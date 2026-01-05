Home News TV-News

„Over & Out“: Tragikomödie mit Nora Tschirner erstmals im Free-TV

"Over & Out"

Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?

05.01.2026, 08.00 Uhr
von Paula Oferath
In "Over & Out" reisen vier Jugendfreundinnen nach Italien, um eine Hochzeit zu feiern. Doch stattdessen erwartet sie eine Überraschung, die alles verändert.
Die drei Jugendfreundinnen Lea (Jessica Schwarz, von links), Steffi (Julia Becker) und Toni (Petra Schmidt-Schaller) reisen gemeinsam nach Italien. Sie glauben, dass ihre Freundin Maja heiratet.   Fotoquelle: 2022 OMA Inge Film GMBH/Warner Bros. Entertainment GMBH
Lea (Jessica Schwarz) tut alles dafür, um ihre Karriere als Unternehmensberaterin anzukurbeln.   Fotoquelle: 2022 OMA Inge Film GMBH/Warner Bros. Entertainment GMBH
Toni (Petra Schmidt-Schaller) lebt das Leben einer Rockmusikerin.   Fotoquelle: 2022 OMA Inge Film GMBH/Warner Bros. Entertainment GMBH
Julia Becker verkörpert nicht nur die Rolle der Steffi, sondern ist auch für das Drehbuch und die Regie des Films verantwortlich.   Fotoquelle: 2022 OMA Inge Film GMBH/Warner Bros. Entertainment GMBH
Die vier Muskeltiere, wie sich die Jugendfreundinnen selbst nennen, könnnten kaum unterschiedlicher sein. Eines Tages lädt Maja (Nora Tschirner, zweite von links) ihre langjährigen Freundinnen Lea (Jessica Schwarz, links)Steffi (Julia Becker, zweite von rechts) und Toni (Petra Schmidt-Schaller, rechts) zu ihrer vermeintlichen Hochzeit nach Umbrien ein.   Fotoquelle: 2022 OMA Inge Film GMBH/Warner Bros. Entertainment GMBH

Versprochen ist versprochen, und manche Schwüre verlieren selbst nach Jahrzehnten nichts von ihrer Kraft. Davon erzählt die Tragikomödie "Over & Out", die vier Jugendfreundinnen begleitet, deren Lebenswege sich weit voneinander entfernt haben. Einst nannten sie sich "die Muskeltiere" und gelobten einander, bei jeder Hochzeit innerhalb ihrer Runde anwesend zu sein. Als Maja (Nora Tschirner), die mittlerweile im Ausland lebt, ihre langjährigen Freundinnen Lea (Jessica Schwarz), Toni (Petra Schmidt-Schaller) und Steffi (Julia Becker) zu ihrer vermeintlichen Hochzeit nach Umbrien einlädt, ahnt niemand, dass sich hinter der Einladung ein völlig anderes Vorhaben verbirgt.

Over & Out
Tragikomödie • 05.01.2026 • 22:30 Uhr

Vom unzertrennlichen Mädchenquartett zu getrennten Leben

Wie so oft im echten Leben haben sich die Wege der vier Frauen verzweigt. Die vormals unzertrennlichen Mädchen sind zu Erwachsenen geworden, die sich aus den Augen verloren haben und nun jeweils mit ganz eigenen Kämpfen ringen. Lea definiert sich fast ausschließlich über ihre Karriere als Unternehmensberaterin.

Steffi steckt in einem Alltag fest, der ihr längst zu eng geworden ist. Toni führt als Rockmusikerin zwar ein Leben mit Scheinwerfern und Fans, kämpft jedoch privat mit widersprüchlichen Gefühlen gegenüber ihrem Manager. Jede von ihnen trägt ihre Last und sehnt sich danach, endlich auszubrechen und das Bild abzuschütteln, das andere von ihr erwarten.

„Over & Out“ lief 2022 erstmals im Kino: Free-TV-Premiere auf SAT.1

Die Reise nach Italien wird für alle Frauen zu einem entscheidenden Wendepunkt. Was als Wiedersehen unter alten Freundinnen beginnt, verwandelt sich in ein turbulentes Abenteuer, das verschüttete Erinnerungen freilegt, Konflikte erneut aufflammen lässt und zugleich neue Blickwinkel eröffnet. Genau das wünscht sich Maja für ihre Jugendfreundinnen, denn sie möchte ihnen eine Gelegenheit schenken, sich selbst wieder näherzukommen und vielleicht sogar herauszufinden, was sie im Leben wirklich anstreben.



Julia Becker, die nicht nur als Steffi vor der Kamera steht, sondern auch Drehbuch und Regie verantwortet, verbindet in "Over & Out" humorvolle Leichtigkeit mit gefühlvollen Tiefen und einer warmherzigen Ehrlichkeit. Der Film, der 2022 erstmals in deutschen Kinos lief, findet einen stimmigen Rhythmus zwischen Lachen und Wehmut und zeigt, dass sowohl Tränen vor Lachen als auch aus Traurigkeit fließen können. Nun feiert er seine Free-TV-Premiere auf SAT.1.

Over & Out – Mo. 05.01. – SAT.1: 22.30 Uhr

