Julia Klöckner & Jörg Pilawa: Die Liebe kam in Guldental

Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) und der TV-Moderator Jörg Pilawa (59) sind ein Paar – so wurde es der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus dem Freundeskreis der beiden bestätigt .

Kennengelernt hat sich das frisch verliebte Paar laut dpa im Rahmen eines Festes in Klöckners Heimatort Guldental (Rheinland-Pfalz). Freunde der beiden stellten sie einander vor. Seitdem verbrächten sie viel Zeit gemeinsam in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach. Auch die Familien seien bereits miteinander bekannt.

Pilawa lebt seit etwa dreieinhalb Jahren getrennt von seiner dritten Frau Irina. Mit ihr war der Moderator 16 Jahre lang verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, zwei Töchter (*2000, *2011) und ein Sohn (*2003). Aus seiner ersten Ehe mit Kerstin stammt ein Sohn (* 1997).

Klöckner ist geschieden. Unter südafrikanischer Sonne heiratete sie im April 2019 standesamtlich den Inhaber eines Oldtimer-Zentrums, Ralph Grieser. Fünf Monate später folgte die kirchliche Trauung in Klöckners Heimat - im rheinland-pfälzischen Guldental. 2023 trennte sich das Ehepaar.

Ein öffentliches Statement der beiden blieb bislang aus. Auf dpa-Nachfrage betonten Klöckner und Pilawa, dass sie grundsätzlich keine Statements oder Interviews zu ihrer Beziehung geben möchten – sie verweisen auf den Schutz ihrer Privatsphäre.

Beruflich erfolgreich Die Politikerin war zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion. Im März 2025 wurde sie zur Präsidentin des deutschen Bundestages gewählt. Sie ist die vierte Frau, die dieses Amt ausführt. Zuvor war sie unter Bundeskanzlerin Angela Merkel Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft (2018–2021), später wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion. Zudem agiert sie als Bundesschatzmeisterin der CDU.

Der TV-Akteur zählt zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Kürzlich wurde eine neue Staffel der Quizshow „Das 1 %‑Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ angekündigt. Darüber hinaus ist er Moderator von Formaten wie der „NDR Talk Show“, „Frag doch mal die Maus“, „Rette die Million“, „Herzblatt“ sowie „Das Quiz“. Außerdem hatte er Gastrollen in Serien wie „Großstadtrevier“ und dem „Tatort“.