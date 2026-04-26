"Caren Miosga": Gäste und das Thema heute am 26. April 2026

"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Caren Miosga bespricht immer sonntags die relevanten Themen aus Gesellschaft und Politik. Interessante Gäste aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. An dieser Stelle erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema der Sendung ist und wer die Gäste sind.
Die erfahrene TV-Journalistin und Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin diskutiert jeden Sonntag in der ARD mit Politikern, Experten und weiteren, interessanten Gästen über die wichtigen Themen der Woche.
Nächster Sendetermin von "Caren Miosga":
- Am Sonntag, dem 26. April um 21.45 Uhr.
Thema der Sendung:
- „USA gegen Iran - nicht unser Krieg, aber unser Problem?“
Die Gäste der Sendung:
- Hubertus Heil: Mitglied Auswärtiger Ausschuss (SPD)
- Claudia Major: Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund
- Daniel Gerlach: Publizist, Herausgeber zenith-Magazin
- Bojan Pancevski: Chefkorrespondent für Europapolitik, Wall Street Journal
TV-Premiere des neuen Polittalk-Formats
Am 21. Januar 2024 feierte der ARD-Polittalk von Caren Miosga TV-Premiere. Damit übernimmt die Moderatorin den Sendeplatz von Anne Will, die sich Ende 2023 von ihrer gleichnamigen Sendung verabschiedete. Das Konzept des Polittalks soll sich zwar von "Anne Will" unterscheiden, orientiert sich aber weiterhin am klassischen Talk – und damit am politischen Wochenausblick, den das Erste bereits 1998 ins Leben gerufen hatte. Neben Einzelgesprächen soll es bei "Caren Miosga" informative Erklärstücke, kurze Reportagen und Diskussionen mit weiteren Gästen geben.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH