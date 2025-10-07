Home News TV-News

Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?

ARD-Zweiteiler

07.10.2025, 13.30 Uhr
von Eric Leimann
Im vierten Fall der ZDF-Reihe untersuchen Maris Bächle und Konrad Diener den mysteriösen Tod eines Bräutigams. Ob der Film sich lohnt?
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) lösen im Zweiteiler "Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi" ihren vierten Fall. Aktuell geht es um den perfiden Tod eines Bräutigams am Mühlrad. Bald jedoch werden weitere Todesfälle offenbar.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Die Schwarzwald-Kommissare Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) besprechen mit dem spitzzüngigen Dr. Stefan Zabel (Robert Schupp, rechts) die medizinischen Erkenntnisse zu ihrer neusten Leiche.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Vitus Kessler (Armin Rohde) gehört zum fahrenden Volk der Jenischen. Seine Familie scheint in die komplexen Mordrätsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart verstrickt. Aber wie? Der neue "Schwarzwaldkrimi" erzählt auch von der Diskriminierung dieser transnationalen Volksgruppe, die auch in Südwestdeutschland lebt.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Sara Kessler (Pauline Pollmann), die Enkelin von Vitus, wurde in das Volk der Jenischen hineingeboren. Doch wovor hat das Mädchen aktuell so große Angst?   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Maris (Jessica Schwarz) befragt den Jenischen Gustl Kessler (Tristan Seith).  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Maris (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) ermitteln mal wieder auf unterschiedlichen Zeitebenen - und bekommen dabei immer wieder mythische Geschichten zu hören.   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Jin-Su Lee (Johannes Ahn) und Claudia Diener (Rike Schmid) gehen dem Handwerk der Spurensicherung nach.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Andreas Zollner (David Zimmerschied), der gerade aus 14 Monaten Haft entlassen wurde, soll - auf dessen Wunsch hin - den Nachlass eines Pfarrers ordnen. Findet er dabei Hinweise, die bei der Aufklärung des Kriminalfalles nützlich sind?  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Astrid Wernsmann (Hildegard Schroedter) arbeitete als Küsterin für den verstorbenen Pfarrer.   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks

Mysteriöses steckt längst nicht nur in fernen Legenden – auch unser Alltag birgt genug Rätsel. Daran erinnert der vierte Fall von Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) besonders eindrücklich. In „Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi“ wird ein toter Bräutigam am Mühlrad gefunden, gestorben zwischen zwei und drei Uhr nachts – jener Stunde, die durch die Umstellung auf Sommerzeit eigentlich gar nicht existiert. Jeder, der schon einmal in dieser Nacht einen Zug nehmen oder einen Termin wahrnehmen wollte, kennt das Paradox. Wie gewohnt greift auch dieser ZDF-Krimi zu Mystery-Elementen, indem er mit verschiedenen Zeitebenen spielt. Neu ist diesmal jedoch der Blick auf die Gegenwart: Neben düsteren Geheimnissen der Vergangenheit steht die Frage im Zentrum, wie dehnbar und brüchig unser Zeitverständnis heute ist.

ZDF
Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Kriminalfilm • 06.10.2025 • 20:15 Uhr

Definitiv wenig Zeit, seine Ehe zu genießen, hatte Jörg Schuch. Nachdem der Sohn eines einflussreichen Freudenstädter Unternehmers seiner eigenen Hochzeitsnacht abhandengekommen ist, wird der Mann tot an einem legendären Mühlrad im Wald gefunden. Dort lässt ich die mutprobende Jugend schon mal durchs Wasser drehen, hierfür sind extra Schlaufen am drehenden Holzgerät befestigt. Dummerweise wurde Bräutigam Schuch jedoch am Rad bewusstlos geschlagen. Und dann blieb auch noch zwischen zwei und drei Uhr nachts während der Zeitumstellung die Mühlmechanik stehen – als Schuchs Kopf nach unten zeigte. Zufall? Man glaubt: eher nicht.

