Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit

Unter Palmen am weißen Sandstrand, zum Rauschen des Indischen Ozeans versprachen sich Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) an Silvester die ewige Treue. Mit diesem Schritt erfüllte Dieter nicht nur ein Versprechen, sondern gleichzeitig auch den großen Wunsch eines kleinen Mannes.

Ein Ehe-Versprechen, das 20 Jahre brauchte Die Traumhochzeit auf den Malediven war keine „Schnapsidee“, sondern das Einlösen eines 20 Jahre alten Versprechens. Der Musikproduzent hatte Carina einst zugesagt, sie zu heiraten, wenn sie 20 Jahre zusammen seien. Kennengelernt hatten sich beide am 5. August 2006, womit 2026 der Moment also gekommen war.

Dass der Hochzeitstag ausgerechnet auf Silvester fiel, war ebenfalls kein Zufall. Carina wollte es so und Bohlen gefiel der Gedanke, künftig jedes Jahr gleichzeitig Hochzeitstag und Silvester zu feiern – ein Jahrestag, den er garantiert niemals vergessen wird.

Ein emotionaler Pop-Titan – Tränen statt Sprüche Im Normalzustand ist Dieter Bohlen schlagfertig, selbstbewusst und oft ironisch. Doch selbst der härteste Pop-Titan ist nicht aus Stahl gemacht, denn seine eigene Hochzeits-Zeremonie beförderte ihn in einen emotionalen Ausnahmezustand. Als Carina, einer Göttin gleich, barfuß auf ihn zuging, die Sterne über dem Indischen Ozean funkelten und mit „Run to You“ von Whitney Houston sein absolutes Lieblingslied erklang, zwang Bohlen die Situation in die Knie.

„Ihre Stimme, diese eine Melodie […] Ich hab´ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt“, berichtete Bohlen gegenüber „Bild“. Der Gefühlsausbruch des sonst so versierten Medienprofis machte diesen Augenblick für beide unvergesslich. Insbesondere bei Carina wird er sich tief ins Herz eingebrannt haben. "Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt", schwärmte sie.

Intime Zeremonie im engsten Kreis auf den Malediven Die Feierlichkeit fand bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - fernab von Kameras, Jury-Pulten und neugierigen Blicken. Zu diesem Zweck wurde die Insel eigens abgesperrt und Bodyguards sorgten für den Schutz der Privatsphäre des Paares. Zur Hochzeitsgesellschaft zählten ausschließlich die beiden gemeinsamen Kinder Amelie (14) und Maximilian (12). Letzterer übernahm sogar die Rolle des Hochzeitsfotografen.

Der Pfarrer nahm dem Paar auf Englisch das Eheversprechen ab, inklusive des klassischen Gelöbnisses, sich in guten wie in schlechten Zeiten zu unterstützen. Im Anschluss an das Ja-Wort erklang Musik von Barry White, zu der die Frischvermählten barfuß im Sand tanzten.

Ein großer Moment während der Traumhochzeit der Bohlens Mit diesem Schritt erfüllte sich nicht zuletzt der große Wunsch eines kleinen Mannes. Laut Bohlen hatte besonders Sohn Maximilian schon lange auf diesen Moment gewartet. „Mein kleiner Sohn hat immer gefragt: Papa, wann heiratest du Mama? […] Jetzt heißen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an.“ Die Reaktion seines Sohnes nach der Trauung bewegte Dieter besonders: „Mein Sohn sagte, er habe mich noch nie weinen sehen. Ich habe gesagt: Doch, Papa weint auch. Wenn etwas wirklich Großes passiert.“

Der dritte und letzte Anlauf von Dieter Bohlen und seiner Carina Für Dieter Bohlen ist es bereits die dritte Ehe. Nach der Scheidung von Erika Sauerland (71) im Jahr 1989 folgte 1996 die kurze Verbindung mit Verona Pooth (57). Bei Carina ist Dieter Bohlen zweifelsohne angekommen. Die beiden lernten sich in der Diskothek „Physical“ auf Mallorca kennen. Was viele zunächst für einen flüchtigen Urlaubsflirt hielten, entwickelte sich für Dieter und Carina zu einem gemeinsamen Leben.

Wann immer Dieter über seine Partnerin spricht, strahlt er über das ganze Gesicht. „Das ist die Frau meines Lebens, auf die ich lange gewartet habe“, betont er immer wieder. Mit der Trauung setzten Dieter und Carina Bohlen ein Statement. Sie symbolisiert keinen Neuanfang, sondern die logische Konsequenz einer Beziehung, die längst gefestigt ist. Wir wünschen den beiden Eheleuten von Herzen alles Gute!