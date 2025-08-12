Home News Star-News

Julia Klöckner & Jörg Pilawa: Die Liebe kam in Guldental

Promipaar

Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!

12.08.2025, 15.45 Uhr
von Anja Kratz
Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und der TV-Moderator Jörg Pilawa sind offiziell ein Paar. Kennengelernt haben sie sich auf einem Fest in Guldental.
Moderator Jörg Pilawa.
Jörg Pilawa (59), Moderator von "Das 1% Quiz" auf Sat.1, ist der neue Mann an der Seite von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52).  Fotoquelle: © SWR/ARD/Uwe Ernst

Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) und der TV-Moderator Jörg Pilawa (59) sind ein Paar – so wurde es der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus dem Freundeskreis der beiden bestätigt .

Kennengelernt hat sich das frisch verliebte Paar laut dpa im Rahmen eines Festes in Klöckners Heimatort Guldental (Rheinland-Pfalz). Freunde der beiden stellten sie einander vor. Seitdem verbrächten sie viel Zeit gemeinsam in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach. Auch die Familien seien bereits miteinander bekannt.

Pilawa lebt seit etwa dreieinhalb Jahren getrennt von seiner dritten Frau Irina. Mit ihr war der Moderator 16 Jahre lang verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, zwei Töchter (*2000, *2011) und ein Sohn (*2003). Aus seiner ersten Ehe mit Kerstin stammt ein Sohn (* 1997).

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli verrät: "Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte"
>>Live-Panne im TV: Nelson Müller badet im Becken des ZDF-„Fernsehgarten“
>>Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
>>Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"

Klöckner ist geschieden. Unter südafrikanischer Sonne heiratete sie im April 2019 standesamtlich den Inhaber eines Oldtimer-Zentrums, Ralph Grieser. Fünf Monate später folgte die kirchliche Trauung in Klöckners Heimat - im rheinland-pfälzischen Guldental. 2023 trennte sich das Ehepaar.

Ein öffentliches Statement der beiden blieb bislang aus. Auf dpa-Nachfrage betonten Klöckner und Pilawa, dass sie grundsätzlich keine Statements oder Interviews zu ihrer Beziehung geben möchten – sie verweisen auf den Schutz ihrer Privatsphäre.

Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Im Interview mit uns spricht die Schlagerqueen über ihre ganz persönliche Dankbarkeitsliste, verrät ein bisher unbekanntes Talent und erzählt, wie sie privat wirklich tickt.
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.

Beruflich erfolgreich

Die Politikerin war zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion. Im März 2025 wurde sie zur Präsidentin des deutschen Bundestages gewählt. Sie ist die vierte Frau, die dieses Amt ausführt. Zuvor war sie unter Bundeskanzlerin Angela Merkel Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft (2018–2021), später wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion. Zudem agiert sie als Bundesschatzmeisterin der CDU.

Der TV-Akteur zählt zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Kürzlich wurde eine neue Staffel der Quizshow „Das 1 %‑Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ angekündigt. Darüber hinaus ist er Moderator von Formaten wie der „NDR Talk Show“, „Frag doch mal die Maus“, „Rette die Million“, „Herzblatt“ sowie „Das Quiz“. Außerdem hatte er Gastrollen in Serien wie „Großstadtrevier“ und dem „Tatort“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend
Promi-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"
Markus Lanz unplugged: Was der Talkmaster nie erzählt
Ein Porträt des Moderators
Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Durch einen spannenden Werdegang wurde er zur TV-Persönlichkeit.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Jimi Blue Ochsenknechts wütende Abrechnung: "Das ist nicht meine Moral!"
"Villa der Versuchung"
"Villa der Versuchung"
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview über die Dreharbeiten und Tierschutz
"Lebewesen wie du und ich"
Schauspielerin Elisabeth Lanz mit einer Schlange auf dem Arm.
Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Skandale und Pflichten: Die wahre Rolle von Englands royalen Geschwistern
"ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister"
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"