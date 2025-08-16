"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg": Der ARD-Film der mit Klischees bricht

Mit Pferdefilmen ist das oft so eine Sache: Sie gelten als kitschig, bisweilen unrealistisch und sprechen vor allem kleine Mädchen an. Auch "Mein wildes Herz – Alles auf Sieg" (2017) erfüllt sicher das ein oder andere Klischee – und dennoch: Das Werk von Hanno Olderdissen (Regie) und Clemente Fernandez-Gil (Drehbuch) überzeugt – nicht zuletzt dank seiner großartigen Charakterschauspieler. Das Erste wiederholt den Film, der 2017 unter dem Alternativtitel "Rock My Heart – Mein wildes Herz" im Kino zu sehen war, zu später Stunde.

Mein wildes Herz – Alles auf Sieg Drama • 18.08.2025 • 00:05 Uhr

"Rock My Heart", das ist der Name eines sturen Hengsts, der seinem mürrischen Besitzer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) nichts als Ärger einbringt: Denn Rock will sich nicht zähmen lassen, geschweige denn kann er an einem Pferderennen teilnehmen. Dabei braucht Paul das Preisgeld doch so dringend! 80.000 Euro muss er der Bank vorlegen, sonst verliert er seinen Hof und damit seine ganze Existenz.

Hoffnung verspricht ein Mädchen, das eines Tages auf der Koppel steht: Jana (Lena Klenke) kann sich dem wilden Hengst ohne Probleme nähern. Im Sattel scheint sie noch dazu ein echtes Naturtalent zu sein. Paul kann sein Glück kaum fassen und trainiert gemeinsam mit seinem Kumpel Steckel (Milan Peschel) Jana binnen weniger Wochen für ihren ersten Wettkampf als Jockey. Doch Jana hat ein Geheimnis: Sie leidet an einem angeborenen Herzfehler – Sport ist für sie lebensgefährlich ...

Dieter Hallervorden feierte 2013 in "Sein letztes Rennen" (Regie: Kilian Riedhof) ein großartiges Comeback. Seither hat der inzwischen 89-Jährige immer wieder sein schauspielerisches Können jenseits der Comedy ("Palim-Palim") unter Beweis gestellt. Hier überzeugt er ebenso wie Lena Klenke ("Fack ju Göhte", "How to Sell Drugs Online (Fast)"). Mit Annette Frier, Anneke Kim Sarnau und Johann von Bülow sind selbst die Nebenrollen toll besetzt.

Mein wildes Herz – Alles auf Sieg – So. 17.08. – ARD: 00.05 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!