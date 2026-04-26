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"Schindlers Liste" heute bei ARTE: Hintergrundinfos zu Steven Spielbergs Meisterwerk

Holocaust-Drama

"Schindlers Liste": Schockierender Blick in die vergangene Realität

26.04.2026, 12.05 Uhr
von Jan Treber
ARTE zeigt erneut Steven Spielbergs Oscar-prämiertes Meisterwerk "Schindlers Liste". Der Film erzählt die wahre Geschichte von Oskar Schindler, der über 1.000 Juden vor dem Tod bewahrte. Mit eindrucksvollen Bildern und einer bewegenden Handlung bleibt der Film ein Meilenstein der Filmgeschichte.
Schindlers Liste
Unter Einsatz seines Lebens rettet Oskar Schindler (Liam Neeson) über 1.000 Juden vor dem sicheren Tod in Auschwitz.   Fotoquelle: Kabel Eins / 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin
"Schindlers Liste"
Gemeinsam mit seinem Buchhändler Stern (Ben Kingsley, links) will Oskar Schindler (Liam Neeson) das Leben der Juden retten.  Fotoquelle: 1993 Universal City Studios/Amblin Entertainment/ARTE
"Schindlers Liste"
Bei "Schindlers Liste" mit Liam Neeson (Mitte) in der Hauptrolle handelt es sich um Steven Spielbergs wohl meistgelobtes Werk.  Fotoquelle: 1993 Universal City Studios/Amblin Entertainment/ARTE
"Emilie Schindler - Die vergessene Heldin"
Emilie und Oskar Schindler haben gemeinsam etwa 1.200 Juden durch Aufnahme in ihre Fabriken das Leben gerettet.  Fotoquelle: ARTE/Gertrud Ferrari
"Emilie Schindler - Die vergessene Heldin"
Emilie Schindler starb am 5. Oktober 2001. Sie wurde im bayerischen Vertriebenenstädtchen Waldkraiburg beigesetzt.  Fotoquelle: ARTE/Gertrud Ferrari
"Emilie Schindler - Die vergessene Heldin"
Emilie Schindler wuchs als Emilie Pelzl im Sudetenland auf. Ihre Eltern waren Großauern. Nach der Hochzeit setzte Oskar Schindler ihre Mitgift für mehrere, meist misslungene Unternehmungen ein.  Fotoquelle: ARTE/Gertrud Ferrari

Gestorben am 9. Oktober 1974 in Hildesheim, begraben in Jerusalem. Geboren am 28. April 1908 in Zwittau, Mähren. Vor 118 Jahren also erblickte Oskar Schindler das Licht der Welt. Mit seinem Namen kann heute nahezu jeder etwas anfangen. ARTE hält die Erinnerung mit einer Wiederholung von "Schindlers Liste" wach – zweifellos einer der bewegendsten und zugleich brutalsten Filme aller Zeiten. Viele sahen das Meisterwerk 1994 in den Kinos, 6,7 Millionen Zuschauer verfolgten schließlich 1997 die Erstausstrahlung im Fernsehen. Bis heute hat das beeindruckende Drama von Star-Regisseur Steven Spielberg nichts von seinem Schrecken und seiner Bedeutung eingebüßt.

ARTE
Schindlers Liste
Drama • 26.04.2026 • 20:15 Uhr

Spielberg erzählt die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der unter Aufwendung seines Vermögens mehr als 1.000 Juden vor den Gaskammern von Auschwitz bewahrte. Vorwiegend an Originalschauplätzen gedreht, konfrontiert der Film die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Bildern, welche die Schreckensherrschaft der Nazis mit einem Höchstmaß an Authentizität widerspiegeln. Spielberg schont sein Publikum nicht.

Schockierende Eindeutigkeit

Die Handlung setzt im September 1939 ein. Oskar Schindler siedelt ins eroberte Krakau über. Als NSDAP-Mitglied hat er gute Verbindungen zu den Besatzern und erkauft sich das Recht, Juden als Arbeiter in seiner Emaillefabrik einzustellen. Einen Teil des Gewinns investiert der Firmeninhaber in Bestechungsgelder, die verhindern, dass seine Angestellten in Konzentrationslager deportiert werden. Als Schindler 1943 beobachtet, wie brutal die Nazis das Krakauer Ghetto räumen, setzt er sich ein Ziel: Er will so viele Menschen wie möglich vor dem Tod in der Gaskammer bewahren.

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Ausgemergelte Gefangene in Viehwaggons, knüppelnde SS-Männer und willkürliche Hinrichtungen – in dem dreistündigen Film sieht man immer wieder Szenen, die in ihrer Eindeutigkeit schockieren. Für Spielberg bedeutete das preisgekrönte Meisterwerk in Schwarz-Weiß den bis heute größten Triumph seiner Karriere: "Schindlers Liste" gewann sieben Oscars und zwei Golden Globes (jeweils auch in der Kategorie "Bester Film"), um nur die wichtigsten Auszeichnungen zu nennen.

Direkt im Anschluss, um 23.20 Uhr, wiederholt ARTE außerdem die Dokumentation "Emilie Schindler – Die vergessene Heldin". Unter Regie von Annette Baumeister erinnert der Film aus dem Jahr 2024 mithilfe von Verwandten, Zeitzeugen und Historikern an die wenig bekannte Ehefrau von Oskar Schindler. Porträtaufnahmen und kurze Filmausschnitte ergeben das Porträt einer Frau, die "vielleicht viel menschlicher war als er", wie Freunde sagen.

Schindlers Liste – So. 26.04. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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