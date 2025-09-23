„Tatort“ zur Wiesn: Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen

Wieder was Interessantes gelernt beim "Tatort". Wiesn-Bedienungen tragen offenbar Radlerhosen unterm Dirndl! Warum? Weil ihnen die Besoffenen gern mal zwischen die Beine greifen. Wahrscheinlich hat es sich auch nördlich vom Weißwurstäquator längst rumgesprochen, dass das weltgrößte Volksfest mit einer bayrisch-gemütlichen Familienkirmes rein gar nichts mehr zu tun hat. Die Festzelte werden von Jahr zu Jahr voller, die Besucher auch.

Tatort: Die letzte Wiesn Kriminalfilm • 23.09.2025 • 20:15 Uhr

Regisseur Marvin Kren erlitt im Rahmen der Dreharbeiten ein blaues Auge Gut zwei Wochen lang herrscht im Gebiet um die Münchner Theresienwiese Ausnahmezustand. In den Duft gebrannter Mandeln mischt sich verlässlich der Gestank von Erbrochenem und Exkrementen. Die Vorstellung, dass sich zwischen den aus aller Herren Ländern stammenden Bierleichen auch mal eine echte befinden könnte, ist eine naheliegende Steilvorlage für den Münchner "Tatort", der mit der Folge "Die letzte Wiesn" den Herzschlag der Stadt trifft.

Nur drei Tage, nachdem zur neuen Wiesn-Saison "o'zapft" wurde, ist der Krimi aus der Hölle der lebenden Bierleichen am Dienstagabend im BR treffend platziert. Gedreht wurde der Film, der zum Oktoberfest 2015 erstausgestrahlt wurde, freilich schon im Jahr zuvor, mitten im feucht-fröhlichen Trubel zwischen Festzelt, Fahrgeschäft und Sanitätsstation. Schön dass mal wieder ein Filmteam dahin ging, wo's wehtut – der Regisseur Marvin Kren soll sich bei den turbulenten Dreharbeiten ein blaues Auge geholt haben. Im Gegenzug gab's authentisches Volksfestflair frei Haus, das kein amerikanischer Special-Effects-Experte so lebensnah hätte hinzaubern können.

Kommissar Franz Leitmayr höchstpersönlich findet die Leiche Wem diese aus allen Fugen schlagende Rauschmittelsause, die nur der Preuße brav "Oktoberfest" nennt, per se gewaltig gegen den Strich geht, findet im Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) im Film einen Verbündeten. Der Kriminaler hat seine Wohnung wie jedes Jahr an Wiesn-Touristinnen zwischenvermietet und ist schon auf dem Weg, besser: auf der Flucht in die Toskana, da hält ihn ein scheinbar volltrunkener Italiener (ausgerechnet!) an der U-Bahn-Station Marienplatz auf.

Dass dann der Kommissar über die Leiche stolpern muss, die alles in Gang setzt, ist der schwächste Einfall eines ansonsten überzeugenden Drehbuchs (Stefan Holtz und Florian Iwersen). Da der Italiener bald verstirbt, muss der Augenzeuge Leitmayr jedenfalls zurück nach München, bis der Todesfall geklärt ist, und das dauert überraschend lange.

Wer mischte das kreuzgefährliche Betäubungsmittel GHB in die Maß? Wie sich zeigt, war der italienische Sauftourist nur mittelprächtig alkoholisiert. Dafür weist sein Blut Rückstände des kreuzgefährlichen Betäubungsmittels GHB auf. Bald ist klar: Ein Unbekannter geht im (fiktiven) Festzelt "Amperbräu" um und mischt den Bierseligen Tropfen in die Maß. Wer könnte so etwas tun? Etwa ein sonderbarer U-Bahn-Fahrer (Julius Feldmeier), der dem aufmerksamen Batic (Miroslav Nemec) bei einer Personenkontrolle auffällt? Oder doch die schöne Wiesn-Bedienung (Mavie Hörbiger) mit den Radlerhosen und der Drogenvergangenheit (in die sich der arme Leitmayr selbstredend verguckt)? Oder war's doch eher der junge Restaurantleiter (Leo Reisinger), der mit der Brauerei-Erbin (Gisela Schneeberger) über Kreuz liegt?

"Es geht um einen kollektiven Zustand der Vergiftung – ob das Gift nun Alkohol, GHB, Gier oder Vergnügungssucht ist", brachte der Regisseur Marvin Kren die Essenz des bis dahin wahrscheinlich promillereichsten "Tatorts" aller Zeiten auf den Punkt. Im Ergebnis ist sein Wiesn-Krimi ein bisschen wie das Volksfest selbst: wild, laut, vulgär, unbeherrscht, lustig und bedrohlich. Und am traurigen Ende darf man sich sogar ein wenig verkatert fühlen.

Tatort: Die letzte Wiesn – Di. 23.09. – BR: 20.15 Uhr

