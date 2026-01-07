Home News Streaming-News

„Stranger Things" bekommt ein Spin-off: Netflix bestätigt die Rückkehr der beliebten Serie 2026

07.01.2026, 10.58 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Mit der fünften Staffel endet "Stranger Things", doch Fans dürfen sich auf das Animations-Spin-off "Tales From '85" freuen, das erneut in den 1980ern spielt.
Stranger Things, Staffel 5
Die Geschichte um Elfi (Millie Bobby Brown, Bild) aus "Stranger Things" wird mit der fünften und letzten Staffel zu Ende erzählt. Entzugserscheinungen werden die Fans deswegen nicht haben. Die Macher feilen bereits an weiteren Serien, die im "Stranger Things"-Universum spielen.   Fotoquelle: Netflix
Duffer-Brüder
Die Brüder Ross (links) und Matt Duffer haben just eine Animationsserie mit dem Titel "Stranger Things: Tales From '85" geschaffen. Die Handlung spielt zwischen der zweiten und dritten Staffel von "Stranger Things" und kreist um Elfie und ihre Freunde, die es mit neuen Monstern zu tun bekommen.  Fotoquelle: Jackson Lee Davis / Netflix
Duffer-Brüder
Außerdem planen die Duffer Brüder (Bild: Matt links neben Ross) eine weitere Spiun-off-Serie zu "Stranger Things". Sie soll in einer "etwas anderen Welt" spielen und um neue Protagonisten kreisen.  Fotoquelle: Jackson Lee Davis / Netflix
Stranger Things
Vorher muss sich die Spannung der Fans aber noch mit dem Finale der Originalserie lösen. Die acht Episoden der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" (Bild) werden ab 27. November ausgerollt.  Fotoquelle: 2025 Netflix, Inc.

Seit beinahe zehn Jahren fiebern Fans auf der ganzen Welt mit den Kindern aus Hawkins, die sich immer wieder finsteren Mächten, rätselhaften Phänomenen und verborgenen Verschwörungen stellen müssen. Mit der fünften Staffel von "Stranger Things" rückt nun das offizielle Finale der Kultserie näher – und mit ihm eine Frage, die viele umtreibt: Ist das wirklich der endgültige Abschied oder verbirgt sich hinter dem nächsten geöffneten Portal bereits neues Unheil, das nur darauf wartet, erzählt zu werden?

Animation statt Real-Serie: "Stranger Things: Tales From ‘85" als Spin-Off

Mit der fünften Staffel wird die Mystery-Erfolgsserie "Stranger Things" zwar zu Ende erzählt, doch das Universum rund um Hawkins bleibt bestehen. Schon jetzt steht ein neues Projekt in den Startlöchern, das Fans erneut in die vertraute Welt entführen soll. Auch diesmal stammen Idee und Umsetzung von den Serien-Schöpfern Matt Duffer und Ross Duffer. Der entscheidende Unterschied zum Original: "Stranger Things: Tales From '85" wird als Animationsserie umgesetzt.

Trotz des Stilwechsels soll der charakteristische 80er-Jahre-Flair erhalten bleiben, den die Fans so schätzen. Dass auch das Spin-off zeitlich in den Achtzigern angesiedelt ist, liefert dafür die perfekte Grundlage. „Die Idee war, uns visuell an der Ästhetik der Cartoons dieser Zeit zu orientieren“, erklärt Matt Duffer in einem Promo-Video zur neuen Serie. Für den Look und die kreative Ausrichtung zeichnet Trickfilmzeichner Eric Robles verantwortlich, der bei „Tales From ’85“ zugleich die kreative Leitung übernimmt.

Ein paranormales Rätsel stellt Freundschaft und Mut auf die Probe

Im Vergleich zu einer Real-Serie hat ein Animationsformat einen klaren Vorteil: Die Figuren altern nicht – und damit auch nicht ihre Stimmen oder ihr Erscheinungsbild. Genau das ist für "Stranger Things: Tales From '85" ein entscheidender Pluspunkt. Denn im Mittelpunkt stehen erneut die bekannten Kinder aus Stranger Things: Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin und Max.



Die Geschichte ist zeitlich zwischen der zweiten und dritten Staffel der Originalserie angesiedelt und spielt im Winter 1985 in Hawkins. Dort bekommen es die jungen Helden nicht nur mit neuen Kreaturen aus der Schattenwelt zu tun, sondern müssen sich auch einem weiteren paranormalen Rätsel stellen, das ihre Freundschaft und ihren Mut erneut auf die Probe stellt.

Matt und Ross Duffer geben Einblicke in die Zukunft von „Stranger Things“

Der Serienstart ist derzeit für 2026 geplant, ein konkretes Datum steht jedoch noch aus. Noch geheimnisvoller gibt sich das zweite geplante „Stranger Things“-Projekt aus der Feder der Duffer Brothers. Auch hierbei soll es sich um ein Spin-off handeln, über dessen Ausrichtung und Inhalt bislang kaum Details bekannt sind.

Matt Duffer erklärte im Oktober gegenüber dem Magazin Variety, die neue Serie werde „in einer etwas anderen Welt“ spielen – ohne bekannte Figuren aus Hawkins. Gleichzeitig machte er den Fans Hoffnung: Trotz der neuen Ausrichtung soll es ein erzählerisches „Verbindungsgewebe“ zur Originalserie geben. Für alle, die sich schon jetzt vor dem Abschied nach mehr „strangen Dingen“ sehnen, klingt das nach einem tröstlichen Versprechen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
