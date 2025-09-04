Home News Star-News

Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt

Schlagerstar im Interview

Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt

04.09.2025, 10.02 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli hat uns im Gespräch verraten, wofür sie in ihrem Leben dankbar ist – und wann sie ihr Arbeitsoutfit ablegt.
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Beatrice Egli bei der Aufnahme ihres neuen Albums  Fotoquelle: Beatrice Egli

Du führst ein Dankbarkeitstagebuch. Welche drei Dinge stehen aktuell ganz oben auf deiner Liste?
Beatrice Egli: An erster Stelle steht eigentlich immer die Gesundheit. Meine eigene und die der Personen, die mir am Herzen liegen. Denn Gesundheit ist wirklich das größte Geschenk auf Erden. Außerdem bin ich sehr dankbar für Zeit. Zeit zu haben für das, was man liebt, ist einfach toll. Auch die Zeit für meine Freunde und meine Familie hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und die dritte Sache, für die ich unendlich dankbar bin, ist, dass ich überhaupt jeden Tag das machen darf, was ich liebe.

Beatrice Egli: "Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte"

Dass ich gerade dabei bin, ein neues Album aufzunehmen und dabei bin, so viele neue Songs in die Welt zu tragen. Dass ich die Freude an der Musik mit so vielen Menschen teilen darf.
Dass die Resonanz auf alle Vorboten des neuen Albums so gigantisch ist. Das erfüllt mich wirklich jeden Tag mit Dankbarkeit.

Du bist für deinen Humor bekannt. Hast du einen „fun fact“ aus deinem Leben, den du noch nie öffentlich geteilt hast – zum Beispiel ein verstecktes Talent?
Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte. Meine Lieblingsmenschen müssen ganz oft raten, was ich eigentlich sagen wollte – aber es gelingt ihnen mittlerweile ziemlich gut!

Derzeit beliebt:
>>"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
>>"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": Kritik zum Filmklassiker von Peter Jackson
>>Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
>>Mit 85 zurück im Leben: Jack White übersteht Unfall und Schlaganfall

Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Der Schlager erlebt eine Renaissance dank spezialisierter Apps und Playlists. Entdecken Sie, wie Schlager Radio Paloma, Spotify und mehr die Herzen der Musikliebhaber erobern.
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.



Was ist dein Lieblingsgericht? Und kochst du lieber allein oder gemeinsam mit Freunden?
Ich mag beides total gerne. Ich glaube, ich kann mich gar nicht auf EIN Gericht festlegen. Ich bin super gerne Gastgeberin und freue mich immer total, wenn ich für oder mit Freunden kochen kann. Aber auch da beschränke ich mich meistens nicht auf eine Sache, sondern liebe es, wenn wir einen ganzen Tisch voller kleiner Köstlichkeiten zum Teilen haben.


Beatrice Egli bei der Aufnahme ihres neuen Albums (Fotoquelle: Beatrice Egli)

Beatrice Egli: "Ich liebe es, mich durch Mode auszudrücken"

Dein Modegeschmack ist auffällig und stilbewusst. Was bedeutet Mode für dich?
Ich liebe es, mich durch Mode auszudrücken. Beruflich trage ich gerne auffällige, bunte Kleider oder Outfits. Das macht mir richtig Spaß und gute Laune. Aber keine Sorge, zu Hause auf dem Sofa findet man mich auch in Jogginghose.

Beatrice, in deinen Songs geht es oft um Liebe und Lebensfreude. Wie würdest du deine eigene Lebensphilosophie beschreiben?
Meine Lebensphilosophie besteht in jedem Falle daraus, mein Herz mein Kompass sein zu lassen. Sprich, mich immer von meinem Herzen leiten zu lassen. Ich möchte niemals aufhören, ich selbst zu sein und alles, was ich tue, aus vollstem Herzen zu tun.

Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was würdest du sagen?
Glaub an dich und folge deinem Herzen, es wird dir immer den Weg leiten.

Das könnte dich auch interessieren

Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland
Medien und Sicherheit
Dunja Hayali
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers