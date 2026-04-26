Home News Star-News

Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen am Set war

"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"

Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte

26.04.2026, 12.43 Uhr
von Annika Schmidt
Collien Fernandes und Christian Ulmen lernten sich bei Dreharbeiten kennen, doch ihre berufliche Zusammenarbeit war von Spannungen geprägt. Auch Nora Tschirner berichtet von Herausforderungen am Set.
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".   Fotoquelle: picture alliance / dpa | Sebastian Kahnert

Kennengelernt haben sich Collien Fernandes und Christian Ulmen 2010 bei den Dreharbeiten zu „Snob“. Schon dieses erste Aufeinandertreffen blieb der Moderatorin offenbar besonders im Gedächtnis: In der Talkshow „Kölner Treff“ erzählte sie später, wie Ulmen damals mit einem Bonbon im Mund hereinkam und es kurzerhand an ihre Moderationskarte klebte „Und ich dachte so: 'Entschuldige mal bitte, was ist da denn los?'“, erinnert sich Collien Fernandes in der Talkshow „Kölner Treff“ an das Kennenlernen.

Es folgten die Hochzeit, die Geburt ihrer Tochter und die Scheidung. Vor ihrer Trennung standen die beiden für TV-Produktionen gemeinsam vor der Kamera. Collien erklärte bereits vor einigen Jahren, warum dies für sie unangenehm sei. Zudem hat sich eine weitere Kollegin dazu geäußert, wie die Zusammenarbeit hinter den Kulissen mit Christian Ulmen gelaufen ist. 

Warum Collien Fernandes nicht gern mit Christian Ulmen drehte

Gemeinsam mit Christian Ulmen vor der Kamera zu stehen, sei für Collien Fernandes „ein bisschen anstrengend“. Warum das so sei, erklärte die 44-Jährige im RTL-Interview mit einem Beispiel. „Dann sagte er morgens vor dem Dreh 'Willst du das wirklich anziehen?!' und solche Sachen“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin und fügt hinzu, dass man solche Worte kurz vor Drehstart „nicht hören möchte“.

Derzeit beliebt:
>>"Chernobyl": Kritik zum Serienmeisterwerk mit Emily Watson
>>"Diese schlimmen Momente in der Notaufnahme": Der Graf von Unheilig im Interview
>>Zu extrem fürs Fernsehen? Diese Christian-Ulmen-Folge blieb unveröffentlicht
>>Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe

Obwohl die beiden für mehrere TV-Produktionen zusammenarbeiteten, soll es für Collien „schon immer so gewesen sein“, dass sie nicht gerne mit ihrem Mann berufliche Projekte verfolgt. Christian Ulmen würde sich bei solchen Sprüchen nichts dabei denken: „Das purzelt einfach so aus ihm raus.“

Nora Tschirner packt über Christian Ulmen am Set aus

Von 2013 bis 2021 ermittelten Christian Ulmen und Nora Tschirner im Weimarer „Tatort“. „Es hat lange gedauert, bis ich meine Angst vor Christian abgelegt hatte. Ich hatte wirklich Schiss vor ihm“, verriet die 44-Jährige im Interview mit der Morgenpost. „Er war so klug und sarkastisch. Als wir unsere erste gemeinsame Sendung gemacht haben, war ich lange nicht sicher, ob er das nur macht, um mich zu verarschen. Mir wurde erst viel später klar, dass er mich wirklich auch gut fand“, erklärt die Ex-„Tatort“-Kommissarin.

Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe
Christian Ulmens Ehe mit Collien Fernandes ist vorbei. Doch schon Jahre zuvor scheiterte eine andere wichtige Beziehung in seinem Leben – mit Folgen.
Alte Beziehung
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.

