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"Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land": Kritik zur zweiten Folge mit Felicitas Woll

Schönheitswettbewerb

"Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land": Beke Rieper mischt Misswahl auf

26.04.2026, 11.43 Uhr
von Elisa Eberle
Im ZDF-Film "Neuer Wind im Alten Land" muss sich Lokalreporterin Beke Rieper, gespielt von Felicitas Woll, in einem Schönheitswettbewerb behaupten, während ihr Liebesleben komplizierter wird.
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Beke Rieper (Felicitas Woll) soll über den Schönheitswettbewerb "Miss Altes Land" berichten. Höchst widerwillig meldet sie sich selbst an.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Ein Aufeinandertreffen, dass vor allem "Berlin, Berlin"-Fans freuen dürfte: Sowohl Felicitas Woll als auch Jan Sosniok spielten in der ARD-Vorabendserie Anfang der 2000-er Hauptrollen.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Nadine Möllermann (Thekla Hartmann, links), Simone Hansen (Nina Gnädig, zweite von links, vorne) und die anderen Damen (Komparsinnen) wollen um jeden Preis "Miss Altes Land" werden. Für Lokalreporterin Beke Rieper (Felicitas Woll, rechts) ist das ein Rätsel.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Aus dem Liebesdreieck wird ein -viereck: Während Paul Harms (Steve Windolf, links) und David Hofstetter (Martin Brettschneider, rechts) weiter um Beke Rieper (Felicitas Woll) buhlen, hat die plötzlich vor allem Augen für Tom Philipps (Theo Trebs).   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Tom Philipps (Theo Trebs) beeindruckt Beke Rieper (Felicitas Woll) mit seiner Offenheit.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Warum werden Frauen auch heute noch so oft auf ihr Äußeres reduziert? Diese Frage wird zu Recht wieder vermehrt diskutiert. Im zweiten neuen Film der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" nimmt sich nun auch die Lokalredakteurin Beke Rieper (Felicitas Woll) des Themas an. Ein Buxtehuder Möbelhaus sucht in dem Film von Stefanie Sycholt (Regie) und Kirsten Peters (Buch) die titelgebende "Miss Altes Land". Beke Rieper soll im Auftrag ihres Chefs Norbert Heuer (Christoph Glaubacker) von dem Wettbewerb berichten.

ZDF
Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land
Familienfilm • 26.04.2026 • 20:15 Uhr

Beke, die selbst lieber Jeans und Sneaker statt Kleid und Stöckelschuhe trägt, ist wenig begeistert. "Ich finde, dass wir Frauen sowieso schon viel zu viel Zeit mit unserem Aussehen verbringen", schimpft sie. Schließlich lässt sie sich aber doch breitschlagen, allerdings nur, wenn sie den Bericht zu ihren Bedingungen schreiben darf. Das bedeutet: Sie nimmt selbst als Kandidatin teil und muss bald einsehen, dass die Beweggründe für Frauen an einer solchen Wahl teilzunehmen, nicht immer ganz leicht zu verurteilen sind.

Zwei "Berlin, Berlin"-Stars wieder vereint

Hauptdarstellerin Felicitas Woll wurde Anfang der 2000-er als Landei Lolle Holzmann in "Berlin, Berlin" bekannt. Fans der ARD-Vorabendseiere dürfen sich in "Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land" nun auf ein Wiedersehen mit einem weiteren bekannten Gesicht freuen: Jan Sosniok, der damals Lolles Cousin und spätere große Liebe Sven spielte, ist in dem Film in der Rolle von Micky Hansen, dem Organisator des Schönheitswettbewerbs, zu sehen.

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Ähnlich wie Lolle in "Berlin, Berlin" verstrickt sich auch Beke in "Neuer Wind im Alten Land" zunehmend in einen Liebeswirrwarr: Zu ihrem Ex-Freund Paul Harms (Steve Windolf) und ihrem Ex-Mann David Hofstetter (Martin Bretschneider) gesellt sich in diesem Film noch ein dritter potenzieller Werber: Tom Philipps (Theo Trebs) ist professioneller Basketballspieler und weiß Beke schnell zu begeistern ...

Wie die Geschichte des Liebesvierecks weitergeht, wird sich in der nächsten Woche zeigen: Am Sonntag, 3. Mai, zeigt das ZDF den Film "Neuer Wind im Alten Land – Männer & Gedöns", wieder um 20.15 Uhr. Auf zdf.de stehen alle drei neuen Filme der Reihe bereits seit Donnerstag, 2. April, zum Abruf bereit.

Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land – So. 26.04. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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