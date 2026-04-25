"ZDFreportage: Luxusverkäufer in Deutschland": Darum geht's

Wenn die Reichen dieser Welt einkaufen, machen sie das in der Regel nicht selbst. Lieber schicken sie Menschen, die in ihrem Auftrag shoppen gehen, Dinner vorbereiten, Privatjets organisieren und sonstige besondere Wünsche erfüllen – respektive von den Augen ablesen. Die wohlhabende Kundschaft zufriedenstellen, das ist die Aufgabe der "Luxusverkäufer in Deutschland", die nun in der gleichnamigen aktuellen "ZDFreportage" begleitet werden. Wie sieht ihr Alltag inmitten der High Society aus? Und welche ungewöhnlichen Bedürfnisse fordern sie am meisten heraus?

ZDFreportage: Luxusverkäufer in Deutschland Reportage

Der halbstündige Film von Franziska Fenger und Pia Osterhaus (online abrufbar ab Freitag, 24. April) porträtiert drei dieser Expertinnen und Experten bei ihrer ungewöhnlichen Arbeit: Personal Shopperin Sonja Grau etwa, die ihre reichen Kunden in München in Sachen Mode berät – geschmackssicher und vor allem diskret. "Für mich ist einfach wichtig, dass ich bei der Hitze nicht in zehn Geschäfte rumspringen muss oder 20 Stücke anprobieren muss. Das ist mir alles zu lästig", erklärt eine ihrer wichtigsten Kundinnen, für die die Modeexpertin schon vorher in den Läden recherchiert hat.

Im Kern geht es um Zeit Dass es vor allem um Zeit geht, zeigen auch die anderen Beispiele der Doku, in der immer wieder auch die wohlhabende Kundschaft selbst zu Wort kommt: "Alles richtet sich nach mir. Es ist mein Zeitplan, der heute durchgezogen wird", sagt Unternehmer Julien Backhaus, der sich für einen Tag voller Termine in Hamburg und Düsseldorf ein privates Flugzeug wünscht. Erfüllen kann diesen Wunsch Privatjet-Broker Alexander Müller, der solche Flüge jenseits der Liniengesellschaften organisiert.

Auch der Dritte im Bunde, Luxus-Privatkoch Marius Mutschinski, weiß um die hauptsächlichen Bedürfnisse seiner oft prominenten Kunden: "In erster Linie schenke ich wohlhabenden Menschen Zeit. Die fehlt ihnen nämlich oft. Statt vor oder nach der Arbeit in der Küche zu stehen, möchten sie zum Beispiel Zeit mit ihrer Familie verbringen. Dafür buchen sie sich einen Privatkoch wie mich." Mit seinem Souschef bereitet er in den Küchen der Kunden exklusive Gängemenüs, aber auch luxuriöse Frühstückstische. Einzige Voraussetzung ist – wie bei allen Diensten der Luxusverkäufer – das nötige Kleingeld.

ZDFreportage: Luxusverkäufer in Deutschland – Sa. 25.04. – ZDF: 17.35 Uhr

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