"DFB-Pokal Auftakt": Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen im ZDF

DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
Erste gegen zweite Liga, da sind die Rollen theoretisch klar verteilt: Doch Werder Bremen fährt mit einer gehörigen Menge Respekt zum DFB-Pokal-Auftaktspiel gegen Arminia Bielefeld, immerhin die Sensationsmannschaft der letzten Saison. Das ZDF überträgt die Erstrunden-Begegnung live im Free-TV.
"Sicherlich eines der schwersten Lose, die möglich waren": So ordnete Werder Bremens neuer Cheftrainer Horst Steffen die Situation ein, kurz nachdem der DFB-Pokal-Erstrundengegner für sein Team ermittelt war. Und er dürfte das auch genau so meinen. Die Bremer treffen auf Arminia Bielefeld, ausgerechnet. Das Überraschungsteam der letzten Saison kämpfte sich 2024/25 sensationell bis ins Finale in Berlin durch, verlor dort dann aber gegen den VfB Stuttgart. Das ZDF überträgt den Auftakt der neuen Pokal-Spielzeit live aus Bielefeld.
Auf dem Weg ins letzte DFB-Pokalfinale rang Bielefeld als damaliger Drittligist (inzwischen 2. Bundesliga) gleich vier Teams aus der Bundesliga nieder, unter anderem auch: Werder Bremen. Ein 2:1-Heimsieg für Bielefeld im Viertelfinale, die Fans auf beiden Seiten werden sich noch gut erinnern. Überhaupt, Bielefeld im Pokal, das hat für Bremen fast schon etwas von "Angstgegner": Auch das vorletzte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal zwischen Bielefeld und Bremen im Jahr 2015 entschied die Arminia für sich. Trotzdem werden die Bremer auch diesmal als Favorit auf den Platz gehen. Werder-Coach Horst Steffen versprach nach der Auslosung: "Wir werden alles dafür tun und uns gut vorbereiten, um eine Runde weiter zu kommen."
DFB-Pokal 2025/26: 15 Spiele im Free-TV
Die "sportstudio"-Übertragung im ZDF kommentiert Martin Schneider (Anstoß um 20.45 Uhr), als Moderator führt Jochen Breyer durch diesen ersten DFB-Pokalabend der neuen Saison. Direkt im Anschluss zeigt das ZDF Zusammenfassungen weiterer Erstrundenspiele, darunter die Partie zwischen SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) und Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen.
Insgesamt übertragen ARD und ZDF in der neuen Pokal-Saison 15 Spiele live im Free-TV – als nächstes folgt bereits am Montag, 18. August, das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund (Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr, Anstoß 20.45 Uhr, im Ersten). Später in der Saison werden auch die Halbfinal-Spiele und das Finale des DFB-Pokals bei den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV übertragen. Wer mehr sehen will als die besagten 15 Spiele im Free-TV: Die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der neuen DFB-Pokal-Saison liegen bei Sky.
sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen – Fr. 15.08. – ZDF: 20.15 Uhr
