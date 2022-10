Wenn das Geld nicht reicht – zum Heizen: ZDF-Reportage über die Energiekrise

Anni E. hat Angst: "Ich sehe mich schon im Wintermantel im Wohnzimmer sitzen", sagt sie in der "ZDFreportage: Wenn das Geld nicht recht – zum Heizen". Rund 200 Euro musste die Rentnerin aus München in diesem Jahr allein für Strom nachzahlen. Dabei hat die 69-Jährige gerade einmal 100 Euro pro Woche fürs Leben, für Essen, Hygiene und eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. Noch mehr Geld fürs Heizen kann sie von ihrer Rente unmöglich ausgeben.

So wie Anni geht es derzeit vielen Menschen in Deutschland: "Wir bekommen immer mehr Hilferufe, weil viele schon jetzt mit den Nachforderungen für die Nebenkosten überfordert sind", heißt es beim Verein "Ein Herz für Rentner", den die Filmautorin Anja Utfeld ebenfalls besucht. Auch der Holzhändler Nico Reths bekommt die Not zu spüren: Bis zu 80 Menschen rufen täglich bei ihm an, um Brennholz zu kaufen: "So einen Ansturm auf Brennholz habe ich noch nie erlebt", sagt er. Den meisten muss er jedoch absagen, denn Brennholz ist nicht nur heißt begehrt, sondern auch teuer: "Das liegt auch an den hohen Dieselpreisen", erklärt Reth: "Dadurch steigen die Kosten vom Einschlag bis hin zu Transport und Brennholzproduktion." Der Holzhändler wird vorerst nur noch seine Stammkundschaft beliefern.