Während Maris und Konrad mit dem gewohnt spitzzüngigen Rechtsmediziner Dr. Stefan Zabel (Robert Schupp) Jörg Schuchs Leiche untersuchen, stoßen sie mal wieder auf einen Fall aus der Vergangenheit. Er hat mit Mord, Ausgrenzung und dem fahrenden Volk der Jenischen zu tun, die auch heute noch vom sesshaften Teil der Schwarzwälder Bevölkerung teils kritisch gesehen werden.

Ein komplexer "Schwarzwaldkrimi"

Zu den Jenischen gehören auch Vitus Kessler (Armin Rohde) und seine Enkelin Sara Kessler (Pauline Pollmann). In den 80er-Jahren gab es schon einmal einen mysteriösen Todesfall rund um eine Eheschließung in der Region. Und schon damals gerieten die Jenischen unter Verdacht. Einer der dazu umfangreich geforscht und fotografiert hat, ist ein gerade eben verstorbener Pfarrer. Der hat – wohl bereits schwer krank – Andreas Zollner (David Zimmerschied) als Seelsorger während dessen 14-monatiger Haftstrafe betreut. Und ihn gebeten, sich nach der Entlassung mit dem Ordnen seines Nachlasses zu beschäftigen. Gesagt, getan. Andreas zieht ins alte Pfarrhaus ein, argwöhnisch begutachtet von Küsterin Astrid Wernsmann (Hildegard Schroedter), und schaut, was der Geistliche herausgefunden hat. Liegt in dessen Recherche der Schlüssel zur Aufklärung mehrerer Schwarzwälder Todesfälle?

Zurück zur Mystery im Alltag: In einer Szene diskutiert die Freudenstädter Polizei, dass die Sache mit der Zeit doch schon ganz schön seltsam sei. Nicht nur die Tatsache, dass alles, was in jener Stunde der Zeitumstellung von zwei auf drei Uhr geschieht, irgendwie nicht existent ist. Auch Tore bei Fußballspielen, die über verschiedene technische Verbreitungswege im TV mal früher, mal später fallen, wird hier zum Thema. Wie bereits in den drei Fällen zuvor – 2019, 2021 und 2024 – hat sich Autorin Anna Tebbe, hinter der sich die erfahrene Showrunnerin und Produzentin Annette Reeker ("Taunuskrimi") verbirgt, wieder eine Mystery-Box vom Feinsten zurechtgezimmert. Inklusive Dutzender Verdächtigungen, Spuren und Tathergangstheorien. Kritisch könnte man bemerken, dass in Reekers zweiter Waldkrimi-Reihe fürs ZDF immer der gleiche Stiefel durch die Tannenzäpfle des Schwarzwaldes geschleift wird.

Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
"Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi" vereint Vergangenheit und Gegenwart mit mystischen Effekten. Ein tiefgründiger Thriller über Migration und Geheimnisse.
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.

Der "Schwarzwaldkrimi" kommt gut an 

Im "Schwarzwaldkrimi" geht es um Mystery meets Crime – wofür es am Ende aber doch immer logische Erklärungen für allerlei schaurige Legenden und unerklärliche Ereignisse gibt. Und dann ist da noch die Sache mit der Vergangenheit, die stets mit einem oder mehreren Todesfällen der Gegenwart verknüpft sind. Wenn die Schwarzwald-Ermittler weitermachen, werden wohl bald alle Cold Cases des Schwarzwaldes aufgeklärt sein, weil ihnen – und den Zuschauern – immer jemand den Gefallen tut, mit einem aktuellen Mord auf das Alte hinzuweisen.

Selbst wenn die Mythengläubigkeit bodenständiger Schwarzwaldbewohner und Krimifans in dieser Folge mal wieder arg strapaziert wird, die leicht formelhaft gebauten Plots aus Deutschlands Südwesten (Regie: Regie: Marcus O. Rosenmüller) werden vom Publikum goutiert: Zwischen viereinhalb und siebeneinhalb Millionen Menschen schauten bislang pro Folge den dunklen Landschaftskrimis zu. Der Zweiteiler, der linear am Stück gezeigt wird, befindet sich bereits ab Samstag, 27. September, für ein Jahr in der Mediathek. Selbst am Sonntag, 29. März 2026, 2.00 Uhr morgens. Dann werden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, um auf die Sommerzeit zu wechseln.

Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi (1+2) – Mo. 06.10. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

