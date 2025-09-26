„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen

Am 23. Oktober 2025 geht „Das große Promi-Büßen“ in die vierte Runde. Joyn zeigt die neuen Folgen exklusiv, ehe ProSieben am 30. Oktober mit einem „Binge-Watching“-Special nachzieht und die ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr im Free-TV zeigt. Moderiert wird das Reality-Format erneut von Olivia Jones, die in der gefürchteten „Runde der Schande“ den Promis ihre Verfehlungen vor Augen führt.

„Das große Promi-Büßen": Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld Eine große Neuerung sorgt diesmal für zusätzlichen Nervenkitzel: Zum ersten Mal entscheiden nicht die Redaktion oder eine Jury. Joyn kündigt dazu an: „Erstmals entscheiden allein die Zuschauer in der Joyn-App darüber, welcher reumütige Star gewinnt.“ Damit liegt das Schicksal der Kandidaten komplett in den Händen des Publikums.

Der Cast ist bunt gemischt und bringt reichlich Reality-Erfahrung mit. Unter anderem ziehen Jörg Dahlmann, Serkan Yavuz, Emma Fernlund, Edith Stehfest Linda Braunberger, Diogo Sangre, Theresia Fischer, Rafi Rachek, Vanessa Brahimi und Bellydah Venosta ins Camp.

Provokationen vor der Show: Konflikte sind schon jetzt garantiert Besonders offen zeigte sich Rafi im Vorfeld: „Ich bin beim großen Promi-Büßen, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen eskaliert bin.“ Schon vorab zeigt sich, dass es im Camp nicht immer harmonisch zugehen wird. So kündigte Emma an: „Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift, da bin ich sofort in Abwehrhaltung.“

Edith stellte selbstbewusst klar: „Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss.“ Auch Linda gibt die Richtung vor: „Wenn mir einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation.“ Ebenso Vanessa: „Zu polarisieren ist für mich voll normal.“

Wie gewohnt müssen sich die zehn Kandidaten spartanischen Bedingungen stellen und gleichzeitig ihre persönlichen „Sünden“ reflektieren. Wer dabei nicht nur Olivia Jones, sondern vor allem die Zuschauer überzeugt, hat die Chance auf den Sieg. Drama, Konflikte und emotionale Selbstreflexion sind also auch in diesem Jahr garantiert.