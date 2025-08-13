„Bares für Rares XXL“: Timor Krause bringt Familien-Schatz ins ZDF

Privatpersonen lassen antiken Schmuck, altes Spielzeug oder auf dem Dachboden vor sich hinstaubenden Nippes vor der Kamera von Experten begutachten und schätzen, um anschließend mit Händlerinnen und Händlern zu feilschen: Das kommt beim Publikum ganz offensichtlich an. Seit zwölf Jahren schwimmen die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" und ihr Moderator Horst Lichter, der wohl berühmteste Schnauzbart diesseits und jenseits des Rheins, auf der Erfolgswelle. Erst Anfang Juli übertraf sich eine reguläre Ausgabe der Show wieder einmal selbst: Durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten ein, an einem Donnerstagnachmittag! Es war der beste Wert seit über einem Jahr.

"Bares für Rares XXL" Trödelshow • 13.08.2025 • 20:15 Uhr

Mit dabei: Mentalmagier und ehemaliger "Let's Dance"-Teilnehmer Timor Krause Neben den regulären Nachmittagsfolgen werden regelmäßig "Bares für Rares XXL"-Ausgaben für die Primetime produziert, in denen sich Prominente unter die hoffnungsvollen Verkäuferinnen und Verkäufer mischen. Gedreht werden diese Shows in der Regel vor imposanter Burg- oder Schlosskulisse. In der neuesten XXL-Sommerausgabe am Mittwochabend im ZDF hat der Mentalmagier und ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer Timor Krause auf Gut Nettehammer bei Andernach ein Gemälde im Gepäck, das seit mehr als 100 Jahren in Besitz seiner Familie ist. Ob es etwas wert ist?

Als Experten sind Wendela Horz, Dr. Bianca Berding, Sven Deutschmanek und Colmar Schulte-Goltz angekündigt, unter den Händlerinnen und Händlern Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila. Bei der letzten Spezial-Ausgabe von "Bares für Rares" mit Schauspieler August Wittgenstein schalteten im April 3,91 Millionen Menschen ein.

"Bares für Rares XXL" – Mi. 13.08. – ZDF: 20.15 Uhr

