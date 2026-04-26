"Caren Miosga": Gäste und das Thema heute am 26. April 2026

5 erstaunliche Fakten über Caren Miosga: "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann"

Caren Miosga präsentiert immer sonntags ihr ARD-Talk-Format. Vor der Kamera zeigt sich die gebürtige Peinerin seriös und sympathisch. Wir haben hier ein paar spannende Fakten über die Moderatorin zusammengetragen.