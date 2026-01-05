„Over & Out“: Tragikomödie mit Nora Tschirner erstmals im Free-TV

Versprochen ist versprochen, und manche Schwüre verlieren selbst nach Jahrzehnten nichts von ihrer Kraft. Davon erzählt die Tragikomödie "Over & Out", die vier Jugendfreundinnen begleitet, deren Lebenswege sich weit voneinander entfernt haben. Einst nannten sie sich "die Muskeltiere" und gelobten einander, bei jeder Hochzeit innerhalb ihrer Runde anwesend zu sein. Als Maja (Nora Tschirner), die mittlerweile im Ausland lebt, ihre langjährigen Freundinnen Lea (Jessica Schwarz), Toni (Petra Schmidt-Schaller) und Steffi (Julia Becker) zu ihrer vermeintlichen Hochzeit nach Umbrien einlädt, ahnt niemand, dass sich hinter der Einladung ein völlig anderes Vorhaben verbirgt.

Over & Out Tragikomödie • 05.01.2026 • 22:30 Uhr

Vom unzertrennlichen Mädchenquartett zu getrennten Leben Wie so oft im echten Leben haben sich die Wege der vier Frauen verzweigt. Die vormals unzertrennlichen Mädchen sind zu Erwachsenen geworden, die sich aus den Augen verloren haben und nun jeweils mit ganz eigenen Kämpfen ringen. Lea definiert sich fast ausschließlich über ihre Karriere als Unternehmensberaterin.

Steffi steckt in einem Alltag fest, der ihr längst zu eng geworden ist. Toni führt als Rockmusikerin zwar ein Leben mit Scheinwerfern und Fans, kämpft jedoch privat mit widersprüchlichen Gefühlen gegenüber ihrem Manager. Jede von ihnen trägt ihre Last und sehnt sich danach, endlich auszubrechen und das Bild abzuschütteln, das andere von ihr erwarten.

„Over & Out“ lief 2022 erstmals im Kino: Free-TV-Premiere auf SAT.1 Die Reise nach Italien wird für alle Frauen zu einem entscheidenden Wendepunkt. Was als Wiedersehen unter alten Freundinnen beginnt, verwandelt sich in ein turbulentes Abenteuer, das verschüttete Erinnerungen freilegt, Konflikte erneut aufflammen lässt und zugleich neue Blickwinkel eröffnet. Genau das wünscht sich Maja für ihre Jugendfreundinnen, denn sie möchte ihnen eine Gelegenheit schenken, sich selbst wieder näherzukommen und vielleicht sogar herauszufinden, was sie im Leben wirklich anstreben.

Julia Becker, die nicht nur als Steffi vor der Kamera steht, sondern auch Drehbuch und Regie verantwortet, verbindet in "Over & Out" humorvolle Leichtigkeit mit gefühlvollen Tiefen und einer warmherzigen Ehrlichkeit. Der Film, der 2022 erstmals in deutschen Kinos lief, findet einen stimmigen Rhythmus zwischen Lachen und Wehmut und zeigt, dass sowohl Tränen vor Lachen als auch aus Traurigkeit fließen können. Nun feiert er seine Free-TV-Premiere auf SAT.1.

Over & Out – Mo. 05.01. – SAT.1: 22.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.