Doch es soll auch zu heftigen Streitereien gekommen sein. „Es gab zwischendurch immer einmal drei Tage Funkstille. So richtig Eiseskälte, wo man völlig schockiert vom anderen denkt: Das war es jetzt für immer“, berichtet die Schauspielerin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Der Graf von Unheilig spricht über seine Lebenseinstellung: "Besser als jede Therapie"
Therapie auf der Couch
Der Graf von Unheilig im Interview
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
"Stand by Me": Das machen die Stars des 80er-Kultfilms heute
Karrieren ehemaliger Kinderdarsteller
Stand by Me
"Crocodile Dundee"-Star: Was macht eigentlich Paul Hogan?
Australische Ikone
Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen
Dieses Interview mit Til Schweiger ließ Ina Müller „nachhaltig traumatisiert“ zurück
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Aram Arami über Diskriminierung in der Kindheit: "Früher war ich einfach hilflos"
Aramis Wandel
Aram Arami im Interview
Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand
Schauspieldebüt
Michael (2026)
Nach seinem Tod: Das passiert mit Mario Adorfs Millionen-Vermögen
Mit 95 Jahren verstorben
Mario Adorf lächelt.
Weniger Max Müller bei den „Rosenheim-Cops“: Darum zieht er sich zurück
Was ist da los?
Max Müller steht vor einem Auto und hält eine Kiste in der Hand.
"Als es merkwürdig wurde": Christian Ulmen verrät Grund für seinen MTV-Abgang
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Menowin Fröhlich: Sein DSDS-Auftritt sorgt bei Zuschauern nicht nur für Begeisterung
Casting-Überraschung
Menowin Fröhlich zeigt den Daumen hoch.
Entertainer Elton ist bald auf dem ZDF-”Traumschiff” zu sehen
Eltons Schauspieldebüt
Moderator Elton lacht und trägt einen blauen Pulli.
Trauer um Moderator Lukas Koch: Früherer TV-Star mit 44 Jahren verstorben
Seit über einem Jahr tot
Lukas Koch
40 Jahre ZDF-„Fernsehgarten“: Das waren die denkwürdigsten Momente der Sendung
Jubiläums-Saison
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.
"JD Vance – Der Mann nach Trump": Dieses Portrait zeichnet der ARD-Dokumentarfilm
Trump-Vertrauter
JD Vance - Der Mann nach Trump
Daniel Radcliffe verrät seinen Lieblings-"Harry Potter"-Film
Radcliffes Favorit
Daniel Radcliffe
Matrix: Das bahnbrechende Sci-Fi-Spektakel im Free-TV
Science-Fiction-Klassiker
"Matrix"
Was wurde aus Tony Danza nach "Wer ist hier der Boss?"
Tony Danzas Werdegang
Tony Danza in "Wer ist hier der Boss?"
Sorge um Christina Applegate: Wie geht es der Schauspielerin wirklich?
Applegates Gesundheit
Christina Applegate
Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf
Netflix-Serie
Jenna Ortega schaut ernst. Sie steht im Wald.
Wegen „Let’s Dance“-Belastung: Anna-Carina Woitschack fallen Zehnägel ab
„So hässliche Füße hatte ich noch nie“
Anna-Carina Woitschack schaut ernst.
"37°: Befreundet mit einer KI": Kritik zur ZDF-Reihe
Emotionale KI-Bindungen
37°: Befreundet mit einer KI
"Gulag – Die sowjetische 'Hauptverwaltung der Lager'": Kritik zum ARTE-Dreiteiler
Sowjetische Zwangsarbeit
"Gulag - Die sowjetische "Hauptverwaltung der Lager"
"ZDFroyal: Die Queen und ich": Kritik zum ZDF-Film über Queen Elizabeth II.
Porträt der Königin
"ZDFroyal: Die Queen und ich"
Wurde Shakespeare so zu seinem Meisterwerk "Hamlet" inspiriert? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Hamnet"
„ZDF-Fernsehgarten“ 2026: Alle Infos & Sendetermine der neuen Saison
Musikshow
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon.
Gespräch mit Serien-Schöpfer verstörte Oscar Isaac: "Woher weiß dieser Mann das alles?"
Persönlicher Bezug
Oscar Isaac
40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung
Jubiläumsshow
voXXclub in der TV Show "ZDF-Fernsehgarten - Oktoberfest" auf dem Mainzer Lerchenberg.
„Die Rosenheim-Cops“ wagen das, was es in 24 Jahren nie gab
Neues Special
Die Kommissare Bach (Patrick Kalupa) und Stadler (Dieter Fischer) stehen mit Pathologin Wilke hinter einem großen dunkelblauen Zauberkasten
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.