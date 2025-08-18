Home News TV-News

"Mels Block" im ZDF: Tragikomödie über Armut, Erfolg und alte Wunden

"Mels Block"

Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit

18.08.2025, 10.06 Uhr
von Paula Oferath
In "Mels Block" kehrt eine erfolgreiche Selfmade-Millionärin in ihren alten Plattenbau zurück, um ihre Vergangenheit zu bewältigen. Der Film verwebt auf zwei Zeitebenen die Geschichte einer Frau, die mit ihrer Kindheit und den damit verbundenen Erinnerungen konfrontiert wird.
Caro Cult im Interview
In "Mels Block", der im Rahmen der ZDF-Reihe "Shooting Stars" gezeigt wird, spielt Caro Cult eine Selfmade-Millionärin, die sich von ganz unten an die Spitze der Gesellschaft ackert - und das, obwohl sie mit zahlreichen Traumata, wie beispielsweise Mobbing, zu kämpfen hatte.  Fotoquelle: ZDF/ Stephan Buske
Mels Block
Die junge Melanie (Maja Enger, rechts) will raus aus dem Plattenbau. Ihre Nachbarin Renate (Barbara Schnitzler) steht ihr tapfer zur Seite und lehrt Melanie früh, dass "Orte zu Stellvertretern" werden können.   Fotoquelle: ZDF/ Stephan Buske
Mels Block
Wohl fühlt sich Melanie (Maja Enger) in ihrer Heimat nicht. Die Erfahrungen von früher hallen bis in ihre Gegenwart nach.   Fotoquelle: ZDF/ Stephan Buske
Mels Block
Jenny (Livia Matthes, rechts) war damals Mels (Caro Cult) beste Freundin. Nach Jahren begegnen sich die Frauen wieder. Freude sieht jedoch anders aus.   Fotoquelle: ZDF/ Stephan Buske
Mels Block
Mel (Caro Cult) hat sich den Ort ihrer Kindheit gekauft: den Plattenbau, in dem sie groß geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Personenschützer Toni (Dennis Scheuermann) versucht die Gamerin ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen.   Fotoquelle: ZDF/ Stephan Buske

"Damals war sie die jüngste Selfmade-Millionärin Deutschlands", tönt es aus dem Radio. Die Rede ist von Mel (Caro Cult, bekannt unter anderem aus der Serie "Babylon Berlin"), einer "Gaming Legende", die das Leben wortwörtlich durchgespielt haben muss. Doch wie heißt es so treffend: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. In der Tragikomödie "Mels Block" entfaltet sich das Porträt einer Frau, die sich von ganz unten hocharbeitete – und nun in ihre Vergangenheit zurückkehrt, um den Ort ihrer Kindheit zu kaufen.

ZDF
Mels Block
Tragikomödie • 19.08.2025 • 00:20 Uhr

Der Film spielt in Rostock-Groß Klein, ein Ortsteil im Nordwesten der Hanse- und Universitätsstadt. Auch Regisseur Mark Sternkiker, der bisher nur Kurzfilme gedreht hat, wuchs in der norddeutschen Metropole auf. Drehbuchautorin des Films ist Seraina Nyikos. "Mels Block" ist die abschließende Produktion der ZDF-Reihe "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten".

"Rostocks Kylie Jenner", wie Mel im Radio genannt wird, rauscht in einem knallgelben Lamborghini durch die Straßen. Doch ihr Ziel ist keine protzige Villa, sondern ein grauer Plattenbau. "Na, mein hässliches Stück Scheiße", sagt Mel, während sie den Betonklotz mit ironischer Zärtlichkeit begrüßt. Doch was bewegt eine Millionärin dazu, dorthin zurückzukehren, wo für sie alles begann?

Armut, soziale Ausgrenzung und seelische Verletzungen

Zunächst wirkt es, als habe Mel ihre Jugend im Block gar nicht so schlecht in Erinnerung – trotz schmalen Geldbeutels und abwesender Mutter. Immerhin gab es Freunde, Lachen, Abenteuer. Doch "Mels Block" kratzt nicht nur an der Oberfläche. Die Geschichte zeigt, wie grausam die Realität für ein junges Mädchen sein kann. Mels Erinnerungen an Groß Klein sind in Wahrheit von Schmerz durchzogen.

Zwei Zeitebenen verweben die Story von Melanie – als Jugendliche (Maja Enger) und als Frau. Deutlich wird dabei: Manche Wunden verheilen nie. Der Film führt vor Augen, wie eng Armut, soziale Ausgrenzung und seelische Verletzungen miteinander verknüpft sind. Für Melanie war der Plattenbau nicht nur Heimat, sondern auch Schauplatz von Demütigung und Ohnmacht. Diese Erfahrungen hallen bis in ihre Gegenwart nach.

Doch kann man wirklich mit der Vergangenheit abschließen? Und wie wurde aus einem einst lebendigen Mädchen jene erfolgreiche Frau, die sich dem Block nicht mehr zugehörig fühlt?

Gelungene Zeitreise und ein liebevoll gestalteter Einrichtungsstil

Die Zeitreise gelingt dem Film auf eindrucksvolle Weise. Der liebevoll gestaltete Einrichtungsstil, die schlichten Outfits der jungen Melanie und ihre Nachmittage mit Freunden wirken durchweg authentisch. Wer besitzt heute noch einen klobigen Röhrenfernseher? Wer ruft in einem Kinderzimmer, das bis zur Decke mit Postern tapeziert ist, nach Geistern? Das Flair des Plattenbaus überträgt sich unmittelbar auf den Bildschirm – der heute deutlich mehr Pixel zeigt als jener flimmernde Monitor, an dem Mel einst mit ihrer Nachbarin Renate (Barbara Schnitzler) ihre erste Mailadresse einrichtete.

"Mel kehrt mit der Mission nach Rostock-Groß Klein zurück, den Block und damit ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie über zwei Zeitebenen erzählt wird", schildert der Regisseur Mark Sternkiker. Die Gegenwart trifft hier auf die Vergangenheit – nicht nur erzählerisch, sondern auch emotional. Während die erwachsene Mel versucht, Kontrolle über ihre Geschichte zu gewinnen, entfalten sich parallel die prägenden Erlebnisse ihrer Kindheit. Die beiden Ebenen spiegeln sich, verstärken sich, widersprechen einander. "Wir wollten keine Opfergeschichte erzählen, sondern aus der Position der Stärke heraus eine kraftvolle Figur schaffen, die denkt, ihre Vergangenheit kontrollieren zu können und schließlich scheitert, ja scheitern muss."

Die Prägungen der Kindheit sind tief verankert

Mels Block erzählt eindringlich, dass man das Mädchen zwar aus dem Block holen kann, aber den Block nicht aus dem Mädchen. Die Prägungen der Kindheit, die Stimmen der Vergangenheit, die Narben von damals – sie sind tief verankert. Der Film stellt die schmerzhafte Frage, ob man je ganz frei wird von dem Ort, der einen einst formte.

Es geht hier also nicht darum, wie eine Millionärin sich ihren alten Block zurückkauft, sondern darum, warum sie es tut. Und was es ihr am Ende wirklich bringt.

Bei den 58. Hofer Filmtagen wurde das eindrucksvolle Kostümbild von Sophie Peters mit dem Bild-Kunst-Förderpreis ausgezeichnet. Es gab verdienten Applaus für ein Werk, das Vergangenheit nicht nur erzählt, sondern fühlbar macht.

Mels Block – Mo. 18.08. – ZDF: 00.20 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

