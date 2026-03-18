"Den reite ich ja schon": Carmen Geiss über ihr Liebesleben mit Robert

Seit 24 Staffeln flimmern „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ über die heimischen TV-Bildschirme. Seit 15 Jahren verfolgen Millionen Zuschauende den Alltag der Millionärsfamilie, bei der sich alles um Luxus, Mode und das Reisen dreht.

Stammzellentherapie In der aktuellen Folge „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ lassen sich Robert und Carmen aufwendig verjüngen. In einer Klinik in Abu Dhabi werden ihnen Stammzellen entnommen, aufbereitet und wieder zugeführt.

Wüstensafari Ein paar Tage später geht es für Familie Geiss mal wieder zum Kamelreiten. In Dubai, in der Wüste, bei Sonnenuntergang. Die Verjüngung scheint auch psychisch gewirkt zu haben, denn Mutter Carmen hat bei diesem Thema ihre ganz eigenen Assoziationen: „Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich habe ja ein Kamel vor mir. Den reite ich ja schon zweimal die Woche.“

„Und das seit 43 Jahren“, steigt ihr Ehemann mit ein. Es ist gut zu wissen, dass trotz des etwas fortgeschrittenen Alters bei den Geiss-Eltern untenrum alles tipptopp funktioniert. „Aber von mir kannst du nicht runterfallen, weil in der Mitte ist eine Stange, die dich festhält. Wenn die Stange dann nicht mehr da ist, fällst du vom Pferd. Oder vom Kamel“, stellt der Multimillionär fest. „Ach, Robert.“ Carmen lacht.

Humor kommt bei den Fans gut an Die beiden scherzen wie Teenager in der Pubertät. Vielleicht eine Nebenwirkung der Stammzellentherapie? Oder sie präsentieren sich so herrlich ehrlich wie eh und je. Das bietet immerhin Unterhaltung. Und dafür werden sie von ihren Fans geliebt. Unter dem Preview-Video des zitierten Ausschnitts auf der Instagram-Seite von RTL II finden sich einige lobende Kommentare. „Einfach sympathisch“, schreibt eine Nutzerin. „Ach, ihr seid herrlich“, kommentiert eine andere. „Liebe deren Energy zusammen“, eine Dritte.

Robert schwingt die Peitsche Die ganze Folge scheint unter einem Zweideutigkeitsstern zu stehen, denn als Robert eine Dose Skull Liquid fallen lässt und Wasser austritt, meint er: „Dann spritzt’s natürlich raus, wenn da Druck drauf ist.“

In der Sattelkammer des Bad-al-Shams-Resorts, wo die Familie einen Tag verbringt und ausreitet, wird er von einem Mitarbeiter gefragt: „Haben Sie schon mal eine Peitsche benutzt?“ „Nein, nur für meine Frau.“

Robert Geiss über Zweisamkeit: "Licht aus!" Manche Paare philosophieren darüber, ob das Licht beim Liebesspiel an oder aus bleiben soll. Nicht Robert und Carmen. Nach über 43 gemeinsamen Jahren ist man sich da einig. „Aber bei uns ist das nicht so ein Sonnenuntergang, wir machen das im Dunklen“, sagt der 62-Jährige. „Wir kennen uns schon zu lange“, pflichtet seine Gattin Robert bei. „Genau.“ „Wir wollen die Fantasien von vor 43 Jahren bewahren“, ergänzt Carmen scherzend den Grund.

Schön zu hören, dass es zwischen den beiden nach all den gemeinsamen Jahren immer noch harmonisch zugeht – sogar im Bett. Wenn die Stammzellen wirken, bleibt das vielleicht sogar für weitere 43 Jahre so.

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