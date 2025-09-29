Home News TV-News

ZDF-„Hypnotic“: Ben Affleck kämpft gegen Gedankenmanipulation

"Hypnotic"

Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?

29.09.2025, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Ben Affleck in Bestform: Als Polizeidetektiv sucht er verzweifelt nach seiner verschwundenen Tochter. Ein Hinweis führt ihn zu mysteriösen Banküberfällen. Mithilfe einer Wahrsagerin deckt er einen gefährlichen Verbrecher auf, der Gedanken und Realität manipuliert. Wem kann er noch trauen?
Hypnotic
Bereits seit drei Jahren sucht Rourke (Ben Affleck) nach seiner verschollenen Tochter.   Fotoquelle: ZDF/Ryan Green
Hypnotic
Lev Dellrayne (William Fichtner) kann seine Mitmenschen manipulieren. Hat er etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun?   Fotoquelle: ZDF/Ryan Green
Hypnotic
Die Wahrsagerin Diana Cruz (Alice Braga) will dabei helfen, das verschwundene Mädchen zu finden.   Fotoquelle: ZDF/Ryan Green
Hypnotic
Wem kann Rourke (Ben Affleck) noch trauen?  Fotoquelle: ZDF/Ryan Green
Hypnotic
Wird der Polizeidetektiv Danny Rourke (Ben Affleck) seine Tochter finden?  Fotoquelle: ZDF/(c) Hypnotic Film Holdings LLC

Du drehst dich nur kurz weg – und plötzlich ist dein Kind verschwunden. Für Danny Rourke (Ben Affleck) wird der Albtraum im Mysterythriller "Hypnotic" Realität. Eine nervenaufreibende Suche nach seiner Tochter beginnt – doch ohne Erfolg. Danny rutscht immer tiefer in die Depression ab. Robert Rodriguez' Film, der jetzt erstmals im Free-TV im "Montagskino" im ZDF zu sehen ist, setzt allerdings erst drei Jahre nach dem Verschwinden so richtig an. Dann endlich taucht ein neuer Hinweis auf ...

ZDF
Hypnotic
Mysteriethriller • 29.09.2025 • 22:15 Uhr

Ben Affleck in der Rolle als abgestürzter Familienvater, der seine Tochter sucht

Bei seinen Ermittlungen zu einer Serie von Banküberfällen kommt der Detective einer Spur auf die Schliche, die möglicherweise zu seiner Tochter führt. Unterstützung bekommt Rourke von der Wahrsagerin Diana Cruz (Alice Braga). Gemeinsam stoßen sie auf den Verbrecher Dellrayne (William Fichtner), der die Realität und die Gedanken anderer Menschen manipulieren kann. Doch wem kann Danny noch trauen?

Wer Filme wie "Inception" oder "Tenet" mag, wird auch hier die Mischung aus Action, Spannung und überraschenden Wendungen schätzen. Ben Affleck, er brillierte zuletzt auf der Kinoleinwand in "The Accountant 2", spielt die Rolle des abgestürzten Familienvaters mit Bravour.

Hypnotic – Mo. 29.09. – ZDF: 22.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

