50. Geburtstag: Hat Judith Rakers nach der „Tagesschau“ jetzt mehr Zeit für sich?

05.01.2026, 10.53 Uhr
von Paulina Meissner
Judith Rakers feiert ihren 50. Geburtstag mit einer besonderen Reise nach Südafrika. Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin erfüllt sich damit einen großen Wunsch: den Garten der Farm Babylonstoren zu besuchen.
Moderatorin Judith Rakers berichtete in ihrem Podcast von einer ungewöhnlichen Hass-Nachricht.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Vergangenes Jahr erfüllte sich Moderatorin Judith Rakers einen großen Traum und zog von Hamburg auf die Ostseeinsel Rügen. Dort lebt sie mit Katzen, Pferden und Hühnern – ihren anstehenden runden Geburtstag feiert sie allerdings woanders.

Denn die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin beginnt das neue Jahr direkt mit einem besonderen Jahrestag: Sie wird am 6. Januar 50 Jahre alt! Zu diesem Anlass hat sich Rakers selbst ein besonderes Geschenk gemacht – und einen "großen Wunsch" erfüllt.

Das verriet sie nun ihren Fans auf Instagram. Dass Rakers den Beginn von 2026 im Ausland verbringen wird, ließ sie bereits in ihrem Podcast "Baborie & Rakers" anklingen. Wohin die Reise gehen sollte, behielt sie jedoch zunächst für sich. Bis jetzt.

Auf Instagram schreibt sie zu einem neuen Beitrag: "Ich bin tatsächlich in Südafrika. Diese Reise habe ich mir selbst zum 50. Geburtstag geschenkt." So sei es ihr "großer Wunsch" gewesen, noch einmal den Garten der Farm "Babylonstoren" zu besuchen. Wie Rakers weiter erklärt, leben dort Tiere neben Gemüsebeeten, Kräutern und essbaren Blüten.

Judith Rakers' 50-Stunden-Woche: Alles andere als Ruhestand

Rakers schwärmt: "Genau meine Welt! Nur größer, noch schöner und für mich: einfach ein Paradies!" Ihr erster Besuch in dem Weingut ist es nicht, doch offenbar hat die Anlage solch einen Eindruck bei Rakers hinterlassen, dass sie für ihren runden Geburtstag nun zurückkehrte.

Dabei ist solch eine Auszeit für die Moderatorin auch nach ihrem "Tagesschau"-Abschied weiterhin etwas Besonderes. Im Interview mit "Bild" erklärte sie: : "Ich lerne gerade, dass Wochenenden und Nächte wirklich zum Ausruhen da sind. (...) Zweieinhalb Wochen Urlaub, das ist für mich wie ein kleines Wunder."

Denn auch, wenn sie nicht mehr für die "Tagesschau" vor der Kamera steht, ist ihr Terminkalender weiterhin gut gefüllt. Rakers verrät: "Viele glauben, ich stehe nur am Beet und pflücke Blumen, aber ich moderiere immer noch eine Talkshow, Reisereportagen, habe einen wöchentlichen Podcast, schreibe Bücher, entwickle Spiele und leite ein kleines Unternehmen, das nachhaltige Gartenartikel entwickelt. Es ist noch immer eine 50-Stunden-Woche."

Ein bisschen hat sich ihr Lebensstil aber dennoch gewandelt. Sie sei mittlerweile "entspannter", so Rakers . "Mein Leben darf Ecken haben, genau wie ich." In ihren Zwanzigern habe sie immer nach Perfektion gestrebt, nun sei es ihr wichtiger, "echt" zu sein. "Ich gönne mir heute, etwas nicht zu können. Das wäre früher undenkbar gewesen", bekennt Rakers.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Aktionswoche Reise Die große Reise-Aktionswoche

