"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht

18.12.2025, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Dieter Nuhr präsentiert auch 2025 seinen beliebten satirischen Jahresrückblick im Ersten. Mit scharfem Witz und Humor nimmt er die Ereignisse des Jahres aufs Korn und zieht mehr Zuschauer an als Markus Lanz.
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr zeigt in seinem Jahresrückblick mit dem Finger auf jene Dinge, die 2025 gut und vor allem auch jene, die weniger gut liefen.  Fotoquelle: WDR / Oliver Ziebe

Der Kabarettist Dieter Nuhr zählt zweifellos zu den umstritteneren Persönlichkeiten des deutschen Unterhaltungsfernsehens, aber gleichzeitig ganz sicher auch zu den beliebtesten Vertretern seiner Branche. Für die Fans des 65-Jährigen dürfte "Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick" am Donnerstagabend im Ersten daher bereits rot im Terminkalender stehen. 2024 schlug Nuhr mit seinem Jahresrückblick mit 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die ZDF-Rückschau von Markus Lanz, bei der gerade einmal 2,3 Millionen Menschen einschalteten.

ARD
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick"
Unterhaltung • 18.12.2025 • 21:45 Uhr

Aufgezeichnet wird Dieter Nuhrs Jahresrückblick 2025 drei Tage vor Ausstrahlung, am 15. Dezember, im Berliner Friedrichstadt-Palast. Und es ist im zu Ende gehenden Jahr so einiges passiert, dessen sich der studierte Lehrer satirisch annehmen wird. Darunter fürwahr viel Unerfreuliches, aber Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Die neue Bundesregierung und Kanzler Merz' heftig kritisierte "Stadtbild"-Aussage dürften dabei ebenso vorkommen wie das Thema Wehrdienst- und Renten-Diskussionen, die Papstwahl in Rom und die zweite Amtszeit von US-Präsident Trump.

Schönes gab es aber natürlich auch im Jahr 2025: den 75. Geburtstag von Charlie Brown etwa. Und die Wahl des Vogels des Jahres 2026 – das Rebhuhn. Die Spottdrossel muss der Gastgeber wohl auch in diesem Jahresrückblick selbst geben. Seine leichteste Übung ...

"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick" – Do. 18.12. – ARD: 21.45 Uhr




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

