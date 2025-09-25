Home News TV-News

„Uniform, Macht, Mode“: Kritik zur spannenden ARTE-Doku über Mode

"Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens"

Kleider machen Leute? Die überraschende Wahrheit!

25.09.2025, 08.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ARTE-Reportage "Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens" untersucht die Frage, ob Mode heute noch ein Ausdruck von Individualität oder bereits ein Zeichen der Anpassung ist.
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Für den Pariser Momo Bonvivant ist Mode Lebenskunst. Als Markenbotschafter und Trendsetter lebt er davon, sich gut zu kleiden. Rot ist Momos Lieblingsfarbe.   Fotoquelle: ARTE / Moritz Marz
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Ein Irokesenschnitt, dazu Sicherheitsnadeln, Aufnäher und Metallketten - das ist die Uniform der Punks. Im Gegensatz zu den Poppern der 80-er haben sie überlebt.   Fotoquelle: ARTE / Moritz Marz
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Der "Old Money Style" signalisiert einen privilegierten Status. Statt Logos sprechen Stoffe und Schnitte.  Fotoquelle: ARTE / Alfredo Ascari/Otto Stobbe
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
In den Straßen von Paris wird Mode manchmal zur Uniform. Diese Gruppe will Pink für eine Brautparty wählen.   Fotoquelle: ARTE / Moritz Marz

"Mode ist ein Statement" und: "Wer sich gegen Uniformen wehrt, trägt oft eine eigene". – Auf dieses leider etwas dünne Fazit läuft die unbeschwert-anarchisch daherkommende Modebetrachtung der MDR-Autoren Katja Runge und Henning van Lil hinaus. Dazu gehören oder nicht dazu gehören, das ist über Epochen hinweg die Frage, wenn es um Mode geht. Aber machen Kleider wirklich Leute, wie schon Gottfried Keller in seiner Novelle vom armen Schneiderlein 1874 vermittelte?

ARTE
Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens
Doku • 25.09.2025 • 20:15 Uhr

Steve Jobs und andere Hightech-Influencer: Die kühne Klamottenwahl

Wohl doch eher nicht. Da mögen Steve Jobs und andere Hightech-Influencer noch so leger daherkommen in ihren T-Shirts und Jeans. Drinnen steckt eben doch ein Erfolgsmensch, das Outfit ist nur seine Haut. Millionenfach nachgeahmt, mal mit verstecktem, mal auch mit zur Schau getragenem Label, sagt Understatement wenig aus, wie der farbenfreudige Pariser Influencer Momo Bonvivant im Beitrag "Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens" erklärt.

Auch die in diesem Film als Host wirkende Londoner Modeexpertin und Psychologin Carolyn Mair weiß das natürlich, betont aber eilfertig, dass hier die schlichte Klamottenwahl getroffen sei, um sich auf anderes, eben Wesentlicheres zu konzentrieren. Der Vergleich der Kombination aus Jeans, T-Shirt und Sneakers mit den wiederkehrenden Algorithmen, wie sie in der IT-Branche gebräuchlich sind, ist zu schön um wahr zu sein und scheint dann doch recht kühn.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>„Manchester by the Sea“: Casey Affleck brilliert im Oscar-Drama
>>ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen

Befremdliche Gegenüberstellungen von Punks oder Poppern

Normcore, das modische Gemisch aus normal und Hardcore, einst von einer amerikanischen Marketingagentur erfunden, bestimmt nach wie vor den Geschmack zumindest der jüngeren Massen. Da sieht der Londoner Banker mit seinem Schlips inzwischen alt aus. Zumal inzwischen die Informatiker lägst im Bankgewerbe Einzug hielten mit T-Shirts, Sneakers und Jeans.



Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" startet mit bekannten Coaches und der neuen "Comeback Stage" mit Calum Scott. Moderiert wird die Show von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany

Gut, dass es daneben noch die Oldschool-Typen gibt, die dem "Old Money Style" folgend, elegant wie ihre Mütter und Väter höherer Abkunft sein wollen und somit auf edle Stoffe und gedeckte Farben setzen. Auch das hat inzwischen weitere Kreise gezogen, wie eine Hamburger Journalistin bemerkt. Sie wundert sich über Jugendliche, die auf Titelseiten wie ihre Eltern aussehen und von diesen kaum noch zu unterscheiden sind.

