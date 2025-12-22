Home News Star-News

Mit 67 noch einmal alles ändern: Birgit Schrowange wagt den Neustart

Große Veränderung

Mit 67 noch einmal alles ändern: Birgit Schrowange wagt den Neustart

22.12.2025, 12.12 Uhr
von Pamela Haridi
Neue Stadt, neues Lebensgefühl und kein Blick zurück – warum dieser Schritt für Birgit Schrowange mehr ist als nur ein Umzug.
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Birgit Schrowange wagt einen großen Schritt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann

Viele sehnen sich im Alter nach Beständigkeit – nach vertrauten Wegen, bekannten Gesichtern und einem Leben ohne Überraschungen. Birgit Schrowange gehört nicht zu ihnen. Mit 67 Jahren entschied sich die ehemalige Moderatorin bewusst gegen Stillstand und für Bewegung. Gemeinsam mit ihrem Mann Frank Spothelfer schlug sie ein neues Kapitel auf und zog nach München. Ein Schritt, der Mut verlangte und Neugier freisetzte – und der für Schrowange vor allem eines bedeutet: geistige Frische, emotionale Lebendigkeit und das Gefühl, dem Leben weiterhin offen zu begegnen.

Warum der Umzug nicht von Birgit Schrowange ausging

Birgit Schrowange schildert die Hintergründe erfrischend ehrlich: Der Neuanfang in München wäre nicht ihr eigener Wunsch gewesen, sondern der ihres Mannes. Frank Spothelfer hätte in der bayerischen Landeshauptstadt studiert und zu ihr eine enge emotionale Bindung aufgebaut. Schrowange hingegen hätte kaum eine Beziehung zu München. „Ich hatte gar keine richtige Verbindung zu dieser Stadt“, gab sie offen zu. Sie wäre oft beruflich dort gewesen, hätte Veranstaltungen besucht, sowie München schön und sauber wahrgenommen. Aber Heimat? Das wäre für sie lange Köln gewesen. Doch Liebe bedeutet manchmal, sich auf Neues einzulassen.

Leben an mehreren Orten: Schrowanges neues Wohnmodell

Ganz losgelassen hat Birgit Schrowange ihre alte Heimat jedoch nicht. „Mit einem Bein lebe ich noch in Köln“, verriet sie. Der Umzug sei immer noch ein Prozess und kein harter Schnitt. Zukünftig werde das Paar zwischen München und Mallorca, wo sie ebenfalls eine Wohnung besäßen, pendeln. Ihr Lebensmodell priorisiert Freiheit vor Verpflichtung. Keine Fixierung auf einen einzigen Wohnsitz, sondern die Option, sich an mehreren Orten wohlzufühlen. Birgit Schrowange genießt diesen Luxus nach vielen Jahrzehnten im Berufsleben ganz bewusst.

Derzeit beliebt:
>>„Tatort“ über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt
>>Mocro-Mafia im „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird
>>Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
>>Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"

Berge, Kultur, Lebensqualität: Münchens neue Rolle

Je länger sich Schrowange in München aufhalte, desto mehr entdecke sie die Vorzüge ihrer neuen Wahlheimat. Die Nähe zu Italien, die Berge, der hohe Freizeitwert. All dies empfinde sie inzwischen als einen echten Gewinn. Hinzu kämen Kultur, Theater, Museen, Konzerte und kleine Läden, die sie bereits für sich entdeckt habe. Auch menschlich zeigte sie sich positiv überrascht: Vor dem berühmten „grantigen“ Ton habe man sie zwar gewarnt, selbst erlebt habe sie diesen bisher aber noch nicht – ganz im Gegenteil: Birgit Schrowange beschrieb die Münchener als außerordentlich freundlich.



Freiheit statt Termindruck: Ein Leben ohne Arbeitstakt

Ein wichtiger Faktor für diesen Neuanfang ist die Freiheit der beiden. Auch Frank Spothelfer hat aufgehört zu arbeiten. Kein Termindruck, keine Verpflichtungen, kein beruflicher Taktgeber mehr. „Wir haben beide sehr viel und lange gearbeitet“, sagte Schrowange. Jetzt genieße sie das Privileg, nur noch das zu tun, was ihr wirklich Freude bereite. Dies erfordere vor allem, konsequent „Nein“ zu sagen, wenn ihr etwas zu viel würde.

Warum Birgit Schrowange mit dem TV abgeschlossen hat

Eine Frage taucht immer wieder auf: Kommt Birgit Schrowange noch einmal ins Fernsehen zurück? Ihre klare und endgültige Antwort: Nein. Sie stand über 40 Jahre vor der Kamera, zunächst beim WDR, später arbeitete sie beim ZDF, verkörperte jahrzehntelang eines der bekanntesten Gesichter bei RTL und probierte zuletzt noch einmal Neues aus. All diese Stationen waren ein schönes, inzwischen aber abgeschlossenes Kapitel ihres beruflichen Werdegangs. Was bleibt, sind gelegentliche Podcast-Auftritte, Talkshow-Gastauftritte und Vorträge zu ihrem Herzensthema „finanzielle Intelligenz“. Dieses möchte sie insbesondere jungen Menschen nahebringen.

