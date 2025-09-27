Home News TV-News

"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem": Ein Justizirrtum-Krimi?

"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"

Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?

27.09.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Vor fünf Jahren wurde ein Lehrer für den Mord an einer Schülerin verurteilt, obwohl keine Leiche gefunden wurde. Nun wird die Leiche entdeckt und die Verteidigerin Sophia Dreyer rollt den Fall erneut auf. Ist der Lehrer unschuldig?
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Die ehrgeizige Strafverteidigerin Sophia Dreyer (Petra Schmidt-Schaller) rollt den Fall neu auf, den Kommissar Matzen (Karsten Antonio Mielke) längst abgehakt hatte. Übel nimmt es der Ermittler der Juristin jedoch nicht, die beiden finden sich schnell sympathisch.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Kommissar Matzen (Karsten Antonio Mielke, rechts) hat den Mercedes aus dem See schnell erkannt: Er gehörte seinem früheren besten Freund Leo (Stefan Rudolf). Der hatte ihm einst die Ehefrau ausgespannt. Ist er auch der wahre Mörder?  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Dirk Tietze (Hubertus Hartmann, rechts), Vater der ermordeten Alexandra, ist nach dem Fund ihrer Leiche wenig kooperativ. Weil er etwas zu verbergen hat? Das möchte Kommissar Matzen (Karsten Antonio Mielke) herausfinden.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Alexandras Mutter Birgit Tietze (Julia Jäger) ist erschüttert, dass nun, nach dem Fund der Leiche ihrer Tochter, alles wieder hochkommt und erneut Fragen gestellt werden.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Sophia Dreyer (Petra Schmidt-Schaller, rechts) besuchte selbst einst die Schule, zu der auch die ermordete Alexandra ging. Claire (Dennenesch Zoudé), damals Lehrerin und heute die Direktorin, und Sophia hatten eine Beziehung, die über das typische Lehrer-Schüler-Verhältnis hinausging.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Rückblick zur Tatnacht vor fünf Jahren. Vor ihrem Verschwinden war Alexandra (Lucy Gartner, zweite von links) mit ihren Mitschülern Jess (Berit Vander, links), Emi (Kaya Leonie Boch) und Timo (Adrian Grünewald) zusammen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Nach dem Fund von Alexandras Leiche müssen Staatsanwalt Gero Schmidt (Harald Krassnitzer, links) und Kommissar Kai Matzen (Karsten Antonio Mielke) an die Öffentlichkeit gehen. Ist ihnen bei der Verurteilung von Hajo Rick ein Fehler unterlaufen?  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Alexandras Lehrer Hajo Rick (Lasse Myhr) sitzt seit fünf Jahren wegen Mordes im Gefängnis. Hat er selbst Informationen verschwiegen, die ihn entlastet hätten? Aber weshalb, wollte er jemanden schützen?  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Romina Kaminzki (Kathrin Angerer) von der KTU und Kommissar Kai Matzen (Karsten Antonio Mielke) finden in dem aus dem See gefischten Wagen die Leiche von Alexandra. Es ist eine "Wachsleiche", wie Romina erklärt - wegen der kühlen, feuchten Umgebung und wenig Sauerstoff ist sie nicht verwest.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
Bei den Ermittlungen stößt Kommissar Matzen (Karsten Antonio Mielke) auf seine Exfrau Uta (Hanna Jürgens), die nun mit seinem ehemaligen besten Freund Leo zusammen ist. Ihm gehörte der Wagen, in dem Alexandras Leiche gefunden wurde.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Hans-Joachim Pfeiffer

"Es scheint so, als ob alle ein bisschen gelogen hätten – und alle aus unterschiedlichen Gründen." Zu diesem Schluss kommt die Strafverteidigerin Sophia Dreyer (Petra Schmidt-Schaller), Protagonistin des ARD-Krimis "Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem", als sich nach ausführlichen Zeugenbefragungen so langsam die titelgebende Wahrheit zu zeigen scheint.

ARD
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Kriminalfilm • 27.09.2025 • 20:15 Uhr

Die Wiederaufnahme des Verfahrens in einem Mordfall: Ein Justizirrtum?

Dreyer hatte zuvor die Wiederaufnahme des Verfahrens in einem Mordfall erwirkt, das längst als abgeschlossen galt. Doch die Sache mit der Wahrheit, mit Schuld und Unschuld ist eben nicht immer so eindeutig, wie die am Samstagabend ausgestrahlte Degeto-Produktion zeigt.