Gelobt seien die nach wie vor existierenden Punks mit ihren Ketten und Nasenringen, die sich nach der Devise: "Je essenzieller, mutiger, leidenschaftlicher, desto besser" kleiden. Dass die Reportage bei diesem Thema allerdings gleich ins 80er-Jahre-Archiv zurückgreift, um Punks und ihre feindlichen Gegenspieler, die Popper, miteinander zu konfrontieren, wirkt etwas befremdlich. So einleuchtend wie damals war die Konfrontation der Stile zugegebenermaßen allerdings selten.

"Faszination Uniform": Die Frage nach dem Sinn und Zweck

Ein Vintage-Ausflug beschäftigt sich mit Uniformen im Wandel und hier wiederum mit der Farbe Rot. Bis in den Ersten Weltkrieg hinein sollte die Farbe der Mützen und Hosen französischen Soldaten zur Abschreckung des Feindes dienen. Ein sträfliches Fehlurteil, wie die Enkelin eines Gefallenen wohl zutreffend bemerkt. Rot sollte demnach tragen, wer auffallen will. Das vor allem aber im Frieden.

ZDF-Doku begleitet Nachwuchsoffiziere auf hoher See
Die neue ZDF-Dokumentation begleitet 14 junge Menschen, die sich auf einem Containerschiff zu nautischen Offiziersassistenten ausbilden lassen – oft fern der Heimat.
"On Deck – Ausbildung auf dem Meer"
On Deck - Ausbildung auf dem Meer

Den Uniformen, ihrem Sinn und Zweck und der Frage, wer sie wozu trägt, gehört der zweite Film des Abends ("Faszination Uniform") vom selben Autorenteam. Er wird direkt im Anschluss an den ersten Teil gezeigt.

Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens – Do. 25.09. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Als Adenauer de Gaulle den Wein stahl
"An einem Tag im September"
An einem Tag im September
"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
Schnell sein ist überbewertet!
Das Überleben der Langsamsten
Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii
Burghart Klaußner als Konrad Adenauer in neuer ZDF-Produktion
"An einem Tag im September"
Burghart Klaußner
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Kann Wissenschaft bei der Liebe helfen? Jetzt "All Of You" streamen!
Sci-Fi-Romanze
"All Of You" | Apple TV+
Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany
ZDF-Doku begleitet Nachwuchsoffiziere auf hoher See
"On Deck – Ausbildung auf dem Meer"
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Entführung in Passau: Wird Frederike Bader ihre Tochter retten?
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"
Jürgen Drews auf der Wiesn: Wer wollte ihn verprügeln?
Oktoberfest-Schock
Jürgen Drews auf dem Oktoberfest
„Sturm der Liebe“: Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?
Telenovela-Jubiläum
Sturm der Liebe
Premiere bei ntv: Friedrich Merz zu Gast bei „Pinar Atalay“
Talkshow-Premiere
Friedrich Merz
Was machen die ehemaligen „Sturm der Liebe“-Darsteller heute?
"Fürstenhof"-Auszug
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Schock für Hannes Jaenicke: So gering ist seine monatliche Rente!
Altersvorsorge
Hannes Jaenicke
Claudia Cardinale ist tot: Filmlegende mit 87 Jahren gestorben
50er- und 60er-Jahre
Claudia Cardinale
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Kaulitz-Brüder: Das war für Bill und Tom das Schönste am "HeidiFest"
Pre-Wiesn-Event
Tom und Bill Kaulitz
Sebastian Lege: Der Detektiv der Lebensmittelindustrie
Lebensmittel-Experte
Sebastian Lege: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Sebastian Lege privat: 5 skurrile Fakten über den „Besseresser“-Star
TV-Koch im ZDF
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Auf Abwegen in Amerika: Bernd das Brot erobert die USA
Kultfigur im US-TV
Bernd das Brot
Rückkehr von Jimmy Kimmel: Triumph der Meinungsfreiheit?
Late-Night-Comeback
Stephen Colbert, Jimmy Kimmel
Diese ARD-Serie zeigt die wahre Seite des Klinikalltags!
"David und Goliath (1)"
David und Goliath