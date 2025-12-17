Home News TV-News

Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock

Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock

17.12.2025, 17.03 Uhr
von Pamela Haridi
Bei „Bauer sucht Frau“ (RTL) begann für Julia (27) die Hofwoche bei Schafhalter Michael (32) mit großen Hoffnungen und einem kleinen Kulturschock.
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
Bauer Michael empfängt Julia auf seinem Hof. Doch ein kleines Detail sorgt für einen großen Schock.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

In der achten Folge von „Bauer sucht Frau“ begann Julias Aufenthalt bei Michael in der Oberpfalz mit großer Vorfreude auf Natur, Tiere und Nähe. Ihre Assoziation diesbezüglich war „Entschleunigung pur“. Doch schon beim Betreten seines Hauses wurde ihr klar: Romantik verlangt hier nach Improvisation. Strom gibt es nur in bestimmten Bereichen, gekocht wird auf einem Holzofen und es gilt, eine Treppe ohne Geländer zu erklimmen. Die Überraschung war Julia deutlich anzusehen. Immerhin war sie ehrlich genug, diese auch auszusprechen.

Ein Haus mit Geschichte

Seitdem Michael das Haus im Jahr 2015 von einem Messie übernommen hat, renoviert er dieses Stück für Stück. Obwohl er schon viel erreicht hat, entspricht noch längst nicht alles üblichen Standards. Was für ihn normalen Alltag darstellt, bescherte Julia einen kleinen Kulturschock. „Da war ich schon ein bisschen erschrocken“, gab sie ehrlich zu. Gleichzeitig bemühte sie sich, der Situation etwas Positives abzugewinnen: „Das ist so Detoxen irgendwie.“

Improvisation statt Komfort

Das spartanische Badezimmer, der herausfordernde Holzofen und die offene Treppe ohne Geländer waren für Julia absolutes Neuland. „Ich muss mich dran gewöhnen“, grinste sie. Julia blieb trotzdem tapfer, auch wenn der Traum vom gemeinsamen Kuchenbacken schnell an technische Grenzen stieß: Ihr mutiger Backversuch endete mit einer ordentlichen Rauchwolke. „Dass das so viel raucht, ist nicht normal“, stellte der Hausherr trocken fest. Michael blieb gelassen und bewies, dass er auch in stressigen Momenten den Überblick behält. Julia nahm es letztendlich mit Humor, nachdem sie den ersten Schrecken verdaut hatte. Hier stießen trotz einiger Gemeinsamkeiten – beide lebten beispielsweise noch nie in einer Beziehung - zwei gegensätzliche Welten aufeinander.

Gemeinsamkeiten zwischen Baustelle und Bier

Als sich am Abend die Situation etwas entspannt hatte, kehrten ruhigere Momente ein. Beim Genuss ihres Flaschenbieres entdeckten beide eine gemeinsame Leidenschaft: Puzzeln. Michaels gepuzzelte Tiermotive, mit denen er sein Haus geschmückt hat, beeindruckten Julia. „Vielleicht können wir dann mal zusammen puzzeln“, schlug sie vor. Schritt für Schritt wurde die Atmosphäre vertrauter und die Distanz schrumpfte. In diesem Moment stand nicht mehr der fehlende Strom im Mittelpunkt, sondern die Frage: Könnte es trotzdem passen? Hofdame Julia blickte optimistisch auf den bisherigen Verlauf der Hofwoche zurück: „Ich glaube schon, dass daraus was entstehen könnte.“



Liebe braucht kein Komfortprogramm

Die Hofwoche begann für Julia zwar ohne Strom, dafür aber mit großen Hoffnungen. Noch bleibt offen, ob sich zwischen Baustelle und Holzofen mehr entwickeln könnte. Werden es Julia und Michael schaffen, zu zweit trotz der zahlreichen baulichen Mängel eine Erfolgsstory zu zaubern und das Feuer der Leidenschaft zu entfachen? Das steht derzeit noch in den Sternen. Sicher ist hingegen, dass Julia diese Hofwoche nicht so schnell vergessen wird. Wie es zwischen Julia und Bauer Michael weitergeht, zeigt „Bauer sucht Frau“ ab sofort in Doppelfolgen immer montags vorab auf RTL+ und dienstags im TV.

"Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Es hat lange geknistert – jetzt ist es passiert. Bei „Bauer sucht Frau“ kommt es zwischen Friedrich und Laura zu einem besonderen Moment.
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau

