

Auf Instagram erzählt auch Laura Wagner ihren Followern von den Ereignissen. „Was soll ich euch sagen? Statt 30 Grad haben wir hier jetzt knackige minus 12 Grad.“ Es habe wohl mit dem Strand-Urlaub der beiden einfach nicht sein sollen. „Wir hatten eigentlich schon alles. Wir hatten Hotel, wir wussten, welchen Flug. Wir wussten wann. Also eigentlich mussten wir nur noch buchen." Dann kam aber der Schock: Die Reise war in der Zwischenzeit viel teurer geworden. Die beiden haben das nicht eingesehen und ihre Südafrika-Reise erstmal gestrichen. „Ich muss sagen, ich wollte eigentlich von Anfang an in den Winterurlaub. Konnte Friedrich aber nicht dazu überreden, mit mir in den Skiurlaub zu fahren und jetzt sind wir hier.“



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Bauer sucht Frau

Das könnte dich auch interessieren

Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
50. Geburtstag: Hat Judith Rakers nach der „Tagesschau“ jetzt mehr Zeit für sich?
Private Einblicke
Judith Rakers
Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt
Nach sieben Jahren Beziehung
Raul Richter und Vanessa Schmitt
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet
Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit