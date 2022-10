"Wer weiß denn sowas XXL" – Gäste heute: dreimal Duell Deutschland - Österreich

In einer neuen XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" kommt es zum Kräftemessen zwischen Deutschland und Österreich.

Zum kleinen "Tatort"-Nachbarschaftsgipfel treten für die jeweiligen Länder-Teams Miroslav Nemec, bekannt vom Ermittlerduo aus München, und Adele Neuhauser an. Die Duellgegnerin geht bekanntlich mit Harald Krassnitzer unter ihrem Wiener Rollennamen "Bibi Fellner" in Österreich auf Verbrecherjagd. Zum Musikduell treten der gebürtige Berliner Adel Tawill und der aus Tirol stammende DJ Ötzi an. Beim Quiz-Zweikampf sind aber weitaus mehr als nur Musikfragen geplant.