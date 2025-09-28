Jennifer Rush wird 65 Jahre alt: Das stille Leben nach dem Mega-Hit

Die Kraft der Liebe war es, die Jennifer Rush einst ihren größten Erfolg bescherte – und nicht nur ihr. 1984 veröffentlicht, erreichte die Single, die Rush in ihrer damaligen Wahlheimat Frankfurt aufgenommen hatte, weltweit Top-Positionen in den Charts. In den besonders renommierten britischen Charts war "The Power Of Love" sogar die meistverkaufte Single des Jahres 1985.

Auch Air Supply, Laura Branigan und Céline Dion veröffentlichten erfolgreiche Versionen des Songs, den die Sängerin mit ihren Produzenten Gunther Mende und Candy DeRouge sowie der ebenfalls in Frankfurt ansässigen US-Poetin Mary Susan Applegate geschrieben hat.

Einst im Duett mit Elton John: "Flames of Paradise" Im weiteren Verlauf der Dekade landete Rush noch einige Hits mehr, darunter "Destiny" (1985), "I Come Undone" (1987) sowie das Duett "Flames Of Paradise" mit Elton John (ebenfalls 1987).

Doch mit dem Ende der 1980er verabschiedeten sich nicht nur Schulterpolster und Latex, auch die Erfolgssträhne von Jennifer Rush war mit dem Beginn der 1990er und der Herrschaft von Grunge, Eurodance und Techno vorbei. Einzig in Deutschland erschienen Rushs Singles in den 90ern noch in den Singles-Charts – doch selbst hier war Platz 45 ("Tears In The Rain", 1995) das Höchste der Gefühle.

Das waren die letzten öffentlichen Auftritte von Jennifer Rush Da dürfte es kaum verwundern, dass sich die Sängerin nach dem Ende des 20. Jahrhunderts weitgehend vom Musikgeschäft verabschiedet hat. Lediglich ein Album hat Rush, die am 28. September 65 Jahre alt wird, seitdem veröffentlicht: "Now Is The Hour" aus dem Jahr 2010. Auch dieses Werk war in Deutschland am erfolgreichsten: Das Comeback schaffte es auf einen respektablen 21. Platz.

Für eine bleibende Rückkehr reichte dieser Achtungserfolg jedoch nicht. Abgesehen von einem Gastauftritt auf einer Single mit dem Sänger Dominic Ghanbar im Jahr 2021 und einem 2022 veröffentlichten neuen Remix ihrer ursprünglich 1984 erschienenen Hit-Single "Ring Of Ice" hat Jennifer Rush in jüngerer Zeit keine Musik veröffentlicht. Auch abseits der Musik gab es in den letzten Jahren kein Lebenszeichen: Die gebürtige New Yorkerin besitzt keinerlei Social-Media-Profile, ihre letzten öffentlichen Auftritte bestritt sie 2013.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!