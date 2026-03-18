Home News Star-News

"Den reite ich ja schon": Carmen Geiss über ihr Liebesleben mit Robert

Lange Ehe

"Den reite ich ja schon": Carmen Geiss über ihr Liebesleben mit Robert

18.03.2026, 12.29 Uhr
von Alina Altendorf
In der gestrigen Folge "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" offenbarten Robert und Carmen prekäre Details über ihr Liebesleben.
Carmen und Robert Geiss auf dem roten Teppich.
Carmen und Robert Geiss sind seit Jahren verheiratet. In der neuen Folge "Die Geissens" sprechen sie über ihr Liebesleben.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Sabina Spöttel/Geisler-Fotopres

Seit 24 Staffeln flimmern „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ über die heimischen TV-Bildschirme. Seit 15 Jahren verfolgen Millionen Zuschauende den Alltag der Millionärsfamilie, bei der sich alles um Luxus, Mode und das Reisen dreht.

Stammzellentherapie

In der aktuellen Folge „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ lassen sich Robert und Carmen aufwendig verjüngen. In einer Klinik in Abu Dhabi werden ihnen Stammzellen entnommen, aufbereitet und wieder zugeführt.

Wüstensafari

Ein paar Tage später geht es für Familie Geiss mal wieder zum Kamelreiten. In Dubai, in der Wüste, bei Sonnenuntergang. Die Verjüngung scheint auch psychisch gewirkt zu haben, denn Mutter Carmen hat bei diesem Thema ihre ganz eigenen Assoziationen: „Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich habe ja ein Kamel vor mir. Den reite ich ja schon zweimal die Woche.“

Derzeit beliebt:
>>Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!
>>"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste heute am 18. März und der Woche
>>Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
>>Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"

„Und das seit 43 Jahren“, steigt ihr Ehemann mit ein. Es ist gut zu wissen, dass trotz des etwas fortgeschrittenen Alters bei den Geiss-Eltern untenrum alles tipptopp funktioniert. „Aber von mir kannst du nicht runterfallen, weil in der Mitte ist eine Stange, die dich festhält. Wenn die Stange dann nicht mehr da ist, fällst du vom Pferd. Oder vom Kamel“, stellt der Multimillionär fest. „Ach, Robert.“ Carmen lacht.

Humor kommt bei den Fans gut an

Die beiden scherzen wie Teenager in der Pubertät. Vielleicht eine Nebenwirkung der Stammzellentherapie? Oder sie präsentieren sich so herrlich ehrlich wie eh und je. Das bietet immerhin Unterhaltung. Und dafür werden sie von ihren Fans geliebt. Unter dem Preview-Video des zitierten Ausschnitts auf der Instagram-Seite von RTL II finden sich einige lobende Kommentare. „Einfach sympathisch“, schreibt eine Nutzerin. „Ach, ihr seid herrlich“, kommentiert eine andere. „Liebe deren Energy zusammen“, eine Dritte.

Robert schwingt die Peitsche

Die ganze Folge scheint unter einem Zweideutigkeitsstern zu stehen, denn als Robert eine Dose Skull Liquid fallen lässt und Wasser austritt, meint er: „Dann spritzt’s natürlich raus, wenn da Druck drauf ist.“

In der Sattelkammer des Bad-al-Shams-Resorts, wo die Familie einen Tag verbringt und ausreitet, wird er von einem Mitarbeiter gefragt: „Haben Sie schon mal eine Peitsche benutzt?“ „Nein, nur für meine Frau.“

Robert Geiss über Zweisamkeit: "Licht aus!"

Manche Paare philosophieren darüber, ob das Licht beim Liebesspiel an oder aus bleiben soll. Nicht Robert und Carmen. Nach über 43 gemeinsamen Jahren ist man sich da einig. „Aber bei uns ist das nicht so ein Sonnenuntergang, wir machen das im Dunklen“, sagt der 62-Jährige. „Wir kennen uns schon zu lange“, pflichtet seine Gattin Robert bei. „Genau.“ „Wir wollen die Fantasien von vor 43 Jahren bewahren“, ergänzt Carmen scherzend den Grund.

Schön zu hören, dass es zwischen den beiden nach all den gemeinsamen Jahren immer noch harmonisch zugeht – sogar im Bett. Wenn die Stammzellen wirken, bleibt das vielleicht sogar für weitere 43 Jahre so.

Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
Seit 15 Jahren zeigen die Geissens ihr glamouröses Leben im TV. Im Interview verraten sie ihre Zukunftspläne, sprechen über Erinnerungen und warum ein Ruhestand für sie nicht in Frage kommt.
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie

Das könnte dich auch interessieren

Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
Atze Schröder teilt gegen Gottschalk aus: "Vielleicht liegt es daran, was du so denkst"
Comedy-Wandel
Atze Schröder / Thomas Gottschalk
Isaak Cissé: Münchens Kult-Taxifahrer bekommt BR-„Lebenslinien“-Porträt
"Cissé, der Kult-Taxifahrer"
Lebenslinien: Cissé, der Kult-Taxifahrer
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
Fritz Karl schreibt „Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee“ selbst
Schauspieler im Interview
Fritz Karl im Interview
Mord, Ermittlungen und ein geheimnisvoller Dealer
"Zu neuen Ufern"
"Zu neuen Ufern"
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly mit ernstem Blick.
Karriere von Papa? Das machen Til Schweigers Kinder heute
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Darum hat der Unheilig-Graf keine Kinder
Einblick ins Familienleben
Der Graf gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, warum er keine Kinder hat.
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Podcast-Ende: Amira Aly und Paula Lambert ziehen Schlussstrich
Das ist der Grund
Amira Aly
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
ARD-Politshow "Monitor" verliert Gesicht: Georg Restle verlässt Magazin
Plötzlicher Wechsel
Georg Restle
Heute im Free-TV: Jan Fedder brilliert in "Arnes Nachlass"
Melancholisches Drama
Arnes Nachlass
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage
Ballett-Doku
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März
Ungeklärte Verbrechen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"So haben wir dich nicht erzogen": Kritik zur ARD-Komödie mit Brigitte Hobmeier
So haben wir dich nicht erzogen
"So haben wir dich nicht erzogen"
"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde
Behördenversagen
Das Deutsche Volk
"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Geldwäsche enthüllt
Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
Vertragsbruch? Lilly Becker verklagt „Bild“-Unterhaltungschefin Tanja May
Schwere Vorwürfe
Lilly Becker trägt ein rotes Kleid.
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!
Gaststar in Kindersendung
Motsi Mabuse