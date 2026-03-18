Home News TV-News

"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde

Behördenversagen

"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde

18.03.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Über vier Jahre hat Marcin Wierzchowski die Angehörigen der Opfer der Hanau-Morde begleitet. Der Film "Das Deutsche Volk" deckt Behördenversagen auf.
Das Deutsche Volk
Emiş Gürbüz, die Mutter des ermordeten Sedat Gürbüz, beklagt die Versäumnisse der Behörden.  Fotoquelle: ZDF / Marcin Wierzchowski
Das Deutsche Volk
#saytheirnames leuchtet vom Vordach der "Initiative 19. Februar Hanau" und wurde bundesweit zu einem wichtigen Slogan im Kampf gegen Rassismus.   Fotoquelle: ZDF / Marcin Marcin Wierzchowski
Das Deutsche Volk
Armin und Dijana Kurtović haben den "Hamza-Kurtović-Award" ins Leben gerufen, der erstmals 2022 herausragendes Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung würdigte. Die Preis-Trophäe ist ein Abbild ihres ermordeten Sohnes Hamza  Fotoquelle: ZDF / Marcin Marcin Wierzchowski

Vorausgegangen waren die neunfachen Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), die Morde von Mölln und Halle: Auch der Täter, der am 19. Februar 2020 an zwei verschiedenen Tatorten neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund erschoss und sechs weitere schwer verletzte, hatte, wie sich herausstellen sollte, rassistische Motive. Ein Waffenfreak, der im Dienst des "deutschen Volks" handeln wollte. Die Angehörigen der Opfer glaubten, eine systematische Vernachlässigung der rassistischen Motive erkannt zu haben, und gründeten daher einen Arbeitskreis, zu dem sie sich regelmäßig trafen. Der Dokumentarist Marcin Wierzchowski begleitete sie über Jahre hinweg und beobachtete dabei, wie ihre Trauer in Wut überging.

3sat
Das Deutsche Volk
Doku • 18.03.2026 • 20:15 Uhr

Hätte die Tat verhindert werden können? Insbesondere nach all den bereits vorausgegangenen Morden? Im Film "Das Deutsche Volk" versuchen die Hinterbliebenen den Tathergang zu analysieren. Ungereimtheiten, wie der Ausfall eines Notrufs, ein abgesperrter Ausgang, unzulängliche Opferbeschreibungen scheinen darauf zu verweisen, wie wenig ernst die Tat genommen wird. Dahinter steht die Frage: Wie lange soll das so weitergehen?

Der Film "Das Deutsche Volk" (Erstsendung bei 3sat) wurde 2025 im Rahmen der Berlinale erstaufgeführt und bekam unter anderem den Hessischen Filmpreis. Marcin Wierzchowski, dem schnell klar war, dass es sich damals um eine rassistische Tat handelte, begann sofort mit den Dreharbeiten und begleitete die Angehörigen fast fünf Jahre lang. Nach eigenen Worten konnte er so zeigen, "was es bedeutet, wenn sich Menschen über andere Menschen stellen".

Derzeit beliebt:
>>"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
>>Vertragsbruch? Lilly Becker verklagt „Bild“-Unterhaltungschefin Tanja May
>>Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
>>Ein Chronist deutscher Verwerfungen – Wolf Biermann wird 90 und hat viel vor

Das Deutsche Volk – Mi. 18.03. – 3sat: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Berlinale

Das könnte dich auch interessieren

"Schweigeminute": Kritik zum romantischen Klassiker mit Siegfried Lenz
Verbotene Liebe
Schweigeminute
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Im Free-TV: Diese Krimikomödie mit Bruce Willis ist ein echter Geheimtipp!
Kriminelle mit Charme
Banditen!
"Plan A – Was würdest du tun?": Kritik zum Film auf 3sat mit August Diehl
Nachkriegsgeschichte
Plan A - Was würdest du tun?
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
Kontroverse Aussagen nach Rassismus-Eklat: TV-Moderatorin rechnet mit José Mourinho ab
Rassismusdebatte
Kate Scott
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!
Gaststar in Kindersendung
Motsi Mabuse
Drogen auch Mallorca? Ina Müller über ihre Erfahrungen
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
„Bares für Rares“: 15.000 Mark weg – drastischer Wertverfall schockt Händler
Ausgabe vom 17. März
Horst Lichter
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Edin Hasanović kritisiert seinen Kollegen scharf in Schönebergers Podcast: "Du Opfer"
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Er trat Elvis gegen das Schienbein – Die Filmkarriere von Kurt Russell
Hollywoodlegende
Der Tritt gegen den King
"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren
Hollywood-Ikone
USA - A Million Ways To Die In The West
"Auftrag Rache": Mel Gibsons unerwartetes Comeback als grimmiger Rächer
Mel Gibson als Rächer
Auftrag Rache (2010)
Von Kultrollen bis Hochspannung: Deswegen sind die "Rosenheim-Cops" so erfolgreich
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
"Rosenheim Cops": (v.l.n.r.): Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Marisa Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Müller, Karin Thaler, Baran Hevi.
Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger über Lampenfieber: "Die Hölle"
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Koboldspaß in Spielfilmlänge: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Pumuckl und das große Missverständnis"
Hitlers französische Soldaten (1/2): Alle Infos zu der ARTE-Dokumentation
Kollaboration im Zweiten Weltkrieg
Hitlers französische Soldaten
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege
Fast-Food-Insiderwissen
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres
Spannung in den Alpen
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Berliner "Cold Case" von 1986 lösen
Cold Case Berlin
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors