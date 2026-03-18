Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Oscars verliehen. Wie jedes Jahr begleitete ProSieben den roten Teppich und die Awardshow für das deutsche Publikum. Moderator Steven Gätjen (53) und Content Creator Paul Luca Fischer (28), besser bekannt als Paulomuc, gaben ihr Bestes, die großen Stars des Abends ans Mikro zu bekommen. Doch sie hatten keine Chance. "Ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn die Ausbeute sehr karg ist", wandte sich der 53-Jährige irgendwann ans Publikum.

Weder Michael B. Jordan (39), der am Abend für seine doppelte Hauptrolle in "Blood & Sinners" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, noch Timothée Chalamet (30) oder Leonardo DiCaprio (51) blieben für das deutsche Moderations-Duo stehen. Auch Emma Stone (37) und "The Secret Agent"-Schauspielerin Wagner Moura (49) hatten keine Zeit für ein Interview mit dem deutschen Moderator.

Immerhin Ethan Hawke (55), der als bester Hauptdarsteller nominiert war, blieb für ein Gespräch stehen, wurde dann jedoch schnell weitergezogen. "Niemand kommt hierher", beschwerte sich der Hollywood-Experte Scott Orlin, der Gätjen und Fischer den Abend über zur Seite stand.

US-Moderator plaudert mit Steven Gätjen Am Ende des Abends stand das Moderations-Duo dann aber doch nicht mit leeren Händen da. US-Moderator Jimmy Kimmel (58) sprach mit Gätjen über die deutsche Herkunft seines Nachnamens.

"Train Dreams"-Schauspieler Joel Edgerton (51) erklärte in einem kurzen Gespräch mit dem Moderator, dass er keine Bahnschienen verlegen könne. Chase Infiniti (25), der im "Bester Film"-Gewinner "One Battle After Another" zu sehen ist, verriet über seinen Co-Star Sean Penn (65): Szenen mit ihm seien "ein bisschen lächerlich" gewesen, nicht gruselig. Der 65-Jährige wurde mit dem Oscar als "bester Nebendarsteller" ausgezeichnet, war jedoch bei der Preisverleihung nicht anwesend und nahm die Trophäe nicht persönlich entgegen.

Viele Stars waren auf dem roten Teppich gar nicht zu sehen, beklagte Gätjen: "Es mangelt an Stars!" Sein Kollege Orlin sah es anders: Stars gebe es genug. Die bleiben jedoch anscheinend nicht für Interviews mit dem deutschen Moderations-Duo stehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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