Bekannt, aber gelassen

Birgit Schrowange wird auch ohne tägliche TV-Präsenz erkannt. Selfies, interessante Gespräche und freundliche Begegnungen gehören weiterhin zu ihrem Alltag, selbst wenn sie dick eingemummelt über den Weihnachtsmarkt flaniert. Das Bedürfnis, sich hinter Anonymität zu verstecken, hat sie nie entwickelt. Keine Perücke, keine übergroße Sonnenbrille. Stattdessen schützt sie ein „Geradeaus-Blick“, wenn es ihr einmal zu viel wird. Sie freut sich größtenteils aufrichtig darüber, nicht vergessen worden zu sein.

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Öffentlichkeit ohne Druck: Schrowanges entspannter Umgang mit Ruhm

Birgit Schrowange hat sich nie gescheut, Haltung zu zeigen. Sei es zum Thema des frühen Ergrauens, sexueller Belästigung oder gesellschaftlicher Verantwortung. Sie sprach aus, worüber andere schweigen. Auch heute noch nutzt sie ihre Popularität, um sich beispielsweise für die LGBTQI-Community oder soziale Projekte einzusetzen. Beim Besuch des „Pink Christmas“ in München zeigte sie einmal mehr, dass ihr Abschied vom Fernsehen nicht mit dem Rückzug aus der Öffentlichkeit gleichzusetzen ist.

Haltung zeigen ohne TV-Präsenz

Dies ist möglicherweise derjenige Satz, der ihren Neuanfang am passendsten beschreibt. Birgit Schrowange sagte, sie und ihr Mann fühlten sich wie zwei Studenten, die noch einmal neu beginnen. Neugierig, offen, agil - unabhängig davon, welches Geburtsdatum im Pass stehe. „Das belebt ungemein und hält jung“, schwärmte sie. Nicht, weil man dadurch jünger werde, sondern weil man lebendig bleibe.

Neustart mit Neugier: Schrowanges Lebensgefühl

Mit ihrem Umzug nach München hat Birgit Schrowange bewiesen, dass man mit 67 Jahren nicht verwaltet werden muss, sondern das Leben aktiv gestalten kann – was Loslassen statt Festhalten und nicht Stehenbleiben, sondern Weitergehen beinhaltet. Der Beginn dieses neuen Lebensabschnitts war für sie kein Neubeginn aus Unzufriedenheit. Die Lust am Leben motivierte sie, neue Wege zu gehen. Vielleicht das schönste Statement, dass sie im perfekt dazu passenden Alter setzen konnte.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
"Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!": Alle Infos zur Comedy-Übertragung
Comedy-Spezial
Michael Mittermeier - Live auf der Bühne!
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Mutiger Appell
Palina Rojinski
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter
Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis mit Melissa McCarthy
"The Genie"
"The Genie"
„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“: Anke Engelke über den perfekten Sturm
Im Interview
Michael Ostrowski und Anke Engelke
"Rutschen mit Schulterzucken in den Autoritarismus": Hape Kerkeling warnt vor politischer Gleichgültigkeit
Kerkelings Rückkehr
Hape Kerkeling
Experte rechnet im ZDF-Moma mit Friedrich Merz ab – und erwartet "Riesen-Problem" für 2026
Kritik an Friedrich Merz
ZDF-"Morgenmagazin"
Der ARD-Film über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium
"BACH – Ein Weihnachtswunder"
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
Er war der heimliche Star von „Cast Away – Verschollen“: Was wurde aus Wilson?
Der berühmte Volleyball
Cast Away - Verschollen (2021)
Diese Monumentalfilme müssen Sie gesehen haben
Epische Filmklassiker
"Die Bibel"
So begann die Karriere von Christian Tramitz
Comedy-Star
Christian Tramitz
Zehn Minuten passierte nichts: Deshalb unterbrach das ZDF die "Sportler des Jahres"-Gala
Ungeplante Pause
"Sportler des Jahres"
Das sind die Film- und Serienhighlights 2026
Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.
"Schwarzes Gold": Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle im deutschen Western
Historische Serie
Eine Frau hält ein Gewehr in der Hand.
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
Bekannt aus "The Wire": Schauspieler James Ransone stirbt mit 46 Jahren
Abschied eines Schauspielers
James Ransone
"Dahlmanns letzte Bescherung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anja Kling
Weihnachtskrimi
Dahlmanns letzte Bescherung
"ARD-Jahresrückblick 2025": Was dieses Jahr bewegte - Von Krisen & Kuriositäten
Das war los
ARD-Jahresrückblick 2025
"Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?": Alle Infos zur WISO-Doku
Kulturfinanzierung
WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld - Was wollen wir uns noch leisten?
"Auf hoher See – von Pauschal bis Superluxus": Reportage zur Geschichte der Kreuzfahrt
Kreuzfahrtgeschichte
Auf hoher See - von Pauschal bis Superluxus
Ganz privat: So feiert Helene Fischer 2025 das Weihnachtsfest
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer im Interview: "Ich hatte das Gefühl, an etwas Relevantem zu arbeiten"
Hinter den Kulissen
Aaron Hilmer im Interview