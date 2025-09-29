ZDF-„Hypnotic“: Ben Affleck kämpft gegen Gedankenmanipulation

Du drehst dich nur kurz weg – und plötzlich ist dein Kind verschwunden. Für Danny Rourke (Ben Affleck) wird der Albtraum im Mysterythriller "Hypnotic" Realität. Eine nervenaufreibende Suche nach seiner Tochter beginnt – doch ohne Erfolg. Danny rutscht immer tiefer in die Depression ab. Robert Rodriguez' Film, der jetzt erstmals im Free-TV im "Montagskino" im ZDF zu sehen ist, setzt allerdings erst drei Jahre nach dem Verschwinden so richtig an. Dann endlich taucht ein neuer Hinweis auf ...

Hypnotic Mysteriethriller • 29.09.2025 • 22:15 Uhr

Ben Affleck in der Rolle als abgestürzter Familienvater, der seine Tochter sucht Bei seinen Ermittlungen zu einer Serie von Banküberfällen kommt der Detective einer Spur auf die Schliche, die möglicherweise zu seiner Tochter führt. Unterstützung bekommt Rourke von der Wahrsagerin Diana Cruz (Alice Braga). Gemeinsam stoßen sie auf den Verbrecher Dellrayne (William Fichtner), der die Realität und die Gedanken anderer Menschen manipulieren kann. Doch wem kann Danny noch trauen?

Wer Filme wie "Inception" oder "Tenet" mag, wird auch hier die Mischung aus Action, Spannung und überraschenden Wendungen schätzen. Ben Affleck, er brillierte zuletzt auf der Kinoleinwand in "The Accountant 2", spielt die Rolle des abgestürzten Familienvaters mit Bravour.

Hypnotic – Mo. 29.09. – ZDF: 22.15 Uhr

