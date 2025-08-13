Home News TV-News

„Bares für Rares XXL“: Timor Krause bringt Familien-Schatz ins ZDF

Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?

13.08.2025, 08.30 Uhr
von Susanne Bald
In der neuesten Sommerausgabe von "Bares für Rares XXL" mischt sich Mentalmagier Timon Krause unter die Verkäufer und präsentiert ein altes Familiengemälde. Experten wie Wendela Horz und Händler wie Susanne Steiger sind dabei, um den Wert zu ermitteln.
Mentalmagier Timon Krause (rechts) hat ein Gemälde dabei, das sich seit 100 Jahren in Familienbesitz befindet. Gastgeber Horst Lichters "Händlerkarte" ist ihm sicher, aber was sagen die Experten und Händlerinnen zu dem Bild?   Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov
Die Händlerinnen und Händler (von links) sind schon gespannt auf die neuesten Stücke: Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth Nüdling, Fabian Kahl und Walter Lehnertz.  Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov
Gut Nettehammer bei Andernach ist Schauplatz der neuesten Ausgabe von "Bares für Rares XXL". Erwähnt wurde das historische Anwesen erstmals im 12. Jahrhundert.  Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov
Wenn sich Gastgeber Horst Lichter in Anzug und Hut schmeißt, ist klar: Es gibt eine neue Sonderausgabe von "Bares für Rares". Diesmal auf dem historischen Gut Nettehammer bei Andernach.  Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov
Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (links) ist seit der zweiten Staffel als Experte in Horst Lichters Trödelshow dabei.  Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov
Wendela Horz ist unter anderem Goldschmiedin und auch in der XXL-Ausgabe von Gastgeber Horst Lichter wieder einmal als Expertin für Schmuckstücke dabei.   Fotoquelle: ZDF/Eugen Shkolnikov

Privatpersonen lassen antiken Schmuck, altes Spielzeug oder auf dem Dachboden vor sich hinstaubenden Nippes vor der Kamera von Experten begutachten und schätzen, um anschließend mit Händlerinnen und Händlern zu feilschen: Das kommt beim Publikum ganz offensichtlich an. Seit zwölf Jahren schwimmen die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" und ihr Moderator Horst Lichter, der wohl berühmteste Schnauzbart diesseits und jenseits des Rheins, auf der Erfolgswelle. Erst Anfang Juli übertraf sich eine reguläre Ausgabe der Show wieder einmal selbst: Durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten ein, an einem Donnerstagnachmittag! Es war der beste Wert seit über einem Jahr.

"Bares für Rares XXL"
Trödelshow • 13.08.2025 • 20:15 Uhr

Mit dabei: Mentalmagier und ehemaliger "Let's Dance"-Teilnehmer Timor Krause

Neben den regulären Nachmittagsfolgen werden regelmäßig "Bares für Rares XXL"-Ausgaben für die Primetime produziert, in denen sich Prominente unter die hoffnungsvollen Verkäuferinnen und Verkäufer mischen. Gedreht werden diese Shows in der Regel vor imposanter Burg- oder Schlosskulisse. In der neuesten XXL-Sommerausgabe am Mittwochabend im ZDF hat der Mentalmagier und ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer Timor Krause auf Gut Nettehammer bei Andernach ein Gemälde im Gepäck, das seit mehr als 100 Jahren in Besitz seiner Familie ist. Ob es etwas wert ist?

Als Experten sind Wendela Horz, Dr. Bianca Berding, Sven Deutschmanek und Colmar Schulte-Goltz angekündigt, unter den Händlerinnen und Händlern Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila. Bei der letzten Spezial-Ausgabe von "Bares für Rares" mit Schauspieler August Wittgenstein schalteten im April 3,91 Millionen Menschen ein.

"Bares für Rares XXL" – Mi. 13.08. – ZDF: 20.15 Uhr

