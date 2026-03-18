So viel hat Ross Antony bei "Let´s Dance" schon abgenommen!

Ross Antony tanzt sich in die Herzen der Zuschauer Nach zwei Shows hat sich Ross Antony bereits in die Herzen der Zuschauer getanzt. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina wirbelt er über das Parkett und entpuppt sich jetzt schon als wahrer Publikumsliebling. Mit seinem Charleston in der ersten Sendung zum Song „I don´t feel like Dancing“ erhält er von der Jury insgesamt 25 Punkte. Für Motsi Mabuse war die Darbietung sogar „der beste Tanz des Abends“. Dem konnten sich ihre Jurykollegen Jorge González und Joachim Llambi nur anschließen.

So viele Kilos sind gepurzelt Viermal trainiert er pro Woche, hinzu kommt der finale Auftritt am Freitagabend und zwischendurch natürlich die Proben für die große Show. Ein hartes Trainingspensum, das sich nicht nur in der positiven Resonanz widerspiegelt, sondern auch auf der Waage zeigt – und das bereits nach nur drei Wochen, wie der Musiker verriet: „Ich habe schon drei Kilo abgenommen! Also ´Let´s Dance´ lohnt sich wirklich, und ich liebe es so sehr“. Weiter sagte Antony, der von 2001 bis 2006 Teil der Band Bro´Sis war, dass er in der Show die „Zeit seines Lebens“ verbringe. Einen wichtigen Anteil daran hat auch seine Tanzpartnerin, bei welcher der Entertainer regelrecht ins Schwärmen gerät: „Sie hält meine Motivation immer ganz oben – ich liebe es, mit ihr zu tanzen“. Ohne ihre Unterstützung hätte er deshalb nie einen Charleston oder Cha-Cha-Cha zustande gebracht.

Joachim Llambi: „Du musst gar nichts machen und die Leute schreien schon“ Obwohl er bereits Tanzerfahrung aus seiner Bandzeit mitbringt, unterscheide sich das von seinen Bewegungen bei „Let´s Dance“ grundlegend: „Hier muss ich viel mehr auf meine Füße, Beine und Hände achten. Früher war das so: Hier sind die Schritte, macht alles, was ihr wollt“. In der vergangenen Show konnte er mit seinem Cha-Cha-Cha die von ihm im Charleston erzielten 25 Zähler nicht knacken. Im Gegenteil: hier waren es nur 13 Punkte. Doch für den 51-jährigen ist das kein Beinbruch, stehe für ihn doch der Spaß stets im Vordergrund: „Mir ist es lieber, wenn ich nicht immer ganz oben stehe – lieber in der Mitte. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute Spaß haben, wenn sie uns sehen“. Und auch Joachim Llambi ist sich der besonderen Wirkung Antonys auf die Zuschauer bewusst: „Du musst gar nichts machen und die Leute schreien schon“.

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