Nach dem Verschwinden der 15-jährigen Schülerin Alexandra vor fünf Jahren hatte das Gericht, allein aufgrund von Zeugenaussagen und Indizien, ihren Lehrer Hajo Rick (Lasse Myhr) wegen Missbrauchs und Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Als nun Alexandras Leichnam im Kofferraum eines aus einem See gefischten Mercedes gefunden wird, der nicht Rick gehörte, setzt Sophia Dreyer alles daran, die Wahrheit herauszufinden.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>„Krimi aus Passau“: Gelingt in „Bis auf den Knochen“ die große Rettung?
>>Walter Sittler über seine Rolle als demenzkranker Kommissar: "Ich will kein alter weißer Mann werden"

"Ist es Ihrem Berufsstand nicht egal, ob jemand unschuldig ist?", fragt Kai Matzen (Karsten Antonio Mielke), damaliger und aktueller Ermittler im Fall Alexandra. "Ja, aber mir nicht", erwidert Sophia. Und schon bald fragt sich auch Matzen selbst, ob er und der damals zuständige Staatsanwalt Gero Schmidt (Harald Krassnitzer) etwas übersehen haben. Ein Justizirrtum?



Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Führte die Eifersucht seiner Ehefrau zum Schuldspruch des Lehrers?

Also befragen Dreyer und Matzen unabhängig voneinander, wenngleich sich ihre Wege immer wieder kreuzen, die Zeugen, die für Ricks Verurteilung gesorgt hatten. Seine Ehefrau Anne (Amy Benkenstein) hatte ihn schwer belastet, glaubte sie doch sicher, dass er eine Affäre mit seiner Nachhilfeschülerin hatte. Heute sei sie sich da nicht mehr so sicher.

Alexandras Mitschüler Timo (Adrian Grünewald) und Jess (Berit Vander) hatten ausgesagt, dass Rick seine Stellung als Lehrer missbraucht habe, hinter Schülerinnen her gewesen sei und Alexandra "entsorgt" habe, nachdem er mit ihr "fertig" gewesen sei. Ganz so überzeugt scheinen auch sie heute nicht mehr zu sein.

Und der Mercedes aus dem See? Der war am Abend nach Alexandras Verschwinden von Leo Winter (Stefan Rudolf) gestohlen gemeldet worden – einst Kommissar Matzens bester Freund. Wie es aussieht, entsprachen auch seine Aussagen damals nicht ganz der Wahrheit. Mehr noch: Sogar Hajo Rick hatte bei der Verhandlung offenbar Informationen verschwiegen, die ihn womöglich entlastet hätten. Weshalb? Schritt für Schritt nähern sich Sophia Dreyer und Kai Matzen der Wahrheit ...

Aber was ist eigentlich "Wahrheit"? Laut Duden handelt es sich um "die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird", also das, was mit Fakten belegt werden kann. Nicht erst in Zeiten von "Post-truth" und "alternativen Fakten" scheint "Wahrheit" allerdings ein formbarer Begriff zu sein. Kein Wunder, dass das Konzept von Wahrheit seit jeher zu den zentralen Themen der Philosophie zählt.

Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Jürgen Milski offenbart die Herausforderungen, echte Freunde im Ballermann-Business zu finden.
Harte Arbeit
Jürgen Milski

Petra Schmidt-Schaller und Karsten Antonio Mielke brillieren als Ermittlerduo

Nun, so philosophisch wird es am Samstagabend dann freilich nicht. Am Ende geht es in dem ARD-Degeto-Krimi um die klassische, mit Fakten belegbare Schuldfrage. Leider hat man es sich bei der Auflösung der Täterschaft am Ende dann doch etwas leicht gemacht. Zudem ist nicht ersichtlich, weshalb man Harald Krassnitzer und Dennenesch Zoudé für eher kleine, nicht wirklich der Handlung dienende Rollen besetzte. Es sei denn, "Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem" soll der Auftakt einer Reihe werden, wovon bisher nichts bekannt ist.

Allerdings: Petra Schmidt-Schaller und Karsten Antonio Mielke sind als Ermittler-Duo so charismatisch und sympathisch, dass man ihnen gerne bei weiteren gemeinsamen Ermittlungen zusehen würde. Und auch über die Vergangenheit der beiden gäbe es sicher noch so einiges Interessantes zutage zu befördern ...

"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem" – Sa. 27.09. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Heino will nicht mehr zu Florian Silbereisen und Co.: "Ist mit Heino nicht mehr zu machen"
Schlagerstar klärt auf
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Heino Ferch enthüllt die dunklen Machenschaften
"Tod in Mombasa"
Tod in Mombasa
Bretonische Nächte: Dupin rennt um das Leben seines Assistenten
"Kommissar Dupin: Bretonische Nächte"
Kommissar Dupin: Bretonische Nächte
Machtspielchen und Mord: Ria Larsen am Limit
"Die Toten am Meer"
"Die Toten am Meer"
Rudi Cerne über den Fall, bei dem der Mörder im "Aktenzeichen XY"-Studio saß
Aufklärung erfolgt erst Jahre später
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Häusliche Gewalt im "Tatort Dortmund": Der Weg ins Frauenhaus
Hilfsangebot für Betroffene
Sylter Rundschau wird zur Kulisse für „Nord Nord Mord“
Echte Redaktion, fiktiver Mord
Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) ermittelt in einer fiktiven Redaktion auf Sylt.
30 Jahre "PUR+": Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum
"PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag"
"PUR+"
Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Der Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers
Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens
Schockierende Enthüllungen
Prinz William
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller