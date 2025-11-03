Home News TV-News

Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!

Krasse Veränderung

Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!

03.11.2025, 13.54 Uhr
von Julian Flimm
Diese Fotos erzählen eine TV-Geschichte: Andrea Kiewel hat sich im Laufe ihrer Karriere stark verändert – wie genau, erfährst du hier!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
So sieht Andrea Kiewel heute aus – doch die Moderatorin hat sich über die Jahre stark verändert!  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Am 10. Juni 1965 kam Andrea 'Kiwi' Kiewel im Ostteil Berlins zur Welt. Schon früh zeigte sich ihr sportliches Talent: Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule „Werner Seelenbinder“ in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und gehörte in den 1980er-Jahren der DDR-Jugendnationalmannschaft im Schwimmen an. Nach dem Abitur begann Kiwi 1983 ein Studium der Fächer Sport und Deutsch an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin. In den Sommermonaten 1989 und 1990 arbeitete sie zusätzlich als Rettungsschwimmerin auf der Insel Usedom.

Von der Nachwuchssportlerin zur TV-Moderatorin

Ihre Fernsehkarriere startete Kiewel 1990 – im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung wechselte sie zum Berliner Regionalsender FAB, wo sie das Format „Fenster aus Berlin“ moderierte. Zwischen 1993 und 2000 stand sie beim Sat.1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera und übernahm 1997 zudem kurzzeitig die Moderation der Esoteriksendung „Talk X“ auf ProSieben.


Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Derzeit beliebt:
>>Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
>>Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
>>Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
>>"Sarah Kohr – Im Schatten": Kritik zum ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff

Andrea Kiewel moderiert den "Fernsehgarten" seit 25 Jahren

Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-"Fernsehgarten" – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von ihrem Auftrag abhalten. Noch im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.


Schon vor 25 Jahren moderierte Andrea Kiewel das beliebte Sonntagsformat im ZDF. (Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das SAT.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihre Verflossenen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

 (Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Der Kiewel-Rauswurf wurde zur längeren Pause

Nach Vorwürfen der Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Von 2009 bis 2011 war Kiewel in der Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer" bei RTL zu sehen, in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.


(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "ZDF-Fernsehgarten" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter
Dschungelcamp 2026? - So frech kontert der Schlagerstar die Gerüchte
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Vincent Gross
"Tatort: Erika Mustermann": Wie gut war der Krimi mit Corinna Harfouch und Mark Waschke?
ARD-Krimi
Tatort: Erika Mustermann
Inka Bause im Einsatz: Neue Staffel von "Bauer sucht Frau" startet
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau
Die Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt"
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Tom Cruise in "Top Gun Maverick" – Eine Flieger-Action wie nie zuvor
"Top Gun Maverick"
Top Gun Maverick
Luxus-Verkäufer in Deutschland: Die Dienstleister der Reichen im ZDF
"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen"
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Tod eines Unternehmers: Die neue Herausforderung für Helen Dorn
"Helen Dorn – Schuld und Sühne"
"Helen Dorn - Schuld und Sühne"
Henning Baum hält nichts von "Waschlappentum" - Was ist für ihn Männlichkeit?
Debatte um Männlichkeit
Henning Baum
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Tombstone“ bei ARTE: Kritik zum Western-Klassiker mit Kurt Russell
"Tombstone"
Tombstone
Schockierende Wahrheiten über Demenz enthüllt!
"Hirschhausen und das große Vergessen"
Hirschhausen und das große Vergessen
Aylin Tezel: Vom "Tatort" zur Regisseurin
"Falling into Place"
Falling into Place
Katharina Wegeners Neustart im ZDF-"Herzkino"
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Ralph Siegel abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
Emotionaler Song
"NDR Talk Show"
"Die Ringe der Macht": Die teuerste Serie der Welt kommt ins Free-TV
Fantasy-Epos im TV
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
Was wurde eigentlich aus den "Ghostbusters"-Stars?
Rückblick auf Kultstars
Das wurde aus den "Ghostbusters"-Stars
Sportlegenden im Kinderduell: "Klein gegen Groß" mit Becker, Hambüchen und Ullrich
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Tränen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Ein emotionaler Abschied von diesem Moderator!
Moderator verlässt TV
Benjamin Bieneck
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
Prinz Harry
RTL kündigt neuen Ableger von "Prominent getrennt" an - Fans sind verwirrt
Neues RTL-Format
Nico Legat und Thorsten Legat
Kinderstars aus Horror-Klassikern - Was machen sie heute?
Schauspieler
Harvey Stephens
DVD-Highlights der Woche: Körpertausch mit Lindsay Lohan
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Freakier Friday"
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
Marisa Burger hört auf: So emotional wird ihr Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.