"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg": Der ARD-Film der mit Klischees bricht

"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"

Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!

16.08.2025, 06.10 Uhr
von Elisa Eberle
Ein Film jenseits der Klischees: "Mein wildes Herz - Alles auf Sieg" überzeugt mit Lena Klenke und Dieter Hallervorden in einem fesselnden Pferdedrama.
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
In Jana (Lena Klenke) fasst der wilde Hengst Rock My Heart sofort Vertrauen.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Dieter Hallervorden überzeugt in seiner Darstellung des Pferdetrainers Paul Brenner.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Jana (Lena Klenke, rechts) bleibt stur: "Ich lass mich nicht noch einmal aufschneiden", macht sie ihren Eltern (Michael Lott, links, Annette Frier) und ihrem behandelnden Arzt Dr. Korten (Johann von Bülow) unmissverständlich klar.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Bis zum Rennen wartet auf Jana (Lena Klenke) und Paul (Dieter Hallervorden) noch jede Menge Arbeit.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein echtes Dreamteam: Jana (Lena Klenke) und das Pferd Rock My Heart  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Samy (Emilio Sakraya) weiß nicht, was er von den lebensgefährlichen Plänen seiner Freundin Jana halten soll.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Jana (Lena Klenke) und Steckel (Milan Peschel) feiern die bestandene Reitprüfung.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Jana (Lena Klenke) und Samy (Emilio Sakraya) kommen sich näher.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Beate (Annette Frier) und Joachim (Michael Lott) machen sich große Sorgen um ihre herzkranke Tochter Jana.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Beim großen Renne geht es für den bankrotten Pferderanch-Besitzer Paul (Dieter Hallervorden, rechts) und seinen Kumpel Steckel (Milan Peschel) um alles.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion/Bernd Spauke

Mit Pferdefilmen ist das oft so eine Sache: Sie gelten als kitschig, bisweilen unrealistisch und sprechen vor allem kleine Mädchen an. Auch "Mein wildes Herz – Alles auf Sieg" (2017) erfüllt sicher das ein oder andere Klischee – und dennoch: Das Werk von Hanno Olderdissen (Regie) und Clemente Fernandez-Gil (Drehbuch) überzeugt – nicht zuletzt dank seiner großartigen Charakterschauspieler. Das Erste wiederholt den Film, der 2017 unter dem Alternativtitel "Rock My Heart – Mein wildes Herz" im Kino zu sehen war, zu später Stunde.

ARD
Mein wildes Herz – Alles auf Sieg
Drama • 18.08.2025 • 00:05 Uhr

"Rock My Heart", das ist der Name eines sturen Hengsts, der seinem mürrischen Besitzer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) nichts als Ärger einbringt: Denn Rock will sich nicht zähmen lassen, geschweige denn kann er an einem Pferderennen teilnehmen. Dabei braucht Paul das Preisgeld doch so dringend! 80.000 Euro muss er der Bank vorlegen, sonst verliert er seinen Hof und damit seine ganze Existenz.

Hoffnung verspricht ein Mädchen, das eines Tages auf der Koppel steht: Jana (Lena Klenke) kann sich dem wilden Hengst ohne Probleme nähern. Im Sattel scheint sie noch dazu ein echtes Naturtalent zu sein. Paul kann sein Glück kaum fassen und trainiert gemeinsam mit seinem Kumpel Steckel (Milan Peschel) Jana binnen weniger Wochen für ihren ersten Wettkampf als Jockey. Doch Jana hat ein Geheimnis: Sie leidet an einem angeborenen Herzfehler – Sport ist für sie lebensgefährlich ...

Dieter Hallervorden feierte 2013 in "Sein letztes Rennen" (Regie: Kilian Riedhof) ein großartiges Comeback. Seither hat der inzwischen 89-Jährige immer wieder sein schauspielerisches Können jenseits der Comedy ("Palim-Palim") unter Beweis gestellt. Hier überzeugt er ebenso wie Lena Klenke ("Fack ju Göhte", "How to Sell Drugs Online (Fast)"). Mit Annette Frier, Anneke Kim Sarnau und Johann von Bülow sind selbst die Nebenrollen toll besetzt.

Mein wildes Herz – Alles auf Sieg – So. 17.08. – ARD: 00.05 Uhr

Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Schauspielerin Caro Cult spricht offen über die ungleiche Bezahlung von Frauen und die mangelnde Rollenvielfalt in der Filmbranche. Sie fordert mehr Empathie und weniger Anpassung an toxische Männlichkeit.
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

