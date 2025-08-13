Home News TV-News

"Die Bachelors"-Siegerin wird direkt nach dem Finale betrogen!

Skandal in der Datingshow

"Die Bachelors"-Beziehung endet schon kurz nach den Dreharbeiten

13.08.2025, 13.09 Uhr
von Julian Flimm
Eigentlich sollte die diesjährige Staffel von „Die Bachelors“ mit gleich zwei frisch verliebten Pärchen enden. Doch bei einem der beiden TV-Rosenkavaliere kam es anders – und zwar deutlich unschöner.
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Felix Stein (l.) und Martin Braun haben ihre letzten Rosen verteilt.  Fotoquelle: RTL / Lena-Luise Grellert

Seit vergangenem Jahr verteilt RTL die berühmten roten Rosen nicht mehr nur von einem, sondern gleich von zwei Singlemännern. 2024 traten Felix Stein und Martin Braun an, um in einem Meer aus flirtwilligen Kandidatinnen ihre große Liebe zu finden. Für beide standen im Finale nur noch jeweils eine Entscheidung und eine Rose aus – zumindest auf dem Papier.

Achtung, Spoiler! Im Free-TV werden die hier behandelten Folgen erst am 27. August ausgestrahlt.

„Ich habe mich in dich verliebt“ – und kurz darauf zu einer anderen

Martin Braun schien im großen Finale sicher: Er blickte Clara tief in die Augen und erklärte: „Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe.“ Die Hamburgerin nahm die letzte Rose an – obwohl sie zuvor noch vermutet hatte, dass ihre Konkurrentin Lena eigentlich im Finale stehen sollte. Diese hatte sich jedoch freiwillig verabschiedet, da sie sich nicht an der Seite eines Familienvaters sah.

Doch Claras Bauchgefühl sollte sich als richtig erweisen. Beim „Die Bachelors“-Wiedersehen kam ans Licht: Die Geschichte zwischen Martin und Lena war nach deren Ausstieg längst nicht vorbei. Bei einem weiteren Dreh nach dem Finale, bei dem Lena ebenfalls anwesend war, kam es zum Kuss – und zwar während Martin offiziell noch mit Clara liiert war.


Clara (l.) bekam im Finale die letzte Rose von Martin – doch mit Lena kam es kurz darauf zum Kuss. (Foto: RTL / Annette Etges; Montage: prisma)

Kalter Rosenabfall

„Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben“, gab Braun kleinlaut zu. Clara hingegen berichtete, dass Martin danach den Kontakt zu ihr abrupt abbrach. Während er behauptete, sie seien „nicht als Paar aus der Sendung gegangen“, widersprach die frisch gekürte Siegerin entschieden. Und auch mit Lena scheint es nicht geklappt zu haben: „Ich habe das sofort bereut", gab sie zu.

Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
Am Mittwoch, 18. Juni, startet die neue „Die Bachelors“-Staffel zur besten Sendezeit im Free-TV-Programm von RTL. Schon vor der Erstausstrahlung ist bekannt: Die beiden Rosenkavaliere sind bereits Väter. Martin Braun hat zwei Töchter, sein Kollege Felix Stein einen Sohn – und dessen Mutter ist keine Unbekannte!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.

Auch beim zweiten Bachelor kein Happy End

Doch nicht nur Martins Liebesleben endete im Chaos. Auch Kollege Felix Stein konnte seine letzte Rose nicht in eine dauerhafte Beziehung verwandeln. Im Finale schickte er Favoritin Viviane Tegtmeier mit den Worten nach Hause, ihr Temperament könne ihm „nicht den Frieden geben, den ich suche“. Stattdessen ging die Rose an Kandidatin Seyma, von der er zwischenzeitlich nicht ganz überzeugt war. Zurück in Deutschland beendete er die Romanze dann – per Telefon.

