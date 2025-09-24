Home News Star-News

Sebastian Lege: Der Detektiv der Lebensmittelindustrie

Lebensmittel-Experte

Sebastian Lege: Der Detektiv der Lebensmittelindustrie

24.09.2025, 10.27 Uhr
von Annika Schmidt
Sebastian Lege ist bekannt als charmanter Food-Experte im TV. Der gebürtige Bremer entlarvt gekonnt die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und begeistert die Zuschauer. Doch wie wurde er zum TV-Koch?
Sebastian Lege: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Sebastian Lege: So tickt der Food-Experte privat und beruflich  Fotoquelle: ZDF

Sebastian Lege ist den TV-Zuschauern als charmanter Food-Experte bekannt. Der gebürtige Bremer rekonstruiert mit viel Fachwissen Produkte der Lebensmittelindustrie und deckt auf, was wirklich in unserem Essen steckt. Doch wer ist eigentlich der beliebte "besseresser"-Koch? Woher kommt seine Expertise – und wie sieht das Privatleben von Lege aus?

Mit nur 15 Jahren begann Sebastian Lege seine Koch-Ausbildung

Geboren wurde Sebastian Lege am 27. Oktober 1979 in Bremen. Seine Karriere begann mit einer Ausbildung zum Koch, die er 1994 mit 15 Jahren antrat. Nach dem Abschluss arbeitete er in verschiedenen Hotels und Restaurants. 2002 zog es Sebastian Lege dann nach Düsseldorf. Dort arbeitete er jahrelang für das Hotel Courtyard by Marriott im Medienhafen, bevor er im Jahr 2009 Küchendirektor in einem 5-Sterne-Hotel der Nikko-Gruppe wurde.

Zwei Jahre später gab es berufliche Veränderungen bei Sebastian Lege. Ab da verdiente er sein Geld unter anderem als freiberuflicher Händler für Speisefisch und Fleisch mit Ausrichtung auf die Sternegastronomie. Parallel dazu begann er in der Produktentwicklung für die Lebensmittelindustrie tätig zu werden. 

Sebastian Leges Weg ins Fernsehen

Seit nun mehr 13 Jahren taucht Sebastian Lege immer wieder in verschiedene TV-Formaten auf. "Seit 2012 gebe ich auch gerne im TV meinen Senf dazu und stelle unter Beweis, dass in Lebensmitteln nicht immer drinsteckt, was draufsteht", erklärt der Food-Experte auf seiner Homepage. Und das mit Erfolg! Das Interesse an Leges Food-Detektivarbeit ist groß. Das Format "ZDF besseresser", in dem Sebastian Lege die Produkte der Lebensmittelindustrie auseinandernimmt, kommt bei den Zuschauern sehr gut an. 



Im sozialen Bereich ist Sebastian Lege ebenfalls aktiv. Als Botschafter unterstützt er zum Beispiel die Stiftung „It’s for Kids“. Zudem veröffentlichte das Multitalent bereits mehrere Bücher.

So tickt Lege privat

Der TV-Liebling hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist, dass Sebastian Lege eine langjährige Freundin hat, mit der er in Merseburg wohnt. Der Koch ist zudem ein großer Hundefreund, zu seiner Familie gehört die englische Bulldogge Kalle. Zu seiner Mutter pflegt Sebastian Lege ein inniges Verhältnis, sein Vater starb bereits 2012. Die Wurzeln für seine Liebe zu gutem Essen sollen von seinem Vater kommen. "Meine Mutter ist für meinen Sozialerfolg zuständig", klärt Sebastian Lege auf.

