"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren

Er spielte in Western an der Seite von Stars wie John Wayne und Paul Newman und war Teil der erfolgreichen "Zurück in die Zukunft"-Reihe. Nun ist Hollywood-Star Matt Clark gestorben. Wie das Filmmagazin "Hollywood Reporter" unter Berufung auf seine Tochter, die Filmproduzentin Amiee Clark, berichtet, starb Clark am Sonntag in seinem Haus in Austin, Texas. Er wurde 89 Jahre alt.

Als Todesursache nennt Clarks Familie Komplikationen nach einer Rückenoperation. Er hätte sich vor einigen Monaten das Rückgrat gebrochen, erklärte Tochter Amiee dem Branchenblatt. Cark hinterlässt seine Ehefrau Sharon, vier leibliche Kinder, drei Stiefkinder sowie neun Enkel und einen Urenkel.

Der Schauspieler sei "immer zur Stelle" gewesen – "für die Arbeit und für seine Leute", erklärte seine Familie den US-Medien. "Er war vielschichtig. Er war hart im Nehmen. Er konnte schroff sein. Aber sein moralischer Kompass schwankte nie, und an seiner Liebe gab es keinen Zweifel." Er habe gelebt und werde "für immer" weiterleben.

Matt Clark stahl den Stars die Show Matt Clark wurde 1936 in Washington, D.C. geboren. Seim Leinwanddebüt feierte er an der Seite von James Whitmore mit dem Filmdrama "Schwarz wie ich" (1964). Drei Jahre später war er in dem Klassiker "In der Hitze der Nacht" zu sehen mit Sidney Poitier und Rod Steiger in den Hauptrollen.

Danach entwickelte sich Clark zu einem der produktivsten Schauspieler Hollywoods, wenngleich er vor allem als Nebendarsteller eingesetzt wurde. Immer wieder war er in Western zu sehen, so in "Die Cowboys" (1972) mit John Wayne, "Der Texaner" mit Clint Eastwood oder "Jeremiah Johnson" mit Robert Redford.

Dem Genre treu blieb Clark auch mit seinem Auftritt im dritten Teil der Zeitreise-Reie "Zurück in die Zukunft". Im dritten und letzten Film verschlägt es den Protagonisten Marty McFly in den Wilden Westen, wo er in einem Saloon von einer Figur namens Chester bedient wird. Gespielt wurde der Barkeeper von Matt Clark.

Auch in mancher TV-Produktion war Clark zu sehen, darunter die Westernserien "Bonanza" und "Im wilden Westen" sowie "Die Waltons". Seinen letzten Auftritt hatte er vor zwölf Jahren in der Western-Komödie "A Million Ways To Die In The West". Clarke sei ein Schauspieler gewesen, der das Hollywood-Kino in seiner Blütezeit geprägt habe", sagte der Regisseur Gary Rosen ("Hacks") einmal über die Hollywood-Legende. und der oft den Stars "die Show stahl".

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